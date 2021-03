Sok fiatal kerül bajba az első lakás miatt: ezekre a csapdákra mindenképp figyelj

Mindenki életében fontos mérföldkő az első ingatlan megvásárlása: ám sokan pénzügyi krízisbe kerülnek az elhamarkodott döntés miatt. Vannak például olyan élethelyzetek, ahol érdemesebb lehet inkább csak kibérelni egy lakást még annak ellenére is, hogy megengedhetjük magunknak a vásárlást. Sokan a járulékos költségekről feledkeznek meg, ami nem csak a törlesztőből és a rezsiből áll, mások a hitelek útvesztőjében tévednek el. Mutatunk pár dolgot, amire minden első lakásvásárlónak érdemes nagyon figyelnie!

Az ingatlanvásárlás az egyik legdrágább, legfontosabb döntés egy ember életében: sokan viszont elkövetik azt a hibát, hogy érzelmi alapon döntenek, nem is veszik figyelembe a a ház tulajdonlásának pénzügyi vonzatait. De hogyan készülhetünk fel az első lakás megvásárlására? Annyi biztos, hogy már jóval az előtt el kell kezdeni, hogy megnyitod az ingatlanhirdetéseket. Alább mutatunk pár dolgot, amit mindenképp gondolj át, mielőtt belevágnál.

Bérlés vs. vásárlás

Mielőtt elkezded megszállottan keresni álmaid otthonát, az első lépés az, hogy megbizonyosodj arról, hogy egy ingatlan birtoklása a számodra megfelelő lépés. Ugyanis egyáltalán nem kötelező házat, lakást vásárolni, bizonyos esetekben jobb, ha csak bérel az ember!

Az egyik alapszabály az, hogy általában nem bölcs dolog házat vásárolni akkor, ha nem vagy biztos abban, hogy legalább három évig ott akarsz élni. Ez elegendő idő lehet arra, hogy megtérüljön a vásárlási költség, és felkészülj az ingatlan eladására. A másik szempont a lokáció: ha például a következő években még Budapest belvárosában akarsz lakni, a bérlés sokkal olcsóbb lehet, mint a lakásvásárlás.

Sok ember életmódjával nem egyeztethető össze a háztulajdonlás: a bérlés vonzóbb lehet azok számára, akik gyakran utaznak, vagy nem akarnak felelősséget vállalni egy otthon fenntartásáért és folyamatos karbantartásáért.

Ezt tudnod kell, ha hitelhez nyúlsz!



Ha úgy döntesz, hogy belevágsz, a következő lépés elmélyülni a lakáshitelek világában. A hiteligénylésünk végkimenetelére megannyi tényező van hatással, de az összes közül az egyik legfontosabb az úgynevezett jövedelemarányos törlesztési mutató, azaz a JTM. E jegybanki rendeletben meghatározott mutató alapján határozzák meg ugyanis a bankok, hogy havi nettó jövedelmünk mennyi havi törlesztőrészletet “bír el", mekkora részét fordíthatjuk az adósságok visszafizetésére. A JTM-arányok felső korlátja az alábbiak szerint alakul.

Látható, hogy a jelzáloghiteleknél valamivel bonyolultabb a számítás, mint például egy sima személyi hitel esetében. A Magyar Nemzeti Bank szándéka egyértelmű: minél biztonságosabb, kiszámíthatóbb jelzáloghitelek felé szeretnék terelni a lakosságot.

Aki biztonságosabb kölcsönt vesz fel, annak nagyobb rész mehet el a fizetéséből törlesztőre.

Ha a kockázatosabb, 5 éven belüli kamatperiódust választjuk - tehát azt, hogy a hitelünk kamata akár 1-3 évente változik aszerint, hogyan fújnak a makrogazdaság szelei - mindössze csak 25 százalék mehet el törlesztőre 500 000 forintos havi nettó jövedelem alatt. Ha viszont 10 vagy annál több évre fixáljuk a kamatot (ez biztonságosabb, de némiképp drágább is), már a jövedelmünk 50 százalékát is fordíthatjuk törlesztésre.

