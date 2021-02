Roham indulhat a barkácsboltokban: mindenki most nyáron akar felújítani?

A nyílászárók cseréje általában a tavasz beköszöntével válik aktuális feladattá. Addig még van egy kis idő, gondoljuk át közösen, hogy mire lehet szükségünk! 2021-től például az Otthonfelújítási program támogatási elemeivel is élhetünk, és ne feledkezzünk meg a technikai kérdésekről és az aktuális trendekről. Íme a legfontosabb tanácsok!

Jövő év decemberéig, bizonyos felújítások esetében élhetünk az Otthonfelújítási program által biztosított visszaigényelhető állami támogatással. Mivel a Praktiker legkeresettebb árukörei is a felújítási és belső ipari munkákhoz kapcsolódnak, rákérdeztünk, hogy milyen termékekre vonatkoznak a program kedvezményei.

Elsősorban építőanyagok, csempék, belső burkolatok, ajtók, ablakok és festékek, amiket ajánlani szeretnénk. Minden olyan termék, ami beépíthető, az egyben el is számolható lesz az projektben. A nyílászárócsere várhatóan a népszerű munkálatok között lesz

- mondta Bránáth Beáta, a Praktiker szakértője. Hozzátette: a barkácsáruház tavaly több mint 100 ezer darab bel- és kültéri ajtót, illetve ablakot értékesített.

Bontani vagy nem bontani?

Az első eldöntendő kérdés talán az, hogy az ablakcserét a fal visszabontásával vagy anélkül szeretnénk kivitelezni. Néhány esetben megoldható, hogy a régi nyílászáró keretébe kerüljön az új, így nemcsak pénzt, de időt is spórolhatunk. Ha végül teljesen új nyílászárók beépítése mellett döntünk, akkor a faljavítással, festéssel is számolnunk kell, ebben az esetben viszont garantáltan esztétikus és időtálló lesz a kivitelezés.

Spórolni a számlákon

A legfőbb érv a nyílászárók cseréje mellett talán az energiatakarékosság. Természetesen nincsen egy általános adat, ami garantálja a kisebb számlákat, de akár 20-30%-ot is lehet spórolni a fűtésszámlán egy teljes ablakcserével. Természetesen közrejátszik ebben a ház szigeteltsége, valamint az üveg- és falfelületek aránya. Összességében viszont nemcsak a kellemes időt, hanem a huzat- és pormentességet is felírhatjuk az ablakcsere előnyei közé.

Légkamrákból sosem árt a több

Mint korábban említettük, a falak és az üvegfelületek aránya is meghatározza, hogy mennyire tartja a meleget otthonunk. Éppen ezért fontos kérdés, hogy milyen ablakot választunk. Még a legjobb szigetelés teljesítményét is visszavetheti, ha nem párosítunk hozzá modern ablakot. Lehetőség szerint minél több légkamrájú típust érdemes vásárolni, a piacon jelenleg az öt légkamrás az egyik legnépszerűbb kivitel, de hét légkamrás típusok is léteznek már. Ezek mellett a hőveszteség mérőszámára is figyeljünk, minél kisebb az "U" érték, annál jobb!

Zajos a környék?



Egyre többször merül fel az ablakok hangszigetelő képessége, mint fontos szempont. Érthető, hiszen egy forgalmas utcában lakni komoly hangterheléssel járhat, aki ilyen helyzetben van, az a decibelben (dB) megadott számadatot keresse! Az átlagos üveg értéke 30 dB környékén mozog, ehhez képest a repülőterek környékén használatos üvegek akár a 45 dB-t is elérhetik.

Tendenciák a nyílászárók piacán

A barkácsáruház szakértője ismertette, milyen vásárlói igények mutatkoztak az elmúlt években: a beltéri ajtók esetében a kedvező áras fafurnér és fóliázott ajtók voltak a legnépszerűbbek, de a harmonikaajtók is nagy érdeklődésnek örvendenek. A bejárati ajtóknál a kereslet elmozdult a műanyag ajtók irányába, hiszen az áruk kedvezőbb. Az ablakok esetében elmondható ugyanez a tendencia. A vevők körében népszerűek a magasabb energiahatékonysággal bíró nyílászárók.

Címlapkép: Getty Images