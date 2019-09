Segítség a gyermekvállaláshoz (x)

THM1: 0,46%

A házaspárok gyermekvállalását, lakáskörülményeik javítását segíti a júliustól igényelhető államilag támogatott babaváró hitel, amely annál kedvezőbb, minél több gyermeket vállal a pár: a harmadik megszületésénél már teljesen elengedik a fennálló tartozást. Érdemes azonban alaposan átgondolni, hogy mikor és mire veszi föl a család a csak egyszer igényelhető babaváró hitelt.



Legfeljebb 10 millió forint babaváró hitel vehető fel, maximum 20 éves futamidővel, az összeg szabadon felhasználható. A kölcsönt csak egyetlen alkalommal lehet igényelni, legkésőbb 2022. december 31-ig kell a szerződést megkötni. A kamatot az állam fizeti meg, amennyiben a kölcsön folyósításától számított öt éven belül gyermeke születik a házaspárnak. Ekkor a törlesztés szüneteltetését is lehet igényelni három évre. A második gyermek születése után a fennálló hiteltartozás 30 százaléka vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatás által előtörlesztésre kerül, a harmadik gyermek születése után pedig az államkincstár visszafizeti a fennmaradó részt.

Ha megfelel a babaváró hitel feltételeinek és annak felvételét tervezi, keresse fel az egyik takarék fiókot, és szakértő ügyintézőink segítségével hozza meg egyedi döntését. Sose döntsön általánosságban, más-más egyéni helyzetekre különböző hitelkonstrukciókat érdemes vállalni.

Mivel többféle dokumentumot is be kell mutatni a hitel igényléséhez, ügyintézőink abban is segítenek, mit honnan kell beszerezni, hogyan kell helyesen kitölteni a papírokat. Csak akkor lehet igényelni ugyanis a babaváró hitelt, ha minden dokumentum szabályosan van kitöltve és benyújtva. Ezután viszont legfeljebb tíz nap alatt elbírálják a kérelmet.

Ügyintézőink, akik országszerte 750 bankfiókban és a mobil Takarék-buszokban is várják az ügyfeleket, nagy tapasztalattal rendelkeznek az állami támogatású termékek értékesítésében. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletekről a www.takarekcsoport.hu oldalon tájékozódhatnak.

Nem mindig a babváró hitel a legjobb választás



Ha hirtelen előáll egy orvosolandó családi helyzet, például elromlik az autó vagy kazánt kell cserélni, akkor nem érdemes babaváró hitelt fölvenni, ilyenkor a személyi kölcsön lehet a jó döntés.



A babaváró hitel célja, hogy a gyermekek születésével, a család bővülésével kapcsolatos nagyobb költségekben segítséget nyújtson - viszont csak egyszer lehet felvenni. Érdemes ezért alaposan átgondolni, és átbeszélni egy szakértő takarékos ügyintézővel, valóban minden váratlan költség fedezésére ez a kölcsön-e a legjobb megoldás. Ha már tervezzük az egy-két éven belül esedékes komolyabb lakásfelújítást, akkor érdemes arra tartalékolni az akár tízmilliós babaváró hitelt. A hirtelen felmerülő kisebb - például néhány százezer forintos - váratlan kiadásokat pedig tanácsos lehet személyi kölcsönből fedezni.



A szabad felhasználású személyi kölcsönök THM értékét a Magyar Nemzeti Bank szigorúan szabályozza és annak mértékét maximalizálta. A takarék-fiókokban felvehető személyi kölcsönök kamata fix, azaz a futamidő alatt biztosan nem fog nőni a törlesztőrészlet.

