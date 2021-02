Súlyos milliókat bukik sok magyar lakásvásárló: nem tudják, mi minden járhat nekik

Rengeteg ügyfél nem maximalizálja ki a támogatásokat, sokan nem eszik igénybe például a kamattámogatott kölcsönöket, pedig járna nekik. Az OTP Ingatlanpont évindító sajtóbeszélgetésén szó volt arról is, hogy 2014 óta először fordult elő, hogy csökkentek az árak az I. és a V. kerületben.

A szomorkás tavasz után jött egy nyári fellendülés az ingatlanpiacon, ám az év végén újabb lassulás következett be, mivel sokan kivártak, mert a januárban már indultak otthonteremtési támogatások - mondta Valkó Dávid az OTP Ingatlanpont évindító sajtóbeszélgetésén. A vezető elemző kifejtette, a kereslet áttevődöt az olcsóbb területek felé, itt pedig ezért felmentek az árak. Ám az I. és az V. kerületben csökkentek az árak, ami egyértelműen a vírusnak tudható be. A két említett kerületben 2014 óta nem volt tapasztalható árcsökknés.

Továbbá bekövetkezett a kertvárosok, agglomerációk reneszánsza. Sokan keresik a teraszos, kertes házakat, és újdonság, hogy többen építenek dolgozószobás ingatlanokat is. A bérleti hozam folyamatosan csökken, Budapesten csak 3-4 százalék nettóban (a bérleti díjak itt 14 százalékkal csökkentek), vidéken még előfordulhat 6-7 százalék is. Jó hír lehet, hogy az átlagos lakáshoz jutási idő 12,7 évre csökkent 2020. első felére.

Az újlakáspiac látványosan megsínylette a vírushelyzetet, 2020. elsp féléve mélypontot hozott az eladásokban, a második félév valamelyest korrigált, de a már eladatlan, kész lakások száma 1200-ra nőtt. Ám nincs ok a pánikra, ezeket felszívja a piac. Bár a XIII. kerület letaszíthatatlan a trónról, tavaly a III. és a XVI. kerületben indítoták a legtöbb új projektet - ez betudható a kertvárosi igényeknek.

Az otthonteremtési program kapcsán elmondta, hogy nagy forgalomra számítanak, a 140 ezres tranzakciószám sem elképzelhetetlen. Az árak kapcsán kettős hatás küzd egymással: a vírus következményei küzdenek a támogatások miatti árnövekedéssel. A szakértő idén még stagnálásra számít az árak tekintetében.

Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont Kft. ügyvezetője és az OTP Pénzügyi Pont Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, 2020-ban tavasszal gyakorlatilag lenullázódott a piac, és nyáron élénkült vissza igazán. Év végén a támogatások hatására ismét lassulás volt, ám a lakáskeresők száma nem csökkent. Hozzátette, a cégnél 11 százalékkal nőttek a tranzakciós számok, a jutalékbevétel pedig 5 százalékkal emelkedett 2020-ban. Az intézkedések miatt pedig januárban nagy volt a megugrás, 42 százalékkal nőtt a forgalom a tavalyi évhez képest.

Kormos Zoltán, az OTP Bank ingatlanhitelezésért felelős vezetője a támogatások kapcsán kifejtette, az OTP hitelportfóliójában már a 80-as évek előttről is vannak olyan lakáshitelek, amelyekhez kapcsolódik valamilyen kamattámogatás. A mai támogatási elemek mindegyikére jellemző, hogy a gyermekvállaláshoz kötötték hozzá őket. Ismertete, hogy ha egy budapesti új lakást vásárolna egy háromgyerekes család, akkor

összesen akár több mint 27 millió forintnyi támogatást is igénybe tudnának venni.

Ugyanez egy használt lakásnál 7 millió forint lenne. Kiemelte, hogy nem csak a vissza nem térítendő támogatásokra kell koncentrálni, hiszen súlyos milliók kapcsolódnak a kamattámogatott hitelekhez is.

A lakáshitel felvételek szerkezete nem feltétlen tükrözi azt, hogy hányan jogosultak a támogatott kölcsönökre. Úgy tűnik, hogy az ügyfelek egy része nem maximalizálja a támogatásokat

- fogalmazott. Kormos arról beszélt, az okokat nem tudni, az OTP-nél 30 százalék környékén van a támogatott hitelek aránya, miközben a teljes piacon ez nagyjából 15 százalék.

A felújítások kapcsán elmondta, mindenki azt találgatja, mekkora hullámokat vethet a lakáshitel-piacon a támogatás. A KSH adatai szerint 2005 és 2015 között a lakások 90 százalékához hozzányúltak a tulajdonosok. Az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének jelentése szerint pedig a magyar lakosság évente nagyjából 180 ezer felújítást eszközölt, ami a kapacitásoknak nagyjából az elméleti teteje.

Kérdés, hány olyan vállalkozóval fog találkozni a lakásfelújító, aki szerződést is kötne, számlát is adna. Az ÉVOSZ idézett évértékelője szerint a múltban ez nem volt jellemző, ám most a támogatás tekintetében ez fontos.

Pélyi András, az OTP Pénzügyi Pont Zrt. értékesítési igazgatója elmondta, hogy már tavaly is sok támogatási lehetőség közül tudtak választani az ügyfelek. Ám keveset beszélünk róla, hogy ezek milyen fajsúlyú döntések egy család életében, hiszen egy átlag hitel 17 évig határozza meg a felvevők életét.

A napi rutinnal rendelkező pénzügyi szakemberek, tanácsadók szerepe fel fog értékelődni, a lakásvásárlásban gondolkodó családoknak ajánlott, hogy vegyenek igénybe segítséget. Kifejtette, Budapesten és Pest megyében vették fel a jelzáloghitelek felét, ám a babaváró és a csok országos megoszlása szempontjából a két terület 30 százalékos részesedéssel van jelen. Tehát a támogatásoknál jelen vannak a vidéki igénylések is.

Fontos, hogy egy adott támogatást mire tudunk felhasználni az adott lokációkban: hiszen egy 10 milliós babaváróból egy olcsóbb területen már ki lehet jönni. Ám jellemzően a babaváró csak az önerő bizonyos kiegészítéséhez adnak támogatást. Pélyi András kifejtette azt is, idén a családok olyan labirintus előtt állnak, amelyhez mindenképp kell szakértő segítség, hiszen súlyos milliók múlhatnak azon, ha el tudnak igazodni a támogatások komplex rendszerében.

Címlapkép: Getty Images