Oltásokról döntött a magyar kormány: október közepétől indul a nagyüzem

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő elmondta: a védekezés fontos eleme az influenza elleni védőoltás, amelyet nem csak a 65 év felettiek és a krónikus betegek, hanem mindenki ingyen megkaphat idén. Az erről szóló kormányhatározat csütörtök este jelent meg a Magyar Közlönyben. Körülbelül 40 ezer egészségügyben dolgozó és 9 ezer szociális területen dolgozó már megkapta az oltást, várhatóan a hónap közepétől pedig mindenki igényelheti a háziorvosoknál.

A kormányszóvivő azt is elmondta, hogy szerdán a kormány tárgyalta a Magyar Orvosi Kamara béremelési javaslatát. Ezt tárgyalási alapnak tekinti a kormány, de végleges döntés még nem született. A csütörtöki közlönyben jelent meg az is, hogy a kormány döntött a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében, az RT-PCR módszerrel végzett vizsgálattal összefüggő többletkiadások fedezetének biztosításáról is.

Ennek értelmében Varga Mihály pénzügyminiszternek - Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere bevonásával - gondoskodnia kell a járványügyi intézkedések keretében a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által kijelölt laboratóriumokban elvégzett, más forrásból nem finanszírozott SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló vizsgálatok (mintavételenként 2500 forint és laboratóriumi vizsgálatonként 17 ezer forint) fedezetének biztosításáról.

Címlapkép: Getty Images