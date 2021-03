Rendkívüli! Elárulta Orbán Viktor, hány nap múlva oldhatják fel a korlátozásokat

Orbán Viktor arról beszélt reggel a Kossuth rádióban, hogy a harmadik hullám erősebb lesz, mint a második volt. A járványügyi szakemberek úgy vélték, tragédia lesz, ha nem szigorítanak. Azt, hogy hogyan tudják lebonyolítani a nyitást húsvét után, a március 15-i héten tervezik meg. Eddig várják a véleményeket a Nemzeti Konzultációra is.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában a tegnap bejelentett korlátozásokkal kapcsolatban elmondta, nem volt más válásztás: ezek járványügyi kérdések. A járványügyi szakemberek úgy vélték, tragédia lesz, ha nem szigorítanak, ahogy az orvosok véleménye is az volt, hogy most zárni kell ahhoz, hogy később nyitni lehessen.

A harmadik hullámban vagyunk: a harmadik erősebb lesz, mint a második volt: a legnehezebb időszakra kell felkészülni

- mondta a miniszterelnök, és azt is ismertette: "a március 15-ei héten megtervezzük, hogy húsvét után hogyan tudunk fokozatosan nyitni". A bölcsődék egyelőre nyitva maradhatnak.

A korlátozásokkal kapcsolatban Orbán Viktor elmondta: a virágboltok 8-án, nőnapon még nyitva maradhatnak, viszont minden más üzletnek - étterem, kaszinó, műszaki bolt - be kell zárnia. A kertészeti boltok szintén kivételt képeznek: ezek nyitva tarthatnak. Azoknak, akik bezárásra kényszerülnek, egész hónapra elengedik a bérleti díjakat, megkapják a bértámogatást, adókedvezményeket - mondta.

Kiemelte: a luxusutakat el kell halasztani, mert eddig ismeretlen mutánsokat hozhatnak haza az utazók, amely "több esetben megtörtént már".

Az oltási programmal kapcsolatban elmondta: akadnak próblémát az "adatalapú" oltás miatt, mivel sokan nem ott laknak, ahol nyilván vannak tartva, de ezeket a hibákat javítani fogják. Beszélt arról is, hogy halad a lakosság átoltása:

A táblázat szerint húsvétra 2,4 millió beoltást fogunk elérni, június elejére tudunk beoltani mindenkit

- mondta. Azt is ismertette a miniszterelnök, hogy a kórházakra fog most nyomás nehezedni: fel fog futni a kórházi ápoltak száma. Jelenleg 6867-en vannak kórházban, ez 15-20 ezerig is felmehet. 677 fő van lélegeztetőgépen. Az új igazolt fertőzöttek száma 6369 és 143-an hunytak el.

Lesz elég ágy és lesz elég ember

- mondta.

Ez is érdekelhet! Megszólalt a Semmelweis Egyetem rektora: május közepén lesz jobb a járványhelyzet Már most több beteget kezelnek, mint a tavaly novemberi csúcs idején - mondta el.

A miniszterelnöki interjú végén visszakanyarodtak a nyitás kérdéséhez: Mire számíthat a lakosság, ha két hétig betartja a szigorú korlátozásak? Lesz lazítás? Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta:

Már a célegyenesben vagyunk a vírus elleni háborúban. Két hét múlva megkezdhetjük a fokozatos nyitást.

Viszont azt is hangsúlyozta, hogy mindezt majd két hét múlva tudják eldönteni, annak fényében, hogy alakul addig a járványhelyzet. Óvatosan kell majd lazító intézkedéseket hozni, különben elindíthatnak egy negyedik hullámot.

Címlapkép: Getty Images