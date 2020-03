Ők a legnagyobb magyar adótartozók: egy időre megússzák a koronavírus miatt

Orbán Viktor ma bejelentett intézkedéscsomagjának köszönhetően felfüggeszti a veszélyhelyzet végéig az adóvégrehajtásokat: tehát sokan fellélegezhetnek, ugyanis minden NAV felé tartozó adós haladékot kap. Ám az Adóhivatal azt is közzéteszi, kik azok, akik a legtöbb pénzzel tartoznak az államnak. A legfrissebb listán olyan nevek szerepelnek, mint Bíró Ica, Berki Krisztián, vagy éppen Frabato.

Az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatója előtt Orbán Viktor jelentette be a legújabb gazdaságvédelmi intézkedéseket 6 pontban.

Ezek között szerepel,

hogy gyakorlatilag az összes katást felmentik az adófizetés alól június 30-ig,

a kata adótartozásokra haladékot kapnak az érintettek,

a médiaszolgáltatók is hasonló kedvezményeket kapnak, mnt a turismus és a vendéglátás szereplői,

a kilakoltatásokat és a lefoglalásokat felfüggesztik,

a lejáró gyes- gyed, gyet-jogosultság automatikusan meghosszabbodik a veszélyhelyzet végéig

és végül az is, hogy adóvégrehajtásokat felfüggesztik.

Hogy ez az utolsó pont Magyarországon egészen pontosan hány embert érint, azt nem tudjuk, arról azonban nagyon pontos adatokkal rendelkezünk, hogy kik tartoznak a legtöbb pénzzel, hiszen a NAV minden negyedévben frissíti a legnagyobb adósok listáját. A listán azoknak a neve olvasható, akiknek 180 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozása meghaladja a 10 millió, a nem magánszemélyeknél pedig a 100 millió forintot.

A NAV 2019 negyedik negyedévében 86 adózónál állapított meg jelentős összegű adóhiányt. A 86 adózó összesen 14,2 milliárd forint adót nem fizetett be. Az listán 37 cégnek és 49 magánszemélynek a neve szerepel.

Az éllovas, szentendrei székhelyű Vasbeta Kft., mely is kétszer fenn van a listán, összesen 1,9 milliárdos adóhiánnyal és 1,1 milliárd forint bírsággal. Magánszemélyek közül Tóth Tibor van az élen a maga félmilliárdos adóhiányával.

Közzétették a huzamosabb ideje adótartozással rendelkezők listáit is, melyen azon el nem évült tartozással rendelkezők vannak felsorolva, akik nem vallották be, vagy bevallották, de nem fizették be az adót. A 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező magánszemélyek listáján 2602 név olvasható. Közülük 1892-en magánszemélyként, 678-an egyéni vállalkozóként halmoztak fel tartozást, továbbá 32 olyan személyt is nyilvántartásba vett a NAV, akik nem rendelkeznek lakcímmel.

Az ismertebb nevek közt szerepel, Bíró Ica, aki svájcifrank-alapú hitele miatt került bajba, és el kellett hagynia az otthonát.

Nem először olvasható Berki Krisztián tévés celeb neve a magánszemély nagyadósok között, jelenleg egy budapesti, XIII. kerületi lakcímmel szerepel a felsorolásban.

Már régóta szerepel a NAV nyilvántartásában többek között Dobrai Sándorné, azaz bróker Marcsika, Seffer István plasztikai sebész, Fischl András, aki Frabato mágus néven ismert, N. Forgács Gábor filmes (aki egyebek mellett az Álom.net című film rendezője volt) és Volkova Ekaterina divattervező is, aki a becsődölt - és 100 millió forintnál nagyobb adótartozást felhalmozó - gázkereskedő Emfesz Kft.-t vezető Góczi István felesége.

Címlapkép: Getty Images