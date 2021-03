Rengetegen csapnak le az ingyenmilliókra: erre költik a támogatást a magyarok

A megkérdezettek több mint kétharmada tervez idén felújítást, a támogatásra jogosultak közel fele 3 és 6 millió forint közötti összeget, míg a lakásfelújítási támogatásra nem jogosultak 50 százaléka 1 és 3 millió forint közötti összeget költene erre - derült ki a Wallplex Magyarország legfrissebb felmérésből. A kutatás a lakásfelújítással és a lakásfelújítási támogatás igénybevételével kapcsolatos szokásokat vizsgálta.

2021. január 1-től a lakásfelújítási támogatással bővült az otthonteremtési program. Az állam akár hárommillió forinttal, a költségek maximum 50 százalékáig hozzájárul a legalább egy gyermeket nevelő családok lakásfelújításához. A költségeket utólag térítik meg, így a munkálatok elkezdéséhez elengedhetetlen az önerő. Amennyiben nem áll rendelkezésedre elég tőke a lakásfelújítási támogatás igénybevételére, a költségek előfinanszírozására 2021. február 1-től egy maximum 6 millió forint összegű (végig fix, legfeljebb 3%-os kamatozású) államilag támogatott lakásfelújítási hitel igényelhető.

A felmérésben résztvevők 17,6 százaléka az otthonfelújítási támogatás miatt vág bele valamilyen felújításba, míg 58,8 százaléka egyébként is felújított volna, de a támogatás hatására sokkal több felújítási munkálatot fog elvégezni a közeljövőben. Ezt jól igazolja, hogy a támogatásra jogosultak közel fele 3-6 millió Ft közötti összeget, míg a támogatásra nem jogosultak 50 százaléka 1-3 millió Ft közötti összeget költene lakásfelújításra.

A felújítandó ingatlan típusára vonatkozóan mind a támogatásra jogosultak, mind a támogatásra nem jogosultak körében a válaszadók több mint fele családi házat tervez felújítani. A téglaépítésű társasházi lakás és a panellakás tekintetében azonban eltérés mutatkozik a két csoport körében. A támogatásra jogosult válaszadók 30 százaléka panellakást, 12 százaléka téglaépítésű társasházi lakást, míg a támogatásra nem jogosultak 25 százaléka téglaépítésű társasházi lakást és 19 százaléka panellakást újítana fel idén. A kutatásban résztvevők 70 százaléka meglévő ingatlanjában tervez felújítási munkálatokat, míg 30 százalék új ingatlan vásárlása vagy költözés miatt vág bele a munkálatokba.

A felújítási munkálatokra vonatkozóan a két legnépszerűbb cél a belső tér felújítása (60%), beleértve a belső fali, padló-, álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, illetve a beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése (46%). A felmérés válaszadóinak valamivel több mint egyharmada gondolkodik a belső és külső nyílászárók (beleértve redőny, biztonsági rács, árnyékoló vagy rovarháló) cseréjében, a szaniterek beépítésében vagy cseréjében, illetve a víz-, csatorna, elektromos hálózat kiépítésében vagy cseréjében. A családi házban élők számára a kerítés építése, felújítása (30 százalék), a térburkolat készítése, cseréje (21%), a terasz, erkély, előtető felújítása és építése, illetve a napelemes vagy napkollektoros rendszerek kiépítése (19-19 százalék), valamint a garázs építése, felújítása és a füvesítés (18-18 százalék) mutatkozott a legnépszerűbb kültéri felújítási célpontnak.

A koronavírus-járvány terjedésének visszaszorítása érdekében bevezetett korábbi és a jelenleg is fennálló korlátozások, illetve az otthonteremtési program keretében idén januártól elérhető lakásfelújítási támogatás pozitívan hat a lakberendezési és lakásfelújítási piacra. Egyrészt az otthon kényelme, illetve az otthoni munkavégzés megfelelő körülményeinek biztosítása előtérbe került, másrészt a lakásfelújítási támogatás hatására a felújítási kedv is élénkült, illetve azok is belevágnak a munkálatokba, akik ezt nem tervezték" ¬- mondta Tóth Paula a Wallplex Magyarország ügyvezető igazgatója. A vásárlási szokások is megváltoztak: egyre többen vásárolnak online lakásfelújítási, lakberendezési és lakásdekorációs termékeket is. Ezt a trendet felismerve bővítettük kínálatunkat, így a Wallplex konyhapanelek mellett már a falburkoló panelek széles választékát, kőburkolatot, műfüvet, illetve egyéb lakberendezési és lakásdekorációs termékeket is kínálunk

- tette hozzá Tóth Paula.

Címlapkép: Getty Images