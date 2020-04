Teljesen digitálissá válhat a bankolás: a legtöbb magyar már csekkel sem megy a postára

A járványhelyzet miatt jelentősen felértékelődött a digitális szolgáltatások szerepe, így érthető módon a bankok is arra törekednek, hogy ügyfeleik személyes ügyintézés nélkül is minél több mindent elintézhessenek otthonról. A Budapest Banknál videochaten keresztül tavaly óta nyitható bankszámla, mostantól pedig internetbank szolgáltatást is kérhetnek ily módon az ügyfelek, és a többi digitális szolgáltatás iránt is fokozottan nő az érdeklődés.

Napjainkban kiemelten fontos, hogy a magunk és környezetünk egészsége védelmében betartsuk a kijárási korlátozás előírásait, és csak halaszthatatlan esetben hagyjuk el lakhelyünket. Habár banki ügyintézésre továbbra is van igény, a fiókok többsége pedig jelenleg is nyitva tart, érdemes amit csak lehet, telefonon vagy online elintézni. Az elmúlt hetekben a bank tapasztalatai azt mutatták, hogy az ügyfelek egyre nagyobb arányban választják ezeket a megoldásokat, ezért

folyamatosan figyelik, milyen további szolgáltatások bevezetésére van igény.

Az internetbank használata a digitális ügyintézés hatékony eszköze, a szolgáltatás igénylésével együtt pedig a mobilalkalmazás használata is elérhetővé válik. A bank ügyfelei mostantól videochat segítségével kényelmesen, akár otthonról is igényelhetnek internetbank hozzáférést. Az első közel két hét tapasztalatai alapján jelentős az igény, már több száz ügyfelünk vette igénybe az új szolgáltatást. 2019 májusa óta videochaten keresztül lehetőség van a bankszámlanyitásra, a járványhelyzet kezdete óta ez iránt is jelentősen megugrott az érdeklődés, ráadásul az ily módon számlát nyitók automatikusan hozzáférést kapnak az internetbankhoz, és így a mobilalkalmazáshoz is.

Az elmúlt hetekben az internetbankon elérhetővé vált a biztonságos, gyors és egyszerű QR kódos bejelentkezés lehetősége, így a felhasználónév és jelszó beírása helyett elég beolvasni a megadott kódot a bank mobilalkalmazásának segítségével. Emellett az internetbankon minden befektetési alapunk is elérhetővé vált az, így ezt is könnyen elintézhetik otthonról az ügyfelek.

A járványhelyzet kezdete óta megduplázódott a mobilalkalmazáson elérhető QR kódos csekkbefizetés tranzakciónak száma, hiszen így elkerülhető a posták személyes felkeresése, és a kód beolvasása után csupán néhány gombnyomással befizethető a csekken szereplő összeg.

Az elektronikus fizetési megoldásokat is többen használják, emelkedett például a mobilfizetést használók száma és aktivitása is. A digitális ügyintézésnek számos előnye van, így mindenképp érdemes megismerni a lehetőségeket, de különösen fontos, hogy ügyeljünk az ehhez szükséges adataink biztonságára.

Semmiképpen se használjunk egyszerű, könnyen kitalálható jelszavakat (pl. 12345, születési dátum, név stb.), és hacsak az adott weboldal másként nem rendelkezik, törekedjünk olyat választani, amelyben kis- és nagybetű, szám, valamint speciális karakter is megtalálható. Minden esetben tároljuk biztonságos helyen a belépési adatokat és jelszavakat, azaz ne írjuk fel papírra és tegyük a pénztárcánkba. Ehhez ma már számos, mobiltelefonra is letölthető biztonságos jelszókezelő alkalmazás elérhető, amelyek egy része ráadásul szükség esetén erős, nehezen feltörhető jelszót is tud generálni.