Nem elég a hitel? Nincs minden veszve, de gondold meg



Előfordulhat, hogy a bejelentett jövedelmed alapján nem kaphatod meg a szükséges hitelösszeget. Ekkor sincs minden veszve: van pár lehetőséged, hogy végül hozzájuss a kívánt összeghez:

Vizsgáljuk meg, hogy tudunk-e vállalni hosszabb futamidőt. Ekkor csökken ugyanis a havi törlesztőrészlet nagysága és esetleg beleférhet a jövedelmünkbe a nagyobb hitelösszeg. Ugyanakkor fontos észben tartani, hogy ez a hitel teljes díjának az emelkedésével is jár, hiszen hosszabb ideig fizetjük a kamatokat.



A másik lehetőség adóstárs bevonása. Ekkor a társ jövedelmével is számolnak a bankok, viszont az adóstárs is vagyonával felel a hitel visszafizetéséért.



Szűkebb jövedelem esetén gondoljuk meg kétszer is, hogy belefér-e a kereteink közé a törlesztő, nem kerülünk-e nehéz helyzetbe. Ha sehogy sem tudjuk elkerülni a hitelfelvételt, válasszunk tudatosan kalkulátor segítségével, és használjuk ki a hitelbiztosítások védelmét arra az esetre, ha nem tudnánk valamilyen oknál fogva tovább fizetni az adósságunkat.

Nem csak a rezsi, törlesztő van

Sokan a nagy lelkesedésben bele sem gondolnak, hogy mi mindent kell fizetni egy saját ingatlan után. Kevesen számolnak például az ingatlanadóval, amit a helyi önkormányzatnak kell fizetni, összege pedig így értelemszerűen attól függően változik, hogy hol van az ingatlan. Érdemes évente több tízezer forintra kalkulálni!

A jelzáloghitel mellé lakásbiztosítást is kell kötni, hogy megvédjük az ingatlant a különböző katasztrófáktól, káresetektől. Az ár itt is sok tényezőtől függ, beleértve az ingatlan értékét, elhelyezkedését és felszereltségét. Ez is több tízezer forintot vihet el évente.

Ha pedig nem különálló házat, hanem mondjuk panellakást veszel, akkor bizony a közös költséggel is érdemes számolni a kötelező kiadások között.

Ezeken felül egy családi háznál mindig kell valamit csinálni: a karbantartásokra a szakértők szerint érdemes nagyjából az ingatlan értékének egy százalékával számolni egy évre - már, ha nincs semmilyen különlegesebb esemény, például felújítás. Tehát, ha veszel egy 30 milliós házat, nyugodtan számolj azzal, hogy évi akár 300 ezer forint is lehet.

Önerő mindig kell



Abban szinte biztos lehetsz, hogy a hitelező bank nem fogja az ingatlan teljes vételárát finanszírozni. Valamennyi önerőt neked is le kell tenned az asztalra: ennek fényében érdemes már jóelőre alakítani a megtakarításaidat.

Ha nincs annyi félretett pénzed, akkor sincs gond, nem tiltja semmi, hogy egy másik hitelből finanszírozd az önerődet. Érdemes szétnézni a lehetőségek között, egy személyi kölcsön például ideális megoldás lehet. Sőt, ha jogosultak vagytok rá, akkor a babaváró hitel még talán ennél is jobb alternatíva: szerencsére itt a Pénzcentrumon mindkettőre van kalkulátorunk, ezekkel egyszerűen össze tudod hasonlítani a bankok ajánlatait!

Itt nagyon fontos megjegyezni, hogy az önerőt finanszírozó kölcsön is beleszámít majd a fentebb már említett JTM-mutatóba, úgyhogy nagyon meg kell fontolni, hogy mit érdemes még bevállalni!

