OTP-sek, figyelem: fontos részleteket közölt a bank a moratóriumról

Az OTP Csoport több módon is lehetővé tette ügyfelei számára, hogy nyilatkozatot tegyenek a 2021-es fizetési moratórium igénybevételéről. Akik eddig is igénybe vették, a jogszabálynak megfelelően továbbra is automatikusan fizetési haladékot kapnak a tartozásuk megfizetésére 2021. június 30-ig, nekik egyelőre nincs további teendőjük. Nyilatkozni azoknak szükséges, akik már nem szeretnék igénybe venni a fizetési moratóriumot, illetve azoknak, akik eddig nem vették igénybe ugyan, de megváltozott pénzügyi helyzetük miatt most mégis igénybe vennék azt.

A tavalyi év szeptemberének végén a fizetési moratórium a lakossági hitelállomány 53, míg a vállalati hitelállomány 40 százalékát érintette az OTP Banknál.

Mi a teendője az OTP Bank ügyfeleinek?

Azok a magánszemélyek, akik kölcsönük esetében 2020. decemberben igénybe vették a fizetési moratóriumot és továbbra is igénybe vennék, 2021. június 30-ig automatikusan fizetési moratóriumban maradnak, számukra most nincs teendő. Ha később meggondolnák magukat, akkor a 2021. június 30-ig tartó időszakban bármikor kérhetik a törlesztésük folytatását.





Azoknak a magánszemélyeknek, akik szeretnének belépni, vagy korábban kiléptek a moratóriumból, és szeretnének visszalépni, nyilatkozatot kell tenniük, amelyet az alábbi módokon tehetnek meg:

az Internetbankon keresztül;

a www.otpbank.hu honlapon;



az OTP Bank fiókjaiban

"A járványhelyzetre tekintettel ügyfeleink számára javasoljuk, hogy elsősorban online intézzék a nyilatkozattételt, hiszen gyorsan és egyszerűen, várakozás nélkül tehetik meg nyilatkozatukat. Ha erre nincs lehetőségük, akkor természetesen a bankfiókjainkban is segítenek kollégáink. Azon lakossági hitel- és kölcsönszerződések esetén, amelyekre a 2021-es fizetési moratórium nem vonatkozik, az OTP Bank saját banki fizetéskönnyítési megoldásokat dolgozott ki, erről honlapunkon tájékozódhatnak ügyfeleink" - nyilatkozta Dr. Rajmonné Veres Ibolya, az OTP Bank igazgatója.

Az OTP Lakástakarék lakás- és áthidaló kölcsöneivel, valamint a lakossági és vállalati kölcsönök biztosítékául szolgáló Lakástakarék szerződésekkel kapcsolatos részletes tájékoztatás az OTP Lakástakarék honlapján található. A lakossági ügyfelek az OTP Lakástakarék lakás- vagy áthidaló kölcsönére vonatkozó, 2021-es fizetési moratórium nyilatkozatukat - jogosultság esetén - az OTP Bank honlapján tehetik meg. A társasházak, lakásszövetkezetek OTP Lakástakarék lakáskölcsönére vonatkozó, 2021-es fizetési moratórium nyilatkozatot - jogosultság esetén - az OTP Lakástakarék honlapján tehetnek.

Tudnivalók az OTP Ingatlanlízing szerződéssel rendelkező ügyfelek számára

Az OTP Ingatlanlízing szerződésekkel kapcsolatos, 2021-es moratóriumra vonatkozó információkat az OTP Ingatlanlízing honlapján találják az ügyfelek.

Tudnivalók vállalkozások számára

Azok a vállalkozások, társasházak és lakásszövetkezetek, amelyek hitelükre decemberben igénybe vették a moratóriumot és továbbra is igénybe vennék, 2021. június 30-ig automatikusan moratóriumban maradnak, számukra most nincs teendő.

Azoknak a vállalkozásoknak, társasházaknak és lakásszövetkezeteknek, amelyek 2020. március 18. előtt folyósított hitelükkel szeretnének belépni, vagy korábban kiléptek a moratóriumból, és szeretnének visszalépni, nyilatkozatot kell tenniük. Ennek részleteiről az OTP Bank honlapján olvashatnak az érintettek.

Címlapkép: Getty Images