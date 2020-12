Ti mire vagytok jogosultak? Új kalkulátor segíti az otthonteremtési támogatások igénylését

Megjelent Magyarország első otthonteremtési és felújítási kalkulátora. Az otthonteremtési program keretében már olyan sok támogatás és kedvezmény érhető el, hogy az igénylők számára sokszor nehézséget jelent annak ellenőrzése, ezek közül melyekre lehetnek jogosultak.

A program elemei között ráadásul vissza nem térítendő támogatás, adó- és illetékkedvezmény, illetve kedvezményes hitel egyaránt szerepel, ezért a jogosultság és az elérhető pénzügyi előny még nehezebben áttekinthető. Ehhez nyújt segítséget a Bankmonitor - lapunk partnere - frissen élesített otthonteremtési és felújítási kalkulátora, amivel bárki pillanatok alatt ellenőrizheti, hogy milyen támogatásokra lehet jogosult 2021-ben!

Az otthonteremtési program keretében az alábbi otthonteremtési támogatások és kedvezmények érhetők el:

Maximum 10 millió Ft CSOK - Családi Otthonteremtési Kedvezmény

Maximum 10 millió Ft falusi CSOK a preferált kistelepüléseken

Maximum 15 millió Ft kedvezményes, 3%-os kamatozású támogatott CSOK lakáshitel

Maximum 10 millió Ft Babaváró hitel és támogatás

Maximum 5 millió Ft áfa-visszatérítés a preferált kistelepüléseken

5 százalékos lakásáfa az újépítésű lakásokra

5 százalékos lakásáfa-visszatérítés az újépítésű lakásokra

Maximum 3 millió Ft felújítási támogatás

Illetékmentesség CSOK támogatással történő lakásvásárlás esetén

Az egyes támogatási elemek jogosultsági feltételei nagyon különbözőek, míg például a vissza nem térítendő CSOK támogatásnál és a maximum 3%-os kamatú CSOK lakáshitelnél a már meglévő gyermekek után is jár a kedvezmény, a Babaváró hitel kizárólag az igénylést követően született gyermekek esetében lesz a futamidő végéig kamatmentes, illetve engedik el a fennálló tőketartozásának egy részét vagy egészét. A lakásáfa kedvezmény mértéke is sok mindentől függ, hiszen bár 2021-től minden újépítésű ingatlan 5%-os áfával lesz megvásárolható, a CSOK-kal vásárlók utólag ezt visszaigényelhetik, sőt számukra a vagyonszerzés is illetékmentes lesz.

A 2021-től elérhető felújítási támogatás keretében az állam visszautalja a számlákkal igazolt munkálatok költségeinek 50%-át, maximum 3 millió forintot a legalább egy gyermeket nevelő családok részére. Itt már nem feltétel a CSOK jogosultság, ellenben a jogalkotó számos egyéb feltételt megfogalmazott a felújítással érintett ingatlan tulajdonjogát, valamint az elvégzendő munkálatok jellegét illetően.

A Bankmonitor otthonteremtési és felújítási kalkulátora a jelenleg ismert összes támogatást egységesen kezeli, így elég egyetlen alkalommal megadni személyes adatainkat ahhoz, hogy az összes számunkra elérhető támogatási lehetőséget összegszerűen láthassuk.

