Súlyos hatása van a korlátozásoknak a lakáshitelekre: ezt mindenképp tudnod kell

Március 8-tól a kormány újabb szigorításokat léptetett életbe a járvány megfékezése érdekében: kevesebb bolt van nyitva, a szolgáltatások egy részét nem lehet igénybe venni, ismét elindult a digitális oktatás, aki pedig megteheti, otthonról dolgozik. A Bankmonitor.hu szakértői összegyűjtötték, hogy a szolgáltatások jelenlegi korlátozása milyen hatással lehet egy lakáshitel felvételére, hiszen ehhez számos kiegészítő szolgáltatásra is szükség van.

A bankfiókok nyitva tartanak

Természetesen ma már rengeteg mindent el lehet intézni otthonról is - netbank, vagy mobilalkalmazás segítéségével -, ettől függetlenül sokunk számára megnyugvást jelenthet az a tény, hogy a bankfiókok nyitva lesznek az elkövetkező hetekben is. A lakáshitelt igénylők számára pedig ez különösen jó hír, hiszen itt szükség van személyes ügyintézésre is.

Ügyvédi szolgáltatások

A lakásvásárláshoz szükséges adásvételi szerződés megkötéséhez mindenképpen ügyvédre van szükség, ezért fontos, hogy az ügyvédi irodák zavartalanul működhetnek a jelenlegi szigorítások alatt is. Ha nem lehetne adásvételi szerződést kötni, akkor bizony a lakáshitelek igénylése is elakadna. Ha valamit nem szeretnénk személyesen intézni - például nem tudunk elszabadulni a munkahelyünkről -, akkor meghatalmazást adhatunk egy másik személynek ügyünk elintézésére. Van olyan eset, amikor a bankok ügyvéd által készített meghatalmazást fogadnak csak el, vagyis nem elégséges a két tanú előtt tett nyilatkozat.

Értékbecslés

Az értékbecslés - a fedezeti ingatlan értékének megállapítása - elengedhetetlen lakáshitel igényléséhez. Az értékbecslői szolgáltatást konkrétan nem említi a jogszabály azon szolgáltatások között, amelyeket a két hetes zárás ideje alatt is folytatni lehet. Ugyanakkor a szakértők szerint nem kell aggódni: a jogszabály azt mondja ki ugyanis, hogy a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiséget, helyszínt szükséges bezárni.

Az értékbecslés azonban gyakorlatilag a fedezeti ingatlan helyszíni felmérésével történik meg, vagyis a hiteligénylő és az ingatlan tulajdonosa nem jelenik meg az értékbecslő irodájában. Emiatt ez a szolgáltatás továbbra is elérhető lehet.

A szükséges biztosítások

Egy lakáshitelnél elvárás, hogy a fedezeti ingatlanra vagyonbiztosítást kössünk, enélkül nem fogják a hitelösszeget folyósítani. Van olyan eset - például az adós életkora túl magas lenne a kölcsön lejártakor -, amikor a pénzintézet elvárja, hogy hitelfedezeti életbiztosítást kössünk a kölcsön mellé. Jó hír, hogy a jogszabály a biztosítási-, biztosításközvetítői tevékenységet megemlíti azok között, melyekre nem érvényes a szüneteltetés.

A szakértők azt javasolják, hogy a biztosításokat is lehetőleg otthonról, online kössük meg. Ezeket sok esetben a bankoknál is meg lehet kötni, ami azért is megfontolandó, mert a pénzintézetek gyakran kamat-, vagy díjkedvezményt adnak akkor, ha náluk kötjük meg az elvárt, kiegészítő biztosításokat.

Közjegyzői irodák

A Magyar Országos Közjegyző Kamara oldalán megjelent információk alapján a közjegyzői irodák nyitva tartanak az elkövetkező hetekben. Természetesen lesznek óvintézkedések, szigorítások: nem mindent lehet az elkövetkező hetekben személyesen intézni. (Eddigi ismereteink szerint tartozáselismerő okirat készítése céljából lehetséges a személyes ügyintézés.) Ettől függetlenül mindenképpen érdemes felvenni a kapcsolatot azzal a közjegyzői irodával, ahol az okiratot el szeretnénk készíteni. Ha nincs közjegyző ismerős, kiválasztott iroda, akkor érdemes a hiteltanácsadóval, bankkal egyeztetni: mindig van az adott független tanácsadónak, bankfióknak közjegyzői kapcsolata, így az aktuális helyzetről könnyen és gyorsan tájékozódhatunk.

Működnek a hiteltanácsadók?

A független hiteltanácsadók is elérhetők lesznek - akár személyesen is - az elkövetkező hetekben. Érdemes azonban a személyes kapcsolattartást kerülni: amit lehet, próbáljunk meg telefonon keresztül, e-mailben, vagy más online csatornán elintézni.

Összegzés



A banki ügyintézéshez kapcsolódó valamennyi lényeges szolgáltatás elérhető lesz az elkövetkező hetekben is. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem lesz hatással a jelenlegi helyzet az ügymenetre. Elképzelhető, hogy a bakok rövidítik a nyitva tartásukat, de akár egyes fiókokat be is zárhatnak átmenetileg. Az ügyvédi irodák, közjegyzők esetében is várhatunk szigorúbb szabályokat, amelyek befolyásolhatják az iratok elkészítési idejét is. Éppen ezért a szakértők hosszabb banki ügyintézési időre - ez különösen igaz a hitelek esetében - számítanak. Éppen ezért érdemes előzetesen érdeklődni akár a bankoknál, akár a kapcsolódó szolgáltatást biztosító harmadik félnél az ügyintézés módjával és idejével kapcsolatban.

