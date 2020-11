Nagyot ütött a járvány: ötödével esett vissza a magyar lízingpiac

Nem csak a koronavírus miatt ígérkezett nehéznek a 2020-as év, hiszen az új károsanyag-kibocsátási kvótákat is beveztették az autópaicon - mondta Fekete Csaba, a CIB Lízing vezérigazgatója. Ugyanakkor a járvány és a válság miatt 20 százalékot eshet vissza év végére a hazai lízingpiac.

A 2020-as év abszolút kihívásokkal teli év volt, a lízingpiac számára különösen nehéz volt az év. Nemcsak a vírus miatt, több viharfelhő is árnyékot vetett az évre - mondta Fekete Csaba, a CIB Lízing vezérigazgatója a CIB sajtóeseményén. A lízingpiac általában kétszámjegyű növekedést produkált mindeddig, ám idén várakozásaik szerint a mínusz lesz kétszámjegyű, 22 százalékos - tette hozzá.

A csökkenés azonban nem volt előjel nélküli - hívta fel a figyelmet Fekete Csaba. Ismertette, a magyar lízingpiac 52 százalékát teszik ki a személygépjárművek, amelyre 2020-ban árnyékot vetett a károsanyag kibocsátási szabályozás, hiszen kvótarendszer alapján kellett a gyártási kapacitásokat allokálni, és a kvóta szerint osztották fel az egyes országokba jutó darabszámokat is. Emellett a nagyhaszongépjárművek szabályozását is megváltoztatta au EU, ami kihatott a lízingpiacra is.

Ennek is része volt az idei csökkenésben a víruson kívük, az eredeti prognózisban a vezérigazgató szerint csak 5 százalékos csökkenéssel számoltak. Fekete Csaba elmondta, az autófinanszírozás 20, a nagyhaszongépjárművek finanszírozása pedig 40 százalékot csökkent idén.

Elmondta, a finanszírozási penetráció az új autók esetében itthon 30 százalékos, miközben nyugaton 40 körüli ez az arány - tehát itthon minden harmadik autót vesznek lízingre. A mezőgazdasági, és az építőgépeknél is alacsony az európai átlaghoz képest, viszont a nagyhaszongépjárműveknél 80 százalékos az arány. Ugyanakkor ez a szegmens csökkent a legnagyobb mértékben a járvány alatt.

Az NHP Fix és NHP hajrá termékekről szólva elmondta, pozitív hatással vannak a forint alapú finanszírozási szegmensre, a mezőgazdasági gépeknél például 60-70 százalékban ezeket a termékeket használják az ügyfelek. Az új autóknál csak kishaszongépjárművekre alkalmazható, itt is 60 százalékos penetrációval bír. A CIB Lízing tavalyi éve kapcsán a vezérigazgató ismertette, hogy tavaly 40 százalékkal erősödtek 2018-hoz képest, minden eszköztípusban legalább duplaanyit növekedtek, mint a piac.

A 2020-as év válsággal terhelt volt, de ez egy lehetőség, nem egy veszély a CIB Lízing számára - mondta Fekete Csaba. A válság olyan, mint a safety car az autóversenyzőknek, mindenki lelassít, amikor be kell jönnie. A lízingpiacon is eltűntek a historikus különbségek. A válság alatt is egyeztettek a partnerekkel, ami meghozta az eredményt a vezérigazgató szerint. A harmadik negyedévben nőtt a piaci részesedésük, a mezőgazdasági és a gép/berendezés szegmensük több mint 20 százalékkal nőtt, ugyanakkor az autóipar 9 százalékkal esett vissza náluk, a nagyhaszonjármű pedig több mint 50 százalékkal. A CIB Lízing visszaesése ugyanakkor nagyjából feleakkora volt, mint a piac 20 százalékos visszaesése.

Az év végére is nagyjából hasonló számokat várnak, 600 milliárdos forgalommal zárhat a teljes piac

- mondta a CIB Lízing vezérigazgatója. A karantén 3 hónapjában - április, május, júniusban - a tavalyi kihelyezések alatt maradt a CIB Lízing, azóta viszont fent tudják tartani a tavalyi számokat.

Címlapkép: Getty Images