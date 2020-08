Óriási változás jön itthon a kölcsönöknél: a magyar bankok most jól megjárnák vele

Tízből kilenc bank jelenleg elérhető személyi kölcsöne megbukna a vizsgán már a kamata alapján is, ha most kellene az MNB feltételeinek megfelelő Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelt adni a minimálbérnél alig jobban kereső ügyfeleknek - mutatja a Portfolio gyűjtése. Az 500 ezer forintnál nagyobb hitelt felvevő alacsony jövedelmű ügyfelek akár több százezer forintot is nyerhetnek majd a minősítés bevezetésével, ahogy az alábbiakból ki fog derülni. Személyi kölcsön felvétele előtt addig is mindeképp érdemes a Pénzcentrum kalkulátorát használni.

Korlátozza az ajánlás a kamatokat

Többek között a Portfolion jelentették be az MNB szakértői, a múlt héten a januártól elérhető Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelek (MSZH) várható paramétereit, amelyeket cikkünk későbbi részében foglalunk össze. Az ajánlás sarkalatos pontja a kamatplafon, amely alá e termékeknek be kell férniük: a referenciaérték (jellemzően az állampapírok vagy a bankok közötti kamatcsere-ügyletek hozama) feletti maximális kamatfelár nem haladhatja meg 500 ezer Ft hitelösszegig a 15%-ot, míg 500 ezer Ft-ot meghaladó hitelösszeg esetén a 10%-ot, és a kamat a legfeljebb 7 éves futamidő végéig egyáltalán nem változhat.

Ha egy ÁKK-hozamhoz árazott személyi kölcsönt veszünk, akkor ennek a kamata a jelenlegi hozamszintek mellett

1 éves futamidővel legfeljebb 15,33% lehet legfeljebb 500 ezer forintos hitelösszeg mellett,

1 éves futamidővel legfeljebb 10,33% lehet 500 ezer forintos hitelösszeg felett,

5 éves futamidővel legfeljebb 16,30% lehet legfeljebb 500 ezer forintos hitelösszeg mellett,

5 éves futamidővel legfeljebb 11,30% lehet 500 ezer forintos hitelösszeg felett.

A fenti számok elsőre magasnak tűnhetnek, ennek ellenére az alacsony jövedelmű hitelfelvevők esetében a bankok egy része ma sem teljesíti ezeket a követelményeket a kamatok szempontjából (a csak idén érvényes THM-plafontól eltekintve). Különösen az 500 ezer forint feletti összegű hitelekre érvényes ez, amelyekre a kisebb hitelek kamatplafonjánál 5 százalékponttal alacsonyabb vonatkozik majd. Megnéztünk néhány példát, személyre szabott kalkulációhoz azonban a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

Két példa

Szándékosan a 107 ezer forintos minimálbérnél alig többet kereső, 110 ezer forintos nettó jövedelmű hitelfelvevőt választottunk, hiszen leginkább az alacsony jövedelműek esetében hozhat markáns változást a kamatokban a minősítés megjelenése. Mint alábbi gyűjtésünkből látható, 2 millió forintos hitelösszeg és 5 éves futamidő esetén 10-ből mindössze 1 bank kínál jelenleg (a 2020-as THM-plafon utáni időszakra) olyan személyi kölcsönt, amely a kamat szempontjából belefér a minősítés által megszabott 11,30%-os keretbe. A törlesztőrészlet és a teljes visszafizetendő összeg szempontjából (az idei THM-plafon torzítása miatt) ennél valamivel több, 10-ból 3 ilyen bankról beszélhetünk.

Ha ugyanez az alacsony jövedelmű hitelfelvevő nem 2 milliós, hanem csak 400 ezer forintos hitelösszeget kíván felvenni, és ezért nem is nyújtja el a törlesztést, csak 1 éves futamidőt választ, akkor 15,33%-os kamatplafon vonatkozik a hitelére, amibe viszont már ötből három bank és pénzügyi vállalkozás befér. A törlesztőrészlet és a teljes visszafizetendő összeg alapján (elsősorban az idei THM-plafonnak köszönhetően) még jobb a helyzet.

Az alacsony jövedelmű ügyfelek 500 ezer forintál nagyobb hiteligényléseinél szűkítheti a leginkább a kamatfelárakat a 2021-ben érkező minősítés. A kamatmarzs-szűkítő hatásra a Moody's hitelminősítő is felhívta a figyelmet a héten.

Mint a visszafizetendő összegekből látható, egy kétmilliós hitelnél akár félmillió forintos megtakarítást is elérhet az, aki egy drágább személyi kölcsön helyett a minősített verziót választja.

A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelek paraméterei

Akkor nyerhetik el a hitelezők termékei a minősítést, ha megfelelnek az alábbi feltételeknek:

Felhasználási cél: szabad felhasználásra és/vagy már meglévő hitel kiváltására is igényelhető.

