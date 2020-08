Rengeteg magyar csúszik le ezekről az olcsó kölcsönökről: mitől ijedtek meg?

A járvány alatt látványosan bezuhanó személyi hitelfelvételi kedv javulni látszik, viszont a lakosság még mindig óvatos, miközben a kamatok egyre alacsonyabbak, hála az MNB által bevezetett, év végéig szóló THM-plafonnak, ami 5,75 százalék alatt tartja a kamatokat is. Az élénkülő érdeklődés a lakosság részéről arra elég, hogy szép fokozatosan kúszik felfelé a havi szinten kifolyósított személyi hitelek összege, viszont utoljára - ha nem számítjuk a járvány hónapjait - 2017 decemberében volt ilyen alacsony a hitelfelvételi kedv. Pedig akkor 14,23 százalékos volt az átlagos kamatláb, most pedig 5,78 - emberemlékezet óta nem volt ilyen alacsony, mint április óta.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai alapján júniusban 23,91 milliárd forintnyi új személyi hitelt vettek fel a magyar háztartások, ehhez képest májusban 18,88 milliárd, áprilisban pedig - amikor a soha nem látott visszaesés következett - 13,31 milliárd forintot. Ez a csaknem 24 milliárd, amit júniusban kiutaltak a lakossági ügyfeleknek a tavalyi értéknek csaknem a fele. Ha a járvány hónapjait figyelmen kavül hagyjuk, utoljára 2,5 éve, 2017 decemberében vettek fel ilyen kevés személyi kölcsönt.

Májushoz képest a bővülés 26,6 százalékos, az áprilisi mélyponthoz viszonyítva pedig közel 80 százalék. Ezek a növekedési értékek más esetben kiemelkedőek lennének, mivel azonban most nagyon alacsony a viszonyítási pont, nem értékelhetjük ezt meredek felfelé ívelésnek.

A kamatok viszont sosem látott alacsony szinten vannak, köszönhetően az MNB által bevezetett THM plafonnak - amely a júniusi alapkamat csökkentés hatására már csak 5,75 százalék lehet. A személyi hitel kamatokat ugyanis nagyjából a felére vágta vissza a márciusi kormányrendelet, illetve az alapkamat csökkentés. (A júliusi alapkamat visszametszésnek már nem volt jelentős hatása a személyi hitelek THM-jeire, erről bővebben itt írtunk.)

Áprilisban a kamatok zuhanása még azért sem tudta volna korrigálni a visszaesést, mert a THM-plafon bevezetése, azaz március 18-a után a bankok azonnali hatállyal felfüggesztették a fogyasztási hitelek értékesítését, ami több terméknél is megakasztotta az évek óta tartó dinamikus emelkedést. Időbe telt, amíg elő tudtak állni új hiteltermékekkel. Ez április folyamán sikerült a legtöbb hitelintézetnek, és elég kedvező kölcsönajánlatokkal álltak elő, amelyek azóta folyamatosan bővülnek.



Az MNB júniusi statisztikái mégis azt mutatják: a járvány még múlt hónapbanis nagyban éreztette a hatását a hitelfelvételi kedvet tekintve. Nyilvánvalóan volt a THM-plafon bevezetésének pozitív hatása a személyi hitelezésre, és nem múlt el nyomtalanul, hogy áprilisban már a személyi hitelek átlagos kamatlába 5,76 százalék, májusban 5,79 és júniusban 5,78 százalékon alakult. Viszont a lakosság még mindig óvatos.

Miért óvatoskodnak a magyarok?



Ennek egyik oka, hogy a hitelfelvételre nagy általánosságban kedvezőtlenül hatott a járvány, tehát nem csak a személyi kölcsönök, hanem a lakáshitelek és babaváró kölcsön esetében csak láthatunk látványos felívelést. A korlátozások enyhüléséig akár az is akadály lehetett, hogy a személyes ügyintézés esetén nagy volt a fertőzésveszély kockázata. Másrészt a válság hozta anyagi bizonytalanság szintén azt eredményezi, hogy csökken az eladósodási hajlandóság.

