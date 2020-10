Rengetegen állnak sorba az állami kölcsönökért: mi lesz azzal, aki nem jogosult?

A lakossági hitelpiacon vegyes kép alakult ki, amelyre a járvány és a gazdasági bizonytalanság is hatással van. Amíg a piaci alapú konstrukciók iránt érezhetően csökkent a kereslet, az államilag támogatott hiteleket jóval többen keresték, mint tavaly. A személyi kölcsönök számának csökkenése a háztartások óvatosságára utal, a járvány előtt még hitelfelvételt tervezők egy része elhalaszthatja a nagyobb beruházásait.

A piaci alapú lakáshiteleknél hétszázalékos csökkenés volt, míg az államilag támogatott konstrukciók iránti kereslet jelentősen nőtt az egy évvel korábbi adatokhoz képest - írja a Magyar Hírlap. Az államilag támogatott lakáshitelek összege az év első nyolc hónapjában ugyanis megközelítette a 98 milliárd forintot, ami 59 százalékos emelkedésnek felel meg éves szinten. Viszont ha csak az augusztus hónapot nézzük, akkor 5 százalékos csökkenés látható.

Ehhez képest a személyi kölcsönöknél már jóval látványosabb hanyatlás következett be. Az első nyolc hónapban 38 százalékos volt a visszaesés az előző év első nyolc hónapjához képest. A személyi kölcsönök volumenének csökkenése a háztartások óvatosságára utal, ugyanis a bizonytalan járvány- és gazdasági helyzet miatt a pandémia előtt még hitelfelvételt tervező háztartások egy része elhalaszthatja a nagyobb beruházásait, legyen szó hitelből történő lakásfelújításról, autóvásárlásról vagy nagyobb háztartási gép cseréjéről.



A januártól elérhető fogyasztóbarát személyi kölcsönök megjelenésével átláthatóbbá válhat a piac, és szűkebb sávba kerülhetnek a kamatok és a teljes hiteldíjmutatók. A minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök piacra gyakorolt hatásában nagy szerepe lehet majd a járványügyi helyzet alakulásának is. A járvány lecsengése és a gazdasági bővülés beindulása után várhatóan újra emelkedésnek indulhatnak a személyikölcsön-igénylések is.

