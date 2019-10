Súlyos népbetegséget terjesztenek a bankok: tízezrek veszélyben

Nem meglepő, hogy friss kutatások összefüggést fedeztek fel a szorongás és a hiteltartozás között, hiszen józan ésszel is belátható, hogy akinek nincs tartozása, annak kevesebb oka van aggódni, mint akinek van. Annál megdöbbentőbb, hogy tudományos eszközökkel is megvizsgálva a kérdést, milyen szoros összefüggésekre találtak a kutatók a különböző hitelformák, és a mentális betegségek, tünetek között.

Négyből egy felnőtt szenved valamilyen mentális egészséget érintő zavarban, amely egy igen széles skálát fednek le a szorongástól kezdve, a skizofrénián, különböző fóbiákon, kiégésen át a depresszióig. A mentális betegség lehet időszakos, vagy tartósan fennálló is, és a tünetek erőssége is változó lehet akár napról napra is. Az is, hogy ki hogyan viseli, erősen egyénfüggő - írja a nationaldebtline.org.

Az, hogy valakinek mentális egészségét érintő problémája van, nem jelenti automatikusan azt, hogy ne tudná kezelni a pénzügyeit, de vitathatatlanul megnehezítheti azt az esetek nagy részében. A kutatások azt is bizonyítják, hogy azoknak a felnőtteknek, akiknek adóssága van 50 százaléka küzd valamilyen mentális betegséggel, zavarral. Az adósság természetesen stresszel jár, ami nagyban hozzájárul az ilyen betegségek kialakulásához. Tehát a hitelek és a mentális problémák között egyfajta kölcsönviszony alakul ki.

Rengeteg embert érint

A depresszió a 21. század egyik legnagyobb egészségügyi problémájává léphet elő: a WHO adatai szerint (2018) a világon körülbelül háromszáz millió ember szenved a betegségtől, így a depresszió számít a leggyakoribb megbetegedésnek. Éves szinten nagyjából nyolcszázezer ember hal meg öngyilkosság miatt, mely főként a 15-29 év közötti korosztályt érinti: ebben az életkorban ez a második leggyakoribb halálok.

Az Európai Unióban a felnőtt lakosság 6,8 százalékának vannak depressziós tünetei 2017-es adatok szerint, és Magyarországon még rosszabb a helyzet: a 18 éven felüliek 10.5 százaléka vallja magát depressziósnak. Ráadásul az alapfokú végzettséggel rendelkezők körében kétszer annyi a depressziósok száma, mint a diplomások körében.

Friss kutatások szerint a fiatalok mentális egészségére erős befolyással van, hogy van-e hiteltartozásuk.

A magyarországi friss statisztikák szerint rengeteg felsőoktatásban résztvevő hallgató számára megkerülhetetlen a Diákhitel felvétele ahhoz, hogy tanulmányi ideje alatt fenn tudja tartania magát. Az elmúlt 18 évben mintegy 400 ezer hallgató részére folyósított diákhitelt több mint 400 milliárd forint értékben a Diákhitel Központ Zrt.

Magyarországon jelenleg 134 609 darab élő Diákhitel1 szerződés van, amely összesen 184 milliárd forintot tesz ki és közel 210 ezer szerződés már lezárásra került

- közölte a Pénzcentrum megkeresésére korábban a Diákhitel Központ Zrt. Bármennyire is alacsony a diákhitel kamata, ugyanúgy adósságnak számít, amellyel ahogy a hallgató a munkaerőpiacra lép, számolni kell. A Marketplace és az Edison Research közös kutatásából, az Economic Anxiety Index (Gazdasági Szorongás Index) alapján elmondható, hogy azok a diákok, akiknek hiteltartozásuk van, nagyjából kétharmaddal magasabb eredményt érnek el a szorongásmutatón. Ez összhangban is volt a kutatás előfeltevéseivel: a tartozás és a mentális egészség nem járnak kéz a kézben.

Megállapítottuk, hogy azok a hallgatók, akik több diákhitelt vettek fel, rosszabb mentális egészségről számoltak be

- mondta Katrina Walsemann, a dél-karolinai egyetem professzora. Viszont megállapították, hogy nem maga a diákhitel, ami negatív hatással van a diákok mentális egészségére, hanem maga az eladósodottság általánosságban okoz tüneteket.

A kutatások összefüggést véltek felfedezni nemcsak a szorongás, idegesség, hanem a depresszió kapcsán is a különböző hiteltartozásokkal. Még azt is kimutatták, hogy a hitelek egyes típusai sokkal stigmatizálóbb hatásúak, mint más hitelfajták. A diákhiteladósság szinte egyet jelent a középosztálybeliséggel, és sokkal inkább megbélyegző, mint például egy hitelkártya-adósság. (Bár a magyar társadalom megítélése a hitelekkel eltérhet az amerikaitól, az általánosságban igaz bármely társadalomban, hogy a folyószámlahitel, hitelkártya-tartozás nem olyan súlyú adósságnak minősül, mint egy diákhitel, vagy személyi kölcsön.)

Elizabeth Sweet, a Massachusetts Boston Egyetem antropológia professzora szerint az eladósodottság nem csak a stresszt erősíti fel, hanem a szégyen, bűnösség és kudarc érzését is:

Azok, akik a legmélyebb szégyenként és személyes kudarcként élik meg, szenvedik el a legrosszabb egészségügyi következményeket.

A kutató szerint ez a probléma nagyobb annál, minthogy az egyéneknek meg kell tanulniuk kezelni a stresszt. Sweet szerint az olyan társadalmi tévhitek az eladósodottsággal kapcsolatban sem segítenek, minthogy akinek tartozása van, az rosszul kezeli a pénzt eleve, és okkal jutott oda, ahová - a felelőtlenséggel, könnyelműséggel azonosítják a pénzügyi gondokat.

Viszont a legtöbb hitel az élet olyan alapvető feltételeinek a megteremtéséhez veszik fel az emberek, mint az étkezés, lakhatás és az oktatás. Sok ember számára a hitel az egyetlen opció, hogy ezeket meg tudja teremteni, mégis megbélyegzés, szégyenérzet társul hozzá.

Oda-vissza ható folyamat

Azt sem szabad letagadni, hogy az olyan betegségek, mint a depresszió és szorongás ugyanúgy adóságokhoz vezethetnek, mint ahogy az adósság vezethet ezekhez a mentális problémákhoz. A folyamatos félelmek, aggodalmak a hitellel kapcsolatban természetesen nem tesznek jót az egészségnek, ezt könnyű belátni, ahogy azt is, hogy ezek a negatív érzések hosszútávon szorongás, depresszió kialakulásához vezetnek.

Viszont vannak olyan mentális zavarok, köztük a depresszió is, amely képtelenné teszi a beteget, hogy józanul bánjon a pénzzel. Nem is beszélve azokról a függőségekről, melyek gyakran társulnak más zavarokhoz is, és amelyek felerősödése pénznyelővé válhat. Akár a játékfüggők, akár a