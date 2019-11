Az online értékesítő vállalkozások számára 2020 és az azt követő időszak több lehetőséget kínál mint valaha, hogy a fogyasztói szokásokat és az egyes piacok jellegzetességeit figyelembe véve egyszerűbbé tegyék a vásárlás folyamatát és növeljék a vásárlási élményt. A kereskedők számára nyitva áll a lehetőség, hogy kihasználják a mobil kereskedelem növekedését és a közösségi platformokon történő vásárlás térnyerését, ha olyan partnerekkel működnek együtt, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy még jobb digitális élményt nyújtsanak vásárlóiknak.

A PayPal megbízásából, az Ipsos piackutató által a fogyasztók és a kereskedők körében készült nemzetközi kutatás áttekintést nyújt a m-kereskedelem (mobil kereskedelem) legfrissebb globális trendjeiről, és olyan meghatározó fogyasztói és kereskedő tendenciákat vizsgál, mint a közösségi platformokon történő vásárlás és a biztonságos mobilfizetés kérdésköre. Mindez különösen hasznos lehet a magyar e-kereskedelem azon szereplői számára is, akik az év legnagyobb globális vásárlási időszaka alatt prioritásként kezelik a legfontosabb e-kereskedelmi piacokra (Egyesült Államok, Németország, Egyesült Királyság, Kanada és Kína) történő értékesítéseik növelését. A kutatás megállapításainak hasznosításával a vállalkozások képesek lehetnek választ adni az online értékesítés világának legújabb kihívásaira.



A kereskedők számára a legfontosabb a mobilcsatornák előtérbe helyezése



A globálisan megkérdezett fogyasztók közel 80%-a vásárolt már okostelefonon keresztül, miközben a webshopoknak csak 63%-a optimalizált mobil fizetések fogadására. A két érték közötti több mint 15% százalékpontos különbség rámutat, hogy sok vállalkozás nem használja ki a mobil kereskedelem robbanásszerű növekedése által kínált lehetőségeket. A kutatás alapján a vállalkozásoknak mobiloptimalizált élményt kell kínálniuk, különösen, ha a fiatalabb - például Z és Y generáció - korosztályt kívánják megszólítani. Az egyszerű és biztonságos mobil élmény biztosítása eddig nem feltétlenül volt prioritás a világ kisvállalkozásai számára, most azonban a mobilos vásárlók igényeinek előtérbe helyezése kevesebb kosárelhagyáshoz vezethet, és akár 15%-kal több potenciális vásárlót eredményezhet.



"Mivel csak néhány héttel vagyunk a legnagyobb nemzetközi vásárlási szezon előtt, fontos, hogy a magyar online értékesítő kereskedők ellenőrizzék, kik a nemzetközi vásárlóik, milyen árucikkeket keresnek a webáruházakban, és hogy miként tudják kielégíteni ezeket az igényeket. Magyarországon a KKV-k csak 13%-a értékesít online - ez valamivel alacsonyabb, mint az EU tagállamok 17%-os[1] átlaga. Ugyanakkor, a PayPal adatai szerint a nemzetközi kereskedelmet folytató online vállalkozások növekedési üteme sokkal magasabb (14,3%), mint a csak helyi kereskedelemben érdekelt vállalkozásoké (2%)[2]" - mondta Marcin Glogowski, a PayPal közép- és kelet-európai ügyvezető igazgatója.



Tények és trendek a nagyvilágból:

India vezető szerepet játszik a mobil kereskedelemben: az indiai fogyasztók 70%-a inkább mobil eszközt használ a vásárláshoz, és az indiai kereskedők 81%-a optimalizálta webhelyét mobilos vásárlására.

Az európai piacok közül legtöbben Olaszországban vásárolnak okostelefonon keresztül; ugyanakkor az olasz vállalkozások csak 65%-a számolt be mobiltelefonra optimalizált webhelyről vagy saját alkalmazásról.

Az Egyesült Államokban a fogyasztók 72%-a használ okostelefont online fizetéshez, míg a vállalkozások 57%-a optimalizálta a vásárlói élményt mobiltelefonra.

A bizalom hiánya szinte minden földrajzi területen továbbra is jelentős akadályt jelent



A biztonság és a bizalom fontos szempont a mobilos vásárlók fogyasztói döntéseiben. Globálisan a vásárlók 51%-ának vannak aggályai a mobil kereskedelem biztonságosságával kapcsolatban, bár egyes országokban, mint például Japán, csupán a fogyasztók 28%-ának vannak fenntartásai. A biztonsági kérdések miatt leginkább aggódó országok elsősorban az angol nyelvterületek: Egyesült Királyság (64%), Ausztrália (63%) és az Egyesült Államok (58%). A fogyasztók mellett a kereskedőknek szintén vannak fenntartásaik, számukra ez a mobiltelefonra történő optimalizálás egyik legfőbb akadálya: az adatok szerint ötből egy online kereskedő aggódik amiatt, hogy az ügyfelek adatai biztonságban vannak-e mobilvásárlás során.



Az e-kereskedelem szereplői dolgoznak rajta, hogy a közösségi oldalakon történő vásárlás iránti igényeket is ki tudják szolgálni



A kutatás szerint a közöségi kereskedelem kínálati és keresleti oldala egyensúlyban van: jelenleg a kereskedőknek és fogyasztóknak egyaránt a harmada nyitott a közösségi platformokban rejlő lehetőségek kiaknázására. A közösségi kereskedelem népszerűsége országonként eltér, jelenleg Indiában a legnépszerűbb, ahol az elmúlt 6 hónapban már a vásárlók 57%-a használta valamelyik közösségi oldalt vásárlására. Globálisan a leggyakrabban használt platformok a Facebook, az Instagram és a WhatsApp (a közösségi kereskedelmet igénybe vevő válaszadók 35%-a a Facebookot használja).

A vásárlói preferenciák mindenek felett: a mobil vásárlások során a vásárlás megszakításának vezető oka az, hogy a kereskedők nem kínálják fel a vásárló által preferált fizetési módot. A kutatás szerint a fogyasztók 21%-a szakította már meg a vásárlást, mert az általuk kedvelt fizetési mód nem volt elérhető. A kutatás szerint a fogyasztók mobiltelefonos fizetéshez legnagyobb arányban PayPal-t használnak (53%), a következő legnépszerűbb fizetési mód pedig a hitelkártya (44%).



A bolti vásárláskor is egyre népszerűbb a mobil: A kutatásban résztvevő kereskedők 87%-ának fizettek már érintés nélküli fizetéssel, és ezeknek a tranzakcióknak 50%-a történt okostelefonnal. India az érintés nélküli vásárlás területén is élen jár: az indiai kereskedők 98%-a fogadott el okostelefonos, vagy viselhető készülékes fizetést az elmúlt 6 hónapban.



A nők élen járnak a mobil vásárlás alkalmazásában: Az adatok szerint a nők mutatják az utat a mobil kereskedelemben, 48%-uk vásárol az interneten mobil eszközzel, miközben a férfiak csak 39%-a használja ezt a megoldást. A vásárlás helyét tekintve a nők 19%-a, és a férfiak 26%-a használ mobilt a munkahelyen történő vásárláshoz.