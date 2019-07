Tényleg kevesebbet ér a csok, mint tavaly? Mutatjuk a számokat, tisztul a kép

A Családi Otthonteremtési Kedvezményt 2015 óta nyújt lehetőséget a családok számára ingatlanuk felépítésére vagy felújítására. A támogatás az elmúlt négy évben számos változáson ment keresztül, ma pedig akár 10 millió forintot is igényelhet az államtól az, aki három gyermeket vállal, vagy már most is nevel. Az újHÁZ Centrum Tavaszi Trendriportjából azonban kiderül, a tavalyi hasonló feltételek mellett igényelt támogatás jóval többet ért, mint az idén felvettek. Az otthonukat építtetők pedig minél később kezdenek bele a beruházásokba, ingatlan felújításokba, annál rosszabbul járnak.

Mint ismert, a kormányzat családvédelmi intézkedéseinek egyikeként 2015-ben bevezette a Családi Otthonteremtési Kedvezményt, vagyis a CSOK-ot, amely immáron négy éve nyújt lehetőséget a családok számára álomotthonuk megépítéséhez vagy felújításához. Az újHÁZ Centrum pozitívumként tekint arra, hogy folyamatosan bővült azon ingatlanok köre, amelyekre a támogatást fel lehetett használni, ma már újépítésű ingatlanokra, lakásbővítésre, használt lakás vásárlására is fordíthatják. Úgy tűnik azonban, kevésbé járnak jól azok, akik idén kívánják felvenni otthonteremtési támogatásukat, ennek értéke ugyanis az ingatlan piacon és az építőipari szektorban tapasztalt áremelkedési tendenciák következében egyre kevesebbet ér, hiszen a gyakorlatban csökken a CSOK-ból megvalósítható beruházások nagysága.

Folyamatosan növekvő építőanyag-árak

Az újHÁZ Centrum Tavaszi Trendriportjából kiderül, hogy a CSOK bevezetésének időszakához képest folyamatosan növekednek az építési költségek, így az építőanyagárak és a munkaerőköltségek is.

A tendencia tovább folytatódik, a következő években sem fog csökkenni az építkezéshez, lakásfelújításhoz kapcsolódó építőanyagok és munkaerőköltségek ára, így az otthonokat építtető magánszemélyek egyre magasabb kiadásokkal kell, hogy szembenézzenek

- magyarázza dr. Rázsóné Szórády Csilla, az építőanyag-kereskedelmi hálózat cégvezetője. Hozzáteszi: a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2015 és 2017 között évente akár 7 százalékkal is nőhetettek az építési költségek, míg a munkaerőköltség 13 százalékkal is emelkedhetett.

Ráadásul a legnagyobb ütemben az építkezések szerves részének számító anyagok ára növekedett és növekszik továbbra is, a beton, a vízszigetelő anyagok, a vakolástechnikai elemek és a térkövek jelentős drágulására kell a továbbiakban is számítani.

5 százalékkal kerülnek várhatóan többe az idei évben a kéményrendszerek, a beton ára akár 22,5 százalékkal is növekedhet, a szigetelő anyagok ára a tavalyi évhez képest 10 százalékkal emelkedik, a cserepeket és a falazóelemeket pedig 12,5 százalékkal vásárolhatjuk meg többért

- mutat rá az újHÁZ Centrum cégvezetője. Úgy véli, minél később állnak neki a beruházásoknak az építtetők, annál rosszabb lesz a helyzet, hacsak a CSOK jelenleg felvehető összegét nem emelik párhuzamosan a folyamatosan növekvő építőanyagárakkal és kivitelezési díjakkal. Előbbi meglátása szerint 10,5 százalék körüli is lehet az előző évhez képest.

Egymillióval több is lehet a kiadás

Látható tehát, hogy a tavalyi évhez képest a 10 millió forintos CSOK az árnövekedés miatt több mint egymillió forinttal ér kevesebbet, az energiahatékony megoldások alkalmazása esetén azonban a reálértéke még alacsonyabb. Ezek ára ugyanis akár 25 százalékkal is emelkedhet az idei évben. Az építőanyag-kereskedelmi hálózat szakértői szerint a drasztikus és folyamatos drágulások jelentős kihívás és kényszerű kompromisszumok meghozatala elé állíthatják a megrendelőket. Azt javasolják az építtetőknek, hogy még a következő áremelések előtt fejezzék be a kivitelezési munkálatokat, vagy lehetőség szerint szerezzék be a szükséges építőanyagokat.

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy az építtetők számoljanak ezekkel az ár növekedésekkel, és a finanszírozási tervüket már a magasabb összegekkel készítsék el

- húzza alá dr. Rázsóné Szórády Csilla, megjegyezve, hogy nem szabad elfeledkezni egy tíz százalékos vésztartalék képzéséről sem. Ezek teszik ugyanis lehetővé azt, hogy újabb áremelkedések esetén se fogyjanak ki a megrendelők az anyagi erőforrásaikból a munkálatok befejezte előtt.