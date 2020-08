Támogatott hitelek az MKB Banknál (x)

A vállalati ügyfelek kiszolgálásában jelentős hagyományokkal és eredményekkel rendelkező MKB Bank ezt kínálja ügyfeleinek.

Az MKB Bank 2019 év végéig sikeresen teljesítette az Európai Unió felé 2015-ben vállalt kötelezettségeit. A pénzintézet dinamikusan és nyereségesen működő, erős pénzügyi partner.

Nehéz időszak után ez lehet akár a lehetőségek éve is

"Nehéz, ugyanakkor rendkívül sikeres időszakon vagyunk túl és rengeteget tanultunk az elmúlt négy évben" - mondja Balogh Péter, az MKB Bank ügyvezető igazgatója. "Már tavaly arra készültünk, hogy a 2020-as év az MKB és ügyfelei számára is egyaránt a lehetőségek éve legyen. Senki nem számolhatott előre a pandémiával, de elmondhatjuk, hogy az MKB sikeresen kezelte és kezeli ezt a nem könnyű időszakot. Büszkék vagyunk rá, hogy valamennyi, a piacon jelenleg elérhető ’pandémiás’ támogatott termék megtalálható az MKB palettáján. Felkészült, naprakész tudással működő tanácsadói csapatunk minden esetben a vállalkozások számára a legjobb konstrukciót ajánlja. Tapasztaljuk, hogy az ügyfelek részéről jelentős az érdeklődés a fiskális és monetáris szereplők által létrehozott "pandémiás termékek" iránt, így jól jön a szakértő banki tanácsadás az optimális megoldások kiválasztásában. Ebben tudunk mi segíteni!" - teszi hozzá az ügyvezető.





Miért pont most?

Az ügyvezető arra hívja fel a figyelmet, hogy a vállalkozások számára kedvező hitelhez jutási lehetőségeket biztosító időszak - a most rendelkezésre álló információk alapján - előreláthatólag csak az év végéig tart, így a támogatással kombinált hitelbőséget és állami garanciavállalás lehetőségét érdemes most kihasználni. Azok a vállalkozások, akik nem élnek ezekkel, később már nem tudnak majd. Hiszen most eddig nem látott, kedvező feltételrendszer mellett nemcsak a likviditás megőrzése lehet a cél, hanem a beruházások finanszírozása is lehetővé válhat. "Itt az idő, hogy a vállalkozások a maguk javára fordítsák a helyzetet és esetleg lépéselőnybe kerüljenek a lehetőségek évében!" - mondja Balogh Péter.

