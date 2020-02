Nyugdíjáról vallott a Neoton Família egykori sztárja: ennyi jut neki havonta

Pál Éva, a Neoton együttes egykori sztárja évekig kínlódott a devizahitelével, mire rászánta magát hogy eladja a terhelt ingatlant. A törlesztései után megmaradt pénzből még futotta egy - igaz, a korábbinál jelentősen kisebb - házra is. Azonban az új otthonban még mindig nincs nyugalma.

A Kócbabák, majd a Neoton Família együttes énekesnője, Pál Éva kálváriája akkor kezdődött, amikor belebuktak a 10 milliós svájcifran-kölcsönbe - írja a hot! magazin. Ő és fiai évekig küzdöttek az adósságaikkal: hiába próbálkoztak a részletfizetéssel, hosszú ideig nyögtek a megnövekedett terhek alatt. Egyszercsak a bank egyösszegű visszafizetésre szólította fel őket, így dönteniük kellett. Az utolsó pillanatban sikerült eladniuk az ingatlant. A törlesztés után egy kisebb házra is futotta.

Erre a kis házra volt csak elég a pénzünk, szerencsére lakhatóvá tudtuk tenni az épületet. Nem volt egyszerű, az ötödik hét körül kicsit összezuhantam, amikor a pince beszakadt. A fiam nevére került az új ház, hisz az ő vállát nyomta az össze probléma, ő fizette a hitelt. Most azon dolgozunk, hogy úgy alakítsuk át, hogy mindkettőnknek legyen benne egy saját lakása

- mesélt az új otthonról Pál Éva, aki a lapnak elmondta, furcsa neki, hogy az új ház sokkal kisebb, mint a régi otthona, de elmondása szerint boldogok. Az énekesnő fia, Tamás viszont azt mondta nemrég, hogy nem tudja mikor fog úgy hazajönni, hogy nem idegen neki a ház.

Szívében még mindig gyászol



Én már megszoktam. Szerencsére már el tudok menni a régi házunk előtt, ilyenkor odaköszönök neki, de a szívemben még mindig gyászolok. Viszont ma már elfogadom a helyzetet. Talán ha lejár a gyászév, jobb lesz

- mondta el az énekesnő, akinek három hónapja nem kell azon aggódnia, lesz-e hol álomra hajania a fejét. Így nem csoda, hogy furcsa még neki az új ingatlan. Éva jó kapcsolatot alakított ki már a szomszédokkal is, és a környékbeli idősek otthona is szívesen látja. Gyakran jár ott: jótékonyságból énekel, így a hangját is karbantartja.

Egy ideig tudtam dolgozni a piacon, de már több mint egy éve abbahagytam, mert nem bírtam az állandó hideget. Most bőven van szabadidőm, ezért hetente meglátogatom az idős embereket, viszek nekik sütit, és persze begyűjtöm a sok szeretetet

- fogalmazott Pál Éva.

A fia tartja el

Már csak a fia maradt az énekesnőnek, rá számíthat egyedül, ő tartja el. Mivel Pál Éva nyugdíja 36 ezer forint lenne, azonban ebből még levonják az egykori adótartozásait, így csak 28 500 forintot kap kézhez. Ez pedig élete végéig így lesz. Örül, hogy lakhatási helyzetük megoldódott, viszont muszáj szednie a nyugtatókat is.

(...) nyugodtan alszom végig az éjszakákat, és derűsen töltöm a napjaimat. Muszáj mindig szednem az antidepresszánsokat, hogy fenn tudjam tartani az egyensúlyt, és ne essek vissza

- mondta el az énekesnő.

Rengetegen járnak hasonló cipőben

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar összesített adatai alapján 3212 ingatlankiürítés történt tavaly Magyarországon. Ez a szám alig marad el az egy évvel korában regisztrált - rekordot jelentő - 3636 kilakoltatástól. Ráadásul tavaly egy hónappal meghosszabbították a téli kilakoltatási moratóriumot, így nem áprilistól hanem májustól lehetett ismét családokat az utcára tenni.

Vagyis egy hónappal kevesebb idő alatt jött össze a több mint háromezer kilakoltatás, mint 2017-ben. A testület nyilvántartása alapján 2018-ban

lakóingatlan sikeres árverését követő birtokbaadás miatt 1928,

lakásügyben hozott határozat végrehajtása miatt 743,

a Nemzeti Eszközkezelő kérelmére elrendelt eljárás során 318,

önkényesen elfoglalt lakás kiürítése miatt 204,

bírósági végrehajtáson kívüli értékesítést követően pedig 19 kilakoltatás történt.

Az adatokból az is kiderült, hogy a háttérben többnyire a devizahitelek miatt bajba került adósok fizetésképtelenné válása állt.

A régi otthonukról sem kell lemondaniuk a devizásoknak

Még nem késő lépni. A kormány még nyáron úgy módosította a családi otthonteremtési kedvezményről szóló 2016-os rendeletet, ennek értelmében a Nemzeti Eszközkezelő ügyfelei - az elmúlt években a bedőlt ingatlanhitelükből kimentettek - csokot is igénybe vehetnek, ha egy összegben visszavásárolják az állami szervezettől.

A NET ügyfelei 2019 végéig vásárolhatják vissza az ingatlanjaikat. A csok a gyermekek után járó, vissza nem térítendő támogatás, mértéke használt lakás vásárlása esetén:

egy gyermek esetén 600 000 forint,

két gyermek esetén 1 430 000 forint,

három gyermek esetén 2 200 000 forint,

négy vagy annál több gyermek esetén 2 750 000 forint.

Az eszközkezelő ügyfelei alapvetően kedvezményes feltételekkel vásárolhatják vissza az ingatlanjaikat:

Az ingatlan vételárának alapja az az összeg, amennyiért a Magyar Állam korábban megvásárolta azt (tehát nem a jelenlegi piaci értéke),

ebből lejön a 2018. december 31-ig megfizetett bérleti díj összege,

a vételár megállapítása során az állam kamatot nem számít fel (jegybanki alapkamatot sem),

a Budapesten és az agglomerációjában található ingatlanok után jár még 15 százalék kedvezmény,

a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban lévők után szintén 15 százalék,

az egyéb vidéki városokban lévők után 25 százalék,

a nagyközségekben, községekben lévők után 35 százalék.

Ügyfelenként változó, kinek az ingatlanát eredetileg mennyiért vette meg a NET, de a maximált áron vásárolták meg a bedőlt hiteles lakásokat. Az eszközkezelőhöz került lakások átlagos értéke 9 millió forint, a NET átlagosan 3,8 millió forintot fizetett értük. A kedvezményekkel és az igénybe vehető csokkal együtt bőven akadhatnak olyan ügyfelek, akik végső soron ingyen kapják meg a lakásukat - leszámítva a bérleti díjat, amit az évek során kifizettek (az átlagos bérleti díj 11 160 forint havonta).

