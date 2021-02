Rosszabb a helyzet, mint tavaly a fesztiválszervezők szerint: segítségre van szükségük

Mi is a járvány kiszolgáltatottjai vagyunk, és rosszabb a helyzet, mint tavaly, mivel erre az évre egyelőre tervezhetetlen a rendezvények lebonyolítása - hívta fel a figyelmet a Magyar Fesztiválszövetség elnöke. Márta István zeneszerző, a nagy sikerű Művészetek Völgye fesztivál alapítója mindazonáltal reméli: akár már májusban elkezdődhett a fesztiválszezon, bár szerinte ebben a turisztikai, a gazdasági és a kulturális kérdésekben érintett szaktárcák integrált segítsége nagy előrelépést jelentene.

2020-ban elmaradt a fesztiválok hatvan százaléka, harminc százalékuk meghirdetett időpontját augusztusra vagy szeptemberre tolták, további tíz százalékukat pedig eleve idén tartanák meg - írja a Magyar Nemzet. A bevételkiesés több száz milliárd forintnyi, ám a felbontott szerződések, a nemzetközi kapcsolatrendszerek, a szakembergárdák és a közönségbázis szétesése viszont már felbecsülhetetlen anyagi és presztízsveszteséggel jár. Ezt a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége, a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége, a Magyar Rendezvényszervezők Szövetsége, a Music Hungary és a fesztiválszövetség elnökei ja­nuár végén állapították meg online évértékelőjükben.

Mivel idén még nehezebbek a körülmények, szükségesnek tartjuk a fesztiválok megrendezésének mielőbbi műfajspecifikus szabályozását, hogy megkezdődhessenek a programok előkészületei

- jegyezte meg Márta István. Jelezte: továbbra is számítanak a járulék- és bértámogatásokra, emellett indokolt lenne egy, a fesztiválokra vonatkozó biztosítási szabályzat kidolgozása is. A szövetség képviselője szerint segítené a legszélesebb rétegeket elérő szórakoztató szegmens fennmaradását a kulturális áfa öt százalékra csökkentése is arra az időszakra, amikor már újra tartanak fesztiválokat. Ez ahhoz is hozzájárulhat, hogy a költségvetésnek jelentős bevételt termelő területen stabilizálódjon a cégek munkahelyteremtő és munkaerőt megtartó ereje

Márta István szerint az eltelt idő a szervezők szempontjából egyre vészesebb lesz, és mivel napról napra változik a járványhelyzet, az érintettek az anyagiakon túl pszichésen is erős terhelés alatt állnak. A kényszerűen fékezett piaci szereplők amiatt is aggódhatnak, hogy a háttérmunkások, az alvállalkozók, a beszállítók irányából is bármikor bedőlhet a rendszer.

