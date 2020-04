Óriási hitelkeretet biztosít a bank ezeknek a cégeknek mától: meg vannak mentve?

A gazdaság átmeneti megtorpanása ellenére a vállalkozások hitelezése nem áll meg - hívja fel a figyelmet a CIB Bank. A koronavírus okozta nehézségek áthidalására, üzletimodell-váltás költségeinek finanszírozására, de akár fejlesztésekre is vehetnek fel hitelt a vállalkozók a CIB Bankban, amely ebből a célból mintegy tízmilliárd forintos hitelkerettel segíti ügyfeleit. A járványhelyzet okozta gazdasági bizalmatlanságra gyógyír lehet a vevőkövetelések finanszírozása is.

A CIB Bank továbbra is kedvező hitelfeltételekkel képes és hajlandó finanszírozni a magyarországi vállalkozásokat: tízmilliárd forint, bármikor emelhető kihelyezhető forrás áll rendelkezésre, amelyből a vállalkozások azokat a fejlesztéseket, átalakításokat finanszírozhatják, amelyre a koronavírus-járvány miatt kényszerülnek, vagy amelyeket amiatt hoztak előbbre. A reálgazdaság, a vállalkozások segítése természetes a CIB számára, anyavállalata, az olasz Intesa Sanpaolo szintén óriási kihelyezhető forrással és számos egyéb módon segíti az olasz gazdaság szereplőit.

A kedvező kamatozású konstrukciók felhasználhatók akár munkahelyi digitalizációra, az esetleges leállások miatt előbbre hozott karbantartásokra, vagy akár az üzletimodell-váltással összefüggő beruházásokra is. Miközben a gazdasági aktivitás megtorpanása néhány iparágban látványos, addig a hitelek továbbra is biztos hátterét tudják adni a vállalkozások növekedésének vagy átalakulásának. A CIB Bank a szükséges forrásokat biztosítja ügyfeleinek

- hangsúlyozza Szabó Balázs, a CIB Bank vállalati üzletágának vezetője. Kifejezetten a kisvállalkozások számára rendelkezésre áll még egy speciális szolgáltatás is, amivel személyes kontaktus nélkül, a CIB honlapján megtalálható kisvállalkozói hitelajánlat-készítő felületén akár néhány perc alatt megtudhatják, hogy mekkora összegű és milyen hitel felvételére van lehetőségük. Ez is egy olyan innovatív megoldás, ami egy olyan időszakban, amikor kiemelten fontos a napi bankolás fizikai érintkezésmentességének biztosítása, a kisvállalkozások rendelkezésére áll.

A CIB előrejelzése szerint ugyanakkor más pénzügyi termékek is népszerűvé válnak, legyen szó bármilyen méretű vállalkozásról. A koronavírust övező gazdasági környezetben felértékelődnek a bizalmi törést áthidaló konstrukciók, mint például a faktoring, azaz a vevőkövetelések finanszírozása. Ezen a piacon a CIB a faktorált állomány 10 százalékával a harmadik legnagyobb szereplő volt 2019-ben. A faktorálás növeli a beszállítók likviditását, pénzügyi biztonságát és ezáltal versenyképességét is azzal, hogy lényegében mentesíti a cégeket a vevőik fizetési kockázata alól is. A faktoring segítségével lerövidülhet az akár kilencven napra rúgó számlafizetési határidő is - mutat rá a CIB Bank.