A THM-plafon bevezetése azt eredményezte, hogy a bankoknak át kellett dolgozniuk az ajánlataikat, ami szintén visszavetette a személyi hitelezést - hiszen egy darabig alig akadt ajánlat a piacon, de ez viszonylag hamar rendeződött. Azonban ugyanennek a rendeletnek a hatására ráadásul a bankok még szigorítottak is a kölcsönfelvétel feltételein, mivel az ilyen kedvező THM-mel folyósított kölcsönöket a bankoknak nem érné meg bizonytalan anyagi hátterű, kisebb jövedelmű ügyfeleknek adni, mert ezzel jóval magasabb kockázatot vállal a hitelintézet. Tehát a szigorítással kizártak rengeteg potenciális - rosszabb anyagi körülményekkel bíró - ügyfelet.

Az anyagi körülmények a másik oldalról is kizáró okot jelethettek egy esetleges hitelfelvétel esetén, hiszen a moratóriumot is nagyrészt a személyi hitellel (is) rendelkezők választották. Az MNB adatai szerint a lakossági ügyfelek kétharmada választotta a törlesztési moratóriumot június elejéig, vagyis a mintegy 3,8 millió lakossági hitelszerződésből így közel 2,5 millió ügyfél választotta a fizetés átmeneti felfüggesztését.

A hitelvolumeneket tekintve viszont az látható, hogy a moratóriumra jogosult összesen 6796 milliárd forintnyi háztartási hitelállományból 3855 milliárd forintnyit érint így a moratórium, vagyis a moratóriumot választók szerződésszámához képest az érintett hitelállomány kisebb arányú, tehát nagyobb azoknak a lakossági ügyfeleknek a száma a moratóriumot igénybevevők között, akik kisebb összegekkel adósak.

Ez pedig arra enged következtetni, hogy az eleve rosszabb anyagi körülményeik miatt kisebb hitelösszegekre szorulók vannak feltehetően jelenleg is olyan helyzetben, hogy anyagi biztonságuk érdekében kell élniük a moratóriummal. Ha pedig jellemzően az alacsonyabb hitelösszegek igénylőit érintette jobban a koronavírussal együtt begyűrűző válság, akkor logikus, hogy ez a réteg nem fog a járványidőszakban hitelfelvételt elindítani.

Sosem láttunk még ilyen olcsó személyi kölcsönöket



Ahogy a fentiekből kiderült, a bankok jelenlegi ajánlatai jelentősen olcsóbbak, mint az év elején felvehető, vagy a korábbi évek személyi hitelek voltak. A THM-plafon megtette a hatását, és a bankok közti verseny is egyre élesebb, ahogy közeledik az év vége, vagyis a kamatkorlát megszűnése. Ezért érdemes jól körülnézni a banki ajánlatok között: ne csak a jelenleg érvényben lévő, hanem a 2021. január 1-jétől érvényes kamatokat és THM-eket is megnézni.

Mivel önmagában a THM és a kamat alapján akár be is csapódhat az ügyfél, ezért érdemes a kamatokat és a futamidő végéig a teljes visszafizetendő összeget is megnézni az ajánlatoknál. A Pénzcentrum kalkulátorában személyre szabhatóan kérhetők le a banki ajánlatok, és rendelkezésre áll az összes információ a legjobb ajánlat kiválasztásához. A kalkulátor számításai alapján látható például, hogy egy 60 hónapos futamidőre igényelt 1 millió forintos hitelösszeg melyik banknál mekkora törlesztőrészletet eredményezne:

Látható, hogy a Cetelem ajánlata idei kamatok és THM szerint alig tér el a többi bank konstrukcióitól, viszont ha a 2021. januártól számítandó törlesztőrészletet nézzük, már látható, hogy 10-15 ezres különbségek is adódnak. A teljes visszafizetendő összegeket tekintve pedig például a K&H-nál még 4 millió forint alatt megússzuk a kölcsön kapott 3 milliót, addig a Budapest Banknál 4,4 millióig felkúszik a visszafizetendő összeg.

Ezért érdemes alaposan átnézni az ajánlatokat, és használni az összehasonlító kalkulátort, amelyben a saját igényeinkhez, feltételeinkhez igazíthatjuk a kondíciókat, és megtalálhatjuk a számunkra legkedvezőbb ajánlatot.

Címlapkép: Getty Images