Nullás hitelekkel támadnak az autókereskedők: nemsokára újabb kedvezmények jönnek

Kezd visszatérni az élet az autókereskedésekbe, és a szövetség szerint az állami támogatások tovább fokozhatják a vásárlási kedvet. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke, Gablini Gábor emlékeztetett, hogy 15-étől indul az e-autó támogatás is például, amely kapcsán már rengetegen érdeklődtek. A szakember bizakodóan tekint a nyár elébe: ez az időszak általában jól szokott menni az autókereskedőknek, most is elég lehet az életbenmaradáshoz.

A tragikus április után szép lassan kezdenek visszatérni a vásárlók az autókereskedésekbe:

Ha nem is mindenhol egységesen az országban, de megindult az élet. Első sorban cégek érdeklődnek, de azért a magánszemélyek is szépen lassan kezdenek visszatérni, jelentősen nőtt áprilishoz képest az érdeklődők száma, de érthető okokból még nem annyi, mint normál menetben - mindenesetre már bizakodásra ad okot, hogy komoly érdeklődés van

- számolt be a Pénzcentrumnak Gablini Gábor. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke szerint júniusban mégtöbben térhetnek be a kereskedésekbe, hiszen 15-én indul az elektromos autókra kiírt támogatás, amiről már a májusi bejelentés után is rengetegen kérdezték a kereskedőket. Emellett a nagycsaládosok is újra keresik a kedvezményesen megvásárolható modelleket.

Realitása van annak, hogy a június és a július is egyre inkább erősödik majd. A klasszikus értelemben vett nyár az autókereskedelemben mindig jól szokott sikerülni, bízunk benne, hogy ez idén is meglesz. Ha nem is a tavalyi volumennel, de a működést, az életbenmaradást mindenképpen segíti a fellendülés

- jelentette ki a GÉMOSZ elnöke, aki szerint a kerskedők akciókkal is igyekeznek bepörgetni a keresletet. Ilyen például a nulla százalékos finanszírozás, amit jellemzően a készletkisöprésekkor alkalmaznak.

Ha van is néhány modellnél elérési nehézség, mert hosszabb a szállítási határidő, de vannak megfelelő készletek Magyarországon, és érkeznek is folyamatosan, hogy a vásárlók tudjanak megfelelő határidővel autót rendelni.

Ezek mentek májusban

Bár, ahogyan Gablini Gábor korábban kifejtette, a forgalomba helyezési adatokat érdemes a helyükön kezelni, látható, hogy még mindig nagyon kevés gépkocsit helyeznek forgalomba az előző évek hasonló időszakához képest. Májusban a versenyt a Suzuki nyerte, amiből 697 darab kapott magyar rendszámot - viszonyításképpen tavaly májusban ez a szám 1857 volt. A második helyen a Toyota áll 626 gépjárművel, ők 965-ről estek vissza. A harmadik májusban a Ford lett 536 forgalomba helyezéssel, ami kevesebb mint a fele a 2019-es adatoknak. Az alábbi csárton mutatjuk, mennyit estek vissza a forgalomba helyezések a tavalyi rekordév májusához, illetve 2018. ötödik hónapjához képest.

Ha az idei évet nézzük, a Datahouse gyűjtése szerint a nagycsaládosok autóit lassan elkezdték kiszállítani, legalábbis ennek tudható be, hogy 2020-ban Magyarország legnépszerűbb autója a Dacia Lodgy (2027 darab állt idén forgalomba), amely a 2,5 milliós nagycsaládos kedvezménnyel akár féláron is megrendelhető. A TOP 25-ben ott van még a Ford Tourneo Costum is a hétülésesek közül (937 darab), és az Opel Combo is szépen teljesített (738 db).

Az eladási listán a második helyen a Skoda Octavia áll, amelyet előszeretettel vásárolnak meg céges autónak. Harmadik a Toyota Corolla és a tavalyi aranyérmes Suzuki Vitara csak a negyedik helyen állt 2020. első öt hónapjában.

Sok helyen él a 0 százalékos akció

A készletakciókról már korábban is írtunk, de ahogy fentebb is említettük, több márkakereskedő is 0 százalékos hitelekkel igyekszik pörgetni a keresletet. Egy gyors kereséssel kiderült, hogy több Suzuki, Renault és Opel kereskedés is kampányol a nullás finanszírozással, emellett a Honda is nulla százalékot ad egyes Civic-modellekre, és a HR-V-kre. Úgyhogy érdemes kersgélni, de azt is észben kell tartani, hogy ebben az esetben a pénzintézetek általában 20 százalékos önerőt kérnek a vásárlóktól, legalább ennyivel kell beszállni. Tehát ha mondjuk egy 5 millió forintos autót szeretnénk megvásárolni, akkor mindenképpen rendelkeznünk kell legalább 1 millió forintnyi önerővel.

Természetesen akkor sincs veszve semmi, ha valakinek nincs több millió forintja autóvásárlásra. A bankok kínálatában számtalan szabad felhasználású hitel áll rendelkezésre, amelyek kamata szintén nem magas. Nagy előny, hogy ebben az esetben már a vásárláskor a tulajdonunkká válik a gépjármű, és önerő sem szükséges a vásárláshoz. Emellett nincs kötelező casco sem, és a gépjármű életkora sem számít - lízingeknél a bankok ki szoktak kötni egy maximális életkort, amely felett már nem lehet finanszírozást igényelni a kocsira.

A legjobb személyi kölcsön felkutatásához érdemes a Pénzcentrum kalkulátorát használnod. Az 5 millió forintos hitelösszegre és 84 hónapos futamidőre leadott kalkuláció alapján látható a rangsoron, hogy a legjobb ajánlatot jelenleg a Budapest Bank nyújtja, itt a THM év végéig 5,9 %, utána pedig 7,28% a törlesztőrészlet havonta 76 658 forint lesz 2021-től. Érdemes lehet még megfontolni a CIB Bank ajánlatát: személyi kölcsöne a moratórium lejárta után 7,78 százalékos THM és 77 247 forintos törlesztőrészlet mellet vehető igénybe. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, futamidő, stb.) keresd fel a Pénzcentrum autóhitel-kalkulátorát.