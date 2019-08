Tízezrek fognak meglepődni szeptemberben: így bünteti őket a bankjuk

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a szeptemberi hónapban veszik fel a magyarok a legtöbb személyi hitelt. Akit azonban a nyaralással, utazással járó nyári hónapok megterheltek, és folyószámlahitel-keretet állítottak be, nagyon pórul járhatnak, ha személyi, vagy bármilyen hitelt vesznek fel.

Különleges időszak az augusztus vége, szeptember eleje a hitelfelvétel szempontjából. Ha összeadjuk az előző években felvett személyi hiteleket, az jön ki, hogy a szeptember a legforgalmasabb hónap a bankokban. Ennek okát nem kell sokáig keresni: a nyári hónapok sokszor megterhelik a pénztárcánkat, ráadásul az uborkaszezonban elmaradnak azok a vásárlások is, amiket aztán szeptemberben pótlunk be (nagyon kevesen kezdenek például lakásfelújításba nyáron - ez érthető, mert az a kevés szakember is, aki van, nyáron szeret nyaralni).

Az is igaz, hogy rengeteg magyar oldja meg havi pénzügyi gondjait folyószámlahitellel: meglepően sokaknak van ugyanis beállítva egy hitelkeret a számlájához. Ez teljesen érthető és logikus is, ugyanis amennyiben nem nyúlunk a hitelkerethez, akkor legtöbbször semmilyen költsége nincs annak. Ha pedig 10-15 ezer forinttal megcsúsznak, még a jellemzően magas THM-ek mellett is elhanyagolhatóan kicsi a kamatköltség.

Van azonban egy bibi: a meglévő folyószámlahitel-keret szinte lehetetlenné teszi a további hitelek felvételét.

A jövedelemarányos törlesztőrészlet (JTM) szabályok ugyanis pontosan meghatározzák, hogy a jövedelmünknek mekkora hányadát lehet törlesztőrészlettel terhelni. Márpedig ha van hitelkeretünk is, onnan már csak egy lépés, hogy legyen hitelünk. De hogy számítják bele a folyószámlahitelt a JTM-be? Egyszerűen: a meglévő hitelkeret 5 százalékának megfelelő összeget egyszerűen törlesztőként számolják be.

Ez az 5 százalék elsőre nem tűnhet soknak, ha azonban számolgatunk picit, rájövünk, hogy ez igenis nagy összeg. Vegyük például a legtöbb banknál maximálisnak megadott 1 milliós hitelkeretet. Ha be van állítva egy ekkora keret (tehát ez nem felvett hitel, csak keret), akkor 50 ezer forint már azonnal "le is van foglalva" a lehetséges törlesztőnkből, akkor is, ha végül ehhez az 1 millió forinthoz nem nyúlunk. De mit jelent ez jövedelmi sávonként?

Ha 150 ezer forint nettó a havi jövedelem, akkor legfeljebb 25 ezer forint lehet a törlesztőnk. Ez mindössze 1-2 millió forint felvételét teszi lehetővé. Ha nettó 200 ezer forintot keresünk, akkor már a maximális törlesztőnk 50 ezer forint lehet, ami szintén alacsony hitelösszegre tesz minket jogosulttá. Nettó 250 ezres jövedelemnél a törlesztő 75 ezer forint lehet, míg 300 ezres fizetésnél is csak 100 ezer forint. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy átlagos jövedelem mellett a meglévő hitelkeret lehetetlenné teszi nagyobb összeg felvételét.

Számoljunk alacsonyabb hitelkerettel: 500 ezer forintos keretnél, nettó 150 ezres fizetésnél 50 ezer forint lehet a törlesztő, 200 ezres jövedelemnél 75 ezer lehet, 250 ezernél pedig elérheti a 100 ezer forintot. 300 ezres havi nettó jövedelem esetén pedig 125 ezer forint lehet a törlesztőnk.

Amennyiben egészen minimális, 100 ezer forintos hitelkeret állítunk be, akkor is 5 ezer forint lejön a maximális törlesztőnkből. Ez tényleg kis összegnek tűnik, a havi 5 ezres különbség is milliókat jelenthet egy nagyobb hitelnél. A megoldás természetesen az, hogy hitelfelvétel előtt megszüntetjük a folyószámlahitelt, ne feledkezzünk el azonban ezt megtenni még a hitelbírálat előtt.