Futamidő: a konstrukció maximum 7 év futamidő mellett nyújtható.

Kamatozás: az ügyleti kamat és ezáltal a havi törlesztőrészlet a teljes futamidő alatt változatlan.

Kamatmaximum: a referenciaérték (jellemzően az állampapírok vagy a bankok közötti kamatcsere-ügyletek hozama) feletti maximális kamatfelár nem haladhatja meg 500 ezer Ft hitelösszegig a 15%-ot, míg 500 ezer Ft-ot meghaladó hitelösszeg esetén a 10%-ot.

Folyósítási idő: papír alapú szerződéskötés esetén 3 munkanap, online szerződéskötés esetén 2 munkanap alatt kerülhet sor a folyósításra.

Folyósítási díj: összege "hagyományos" papír alapú szerződéskötés esetén a folyósított hitelösszeg maximum 0,75 %-a, míg online szerződéskötés esetén a folyósítási díj nem számítható fel.

Előtörlesztési díj: maximális mértéke az előtörlesztett összeg 0,5 %-a, 1 évnél rövidebb hátralévő futamidő esetén pedig díjmentes.

Egyéb szerződéskötés, díjköteles szolgáltatás: ilyenek igénybevételére a fogyasztó nem kötelezhető.

Kamatkedvezmény: ennek elérése érdekében lehetősége van az ügyfélnek hitelfedezeti biztosítás kötésére, díjköteles számlanyitásra, illetve jövedelme egy meghatározott részének rendszeres érkeztetését vállalhatja. A hitelezőnek az ajánlatban transzparensen be kell mutatnia a kedvezményre jogosító szolgáltatások költségét, kamatkedvezmény megvonása pedig nem lehet végleges.

Egységes szerkezetű dokumentáció: hirdetmény, ajánlat, terméktájékoztató és a benyújtandó dokumentumokat tartalmazó ellenőrző lista kell, hogy benne legyen.

Elérési csatornák: bankfiókban, teljeskörű online hitelfelvétel során, illetve közvetítőn keresztül. A bankoknak biztosítani kell a teljes körű online ügyintézés lehetőségét.

Online ügyintézés: í minősítést elnyerő intézményeknek a náluk már számlát vezető vagy hitellel rendelkező ügyfelek esetében legkésőbb 2021. április 1-től, új ügyfelek számára pedig legkésőbb július 1-től elérhetővé kell tenni az online hitelezés teljes folyamatát.

Mit mond az MNB?

Megkérdeztük a felügyeletet is, hogy látják, a most piacon elérhető hitelek mennyire felelnek meg a jövő évben érkező (persze a hitelezőkre nézve nem kötelező) minősítés feltételeinek. Az MNB válasza részben alátámasztja a fentieket, ugyanis ezt írták:

A minősítés keretében megszabott maximális kamatfelárak a piacon jelenleg elérhető személyi kölcsönökhöz képest akár több százalékponttal alacsonyabbak lehetnek. Ez a piaci verseny élénkülése esetén lényegi megtakarításokhoz vezethet a hitelfelvevők oldalán.

Az MSZH termékek esetében a folyósításig kizárólag folyósítási díj számítható fel, mely legfeljebb a hitelösszeg 0,75 százalékát teheti ki, míg teljeskörű online hitelfelvétel esetén kötelező díjmentes folyósítást biztosítani. A jelenlegi piaci gyakorlatban ez gyakran eléri a jogszabályi maximum szerinti 1 százalékos értéket. Ezen kívül előfordulnak a folyósításhoz kapcsolódó egyéb költségek is (pl. folyósítási jutalék, kezelési költség).

Az előtörlesztési díj 0,5 százalékban történő maximálása, 1 évnél rövidebb hátralévő futamidő esetén a díjmentesség előírása, illetve a kapcsolódó szerződésmódosítási díj megtiltása jelentősen kedvezőbbé teszi a fogyasztók számára az előtörlesztést. A jelenlegi piaci gyakorlat szerint jellemző az 1 százalékos, illetve 1 évnél rövidebb hátralévő futamidő esetén 0,5 százalékos jogszabályi maximum kihasználása, valamint az előtörlesztésekhez kapcsolódó addicionális szerződésmódosítási díjak felszámítása.

Összességében - természetesen a hitel összegétől és az ügyfél jellemzőitől függően - a hitelfelvételhez és az előtörlesztéshez kapcsolódó díjak és jutalékok tekintetében tízezer forintos nagyságrendben mérhető a megtakarítás a minősített termékekkel, a kamatok mérséklődése pedig egy hárommillió forintos hitelösszeg esetén 200-400 ezer forintot is kitehet a visszafizetendő összeg tekintetében.

