Óvatosan ezekkel az akciós kölcsönökkel: rengeteg pénzt bukhatsz, ha nem figyelsz

Az ősz minden család számára megterhelő időszak, legalábbis ami az anyagiakat illeti: a kassza kiürült nyáron, ugyanakkor ősszel rengeteg a kiadás, no és persze nyakunkon a fűtési szezon! Ha pedig még egy nem várt esemény költségeit is elő kell teremteni, akkor nem marad más megoldás, mint egy személyi kölcsön. Azonban nagyon nem mindegy, melyik bank ajánlatát választjuk, hiszen havonta szép kis summát takaríthatunk meg egy jó ajánlattal.

Az idei ősz is komoly anyagi kihívás elé állítja a magyar családokat. A január után a szeptember az egyik legnehezebb hónap, hiszen nyári nyaralások alkalmával hajlamosabbak vagyunk nagyobb lábon élni, mint amit valójában megengedhetnénk magunknak. Külföldre ugyan kevesen merészkedtek, de idehaza is megugrottak a szállások árai, így nem sokat spórolhattunk a belföldi utakkal sem.

És sok bizonytalanság után végül hagyományos munkarendben indult el az oktatás, ami azt jelentette, hogy az összes szükséges taneszközt be kellett szerezni a tanulóknak, sőt, sokan számítva a digitális oktatásra, tabletek, okoseszközök beszerzését is fontolgatják. a GKI felmérése szerint az általános iskola alsó osztályában 45 ezer forint, a felsőben 34 ezer forint, míg középiskolában 28,5 ezer forint a jellemző költség az idei iskolakezdéshez kapcsolódóan. És ez csak egyetlen gyerek.

De még előttünk álló hónapokban sem lesz egyszerű, hiszen az ősz és a tél az anyagiakat tekintve egyébként is nehezebb időszaknak számít. Az egyre hűvösebb napokkal közeledik a fűtés szezon is és a rendszerek karbantartása, tűzifa vagy éppen egy új kazán beszerzése rendkívül költséges lehet. Ráadásul az év végi ünnepekre a legtöbb családnál már néhány hónappal korábban elindulnak az előkészületek: a drága ajándékok, ünnepi ételek, dekorációk mind-mind súlyos tételeket jelentenek a családi költségvetést tekintve, amire már jó időben felkészülni.

Sokan választják ezekben a hónapokban, hogy külső segítséget vesznek igénybe, méghozzá egy személyi kölcsön formájában. A Pénzcentrum kalkulártorával könnyedén kiválaszthatjuk a legmegfelelőbb konstrukciót a kínálatból. Azonban már az elején fontos kiemelni, nagyon nem mindegy, milyen hitelhez nyúlunk, hiszen a személyes pénzügyi preferenciáinkhoz leginkább illeszkedő konstrukcióval rengeteget spórolhatunk.

A koronavírus-járvány gazdaságra gyakorolt hatásai miatt a kormány 2020. március 19-től maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). A rendelet szerint a zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a THM nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét

Rendkívül fontos ugyanakkor körültekintően választani, hiszen a legtöbb bank - élve a hatályos jogszabályok adta lehetőséggel - kizárólag az idei évben biztosítja a kedvezményes kamatot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legtöbb banknál a kedvezményes személyi kölcsön kamata 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. A kölcsön felvétel előtt ezért érdemes kalkulálnunk, hogy ne legyen kellemetlen meglepetés az új esztendő. Alábbi, kétféle hitelösszegre készített mintakalkulációnkban mutatjuk, hogyan ugrik meg a törlesztőrészlet bankonként 2021-től, és milyen különbséget indukál ez a teljes visszafizetendő összegben.

A fenti táblázatban is jól látszik, hogy januártól ezer-kétezer forinttal egészen biztosan megugrik a törlesztője annak, aki még idén vesz fel személyi kölcsönt, ahogy a THM is legalább a duplájára emelkedik majd. 500 ezer forintnyi hitel esetén, ha azt 60 hóapra igényeljük, a Budapest Bank ajánlatában most havonta 9 588 forintot kell fizetnünk, 2021-től azonban már 12 745 forintot. A Takarékbanknál a havi törlesztő idén 9009 forint, januártól pedig már 11 094 forint lesz.

De előállhat olyan eset is, hogy ennél több pénzre van szüksége a családnak, például egy nem vár esemény finanszírozására, ezért megnéztük, mennyivel nőnek a törlesztők, ha nem 500 ezer, hanem 2 millió forintnyi személyi kölcsönt igényelnénk. A törlesztő ez esetben is melkedni fog átlagosan 5 ezer forinttal, de van olyan magar bank is, ahol 12 ezer forinttal is. Ha most veszünk fel 2 millió forintnyi kölcsönt Magnet Banktól, december 31-ig 38 202 forint a törlesztő, utána pedig 45 102 forint. Ha az Uni Credit Banktól vesszük fel, akkor a 38 929 forintos törlesztőnk emelkedik 42 118 forintra.

