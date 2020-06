Operatív Törzs: megalakult a Járványügyi Bevetési Egység

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján, hogy a kormány ma várhatóan elfogadja a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló rendeletet. Megalakult a Járványügyi Bevetési Egység az Operatív Törzsön belül.

Kiss Róbert beszélt arról is, hogy az országgyűlés várhatóan ma meghozza a döntést a veszélyhelyzet megszüntetéséről, így feloldásra kerülhet az egészségügyi dolgozók, kormányzati tisztviselők utazási korlátozását is feloldhatják. Kinyithatnak a mozik, múzeumok is.

Müller Cecília országos tisztifőorvos ismerette, hogy mindössze 1 fővel nőtt a fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában. 2,5-ször annyian gyógyultak meg, ahány aktív fertőzött van jelenleg az országban - hívta fel a figyelmet és kiemelte, hogy az aktív fertőzöttek száma 1000 alá csökkent.

Müller Cecília beszélt a nyári iskolai szünetről is: javasolta, hogy a szülők üljenek le gyermekeikkel és tervezzék meg a szünidő menetrendjét. Azt javasolja, hogy az óvintézkedések betartásával a nagyszülők is vigyázhatnak a gyermekekre, természetesen csak akkor, ha mindenki egészséges. Amennyiben a gyermek nyári táborba készül, a szülőknek javasolta egy olyan egészségügyi csomag összeállítását, amelyben a gyermeknek megvannak a főbb egészségügyi adatai is a naptej és szúnyogirtó spré mellett.

Külföldi utazás esetén mindenképp tájékozódjanak előre a szabályokról - kéri Müller Cecília. Ezt meg tudják tenni a konzuli szolgálat oldalán, illetve a WHO oldalán is követni lehet az adott ország járványügyi helyzetét. Fontos, hogy utazás előtt és alatt is tegyük meg a kellő óvintézkedéseket, kössenek biztosítást.

Nőtt a mérgezések száma



Arra is felhívta a figyelmet, hogy a járvány alatt nőtt az otthon alkalmazott és tartott vegyszerek száma a fertőtlenítés érdekében. Azonban ezek a szerek erősen mérgezők lehetnek, ezért mindig gyermekektől elzárva tartandók. Ugyanígy a nagyszülők, szülők gyógyszerei sem maradhatnak elől, mert mérgezéshez vezethet, ha a gyermek kezébe kerülnek ezek a szerek.

