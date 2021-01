Nagyot nézhet januárban, aki tavaly vett fel hitelt: durván megugorhat a törlesztő

Rengeteg változás történt, ahogy áthajtottunk a naptárat 2020. december 31-ről 2021. január 1-jére. Ugyan a törlesztési moratórium meghosszabbodott, a THM-plafon megszűnt, vele együtt pedig a kedvezményes kölcsönök időszaka is. Ez egyrészt azt jelenti, hogy magasabb lesz a törlesztőrészlete azoknak a személyi kölcsönöknek, amiket a járvány alatt múlt év végéig vettek fel az ügyfelek, másrészt megérkeztek a legújabb ajánlatok a bankoktól. Nem egyet találtunk, ami még kedvezőbb is, mint a járvány alatt volt. Mutatjuk, mennyivel nőhet a törlesztő, és milyenek is azok a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök, végig fix kamatra.



A járvány negatív gazdasági hatásai ellen, ahogy az országban megjelent a vírus, azonnali intézkedéseket hoztak. Ilyen volt a hitelmoratórium bevezetése, vagy a THM-plafon meghatározása a jegybanki alapkamat (az akkor érvényes 0,9% volt) + 5 százalékpont összegében, amely a júniusi alapkamat csökkentés (0,75%) hatására már csak 5,9 majd 5,75 százalék lehet. A személyi hitel kamatokat így nagyjából a felére vágta vissza a márciusi kormányrendelet, illetve az alapkamat csökkentés. (A júliusi alapkamat visszametszésnek (0,6%) már nem volt jelentős hatása a személyi hitelek THM-jeire, hogy miért, arról itt olvashatsz.)

Ez az rendelkezés azt eredményezte, hogy a 2020. március 19. és 2020. december 31. közötti időszakban felvett (személyi) kölcsönök THM-je nem lehetett magasabb, mint 5,75 százalék. Azonban ez a limit csak a 2020-as év végéig tartott: utána már magasabb THM-mel számoltak a pénzintézetek a futamidők hátralévő részére. Arra tavaly többször felhívtuk a Pénzcentrum olvasóinak figyelmét: ne a kedvezményes időszakra szóló törlesztőrészlealapján válaszanak személyi kölcsönt, hanem a kedvezményes időszak után érvényes paraméterek alapján.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) eddigi legfrissebb adatai alapján az érintett időszakban - márciust és decembert nem számolva, mert a bankok április elejére dolgozták ki az új ajánlataikat, és az utlsó hónapról még nincs adatunk - 187,52 milliárd forintnyi hitelt vett fel a lakosság. Ha egy gyenge hónap lesz is a december, valószínűleg így is átlépte a 200 milliárdot a személyi hitel felvétel az adott 9 hónapban. Ez azt jelentheti, ha átlagosan 2 millió forintot igényelt a lakosság, 100 ezren is lehetnek, akiktől janárban többet vont le a bank.

Ezért vonnak magasabb törlesztőt a bankok

Ahogy azt gyakorta hangsúlyoztuk a járvány évében, a kedvezményes időszak 2020. december 31-ig élt, innentől a kedvezményes időszakon túli TMH lépett érvénybe, nem a THM-plafon által alacsonyan tartott kamat. Itt vannak például a bankok júliusi ajánlatai, amiből látszik, mennyivel kedvezőbb feltételek vonatkoztak a 2021. január 1. előtti időszakra:

A kamat - és vele együtt a THM - kétszer-háromszor is annyi is lehet januártól, ami egy 2,5 milliós kölcsön esetén 7-15 ezer forint különbséget jelent a törlesztőrészletekben banktól függően. Ha megnézzük például a szeptemberi ajánlatokat, itt már több banknál is jóval közelebb esnek egymáshoz a törlesztőrészletek, de aki például nem nézett körül alaposan a kölcsönfelvétel előtt, hogy a legkedvezőbb, csak például bement a saját bankjához - és az történetesen az Erste, Raiffeisen, OTP, vagy Budapest Bank volt - akkor most 10-19 ezer forintos különbséggel számolhat:

Aki már a hitelfelvétel pillanatában tisztában volt vele, hogy a 2021 után érvényes kamatok, THM, törlesztőrészlet alapján érdemes döntenie, azt bizonyára nem érte váratlanul, hogy most valamivel többet kell fizetnie. Viszont azok, akik csak a kedvezményes időszakra járó törlesztőrészletet nézték, most meglepődhettek, amikor jött a banktól a levonás. Sőt, az is megtörténhetett, hogy a bank nem tudott vonni: ha akkora limit van a csoportos beszedésen, mint a 2020. december 31-ig érvényes törlesztőrészlet volt. Akkor pedig jön a második körös beszedés és a késedelmi kamat!

Mi köze ehhez a moratóriumnak?

Nincs igazán köze a moratórium meghosszabbításának a THM-plafonhoz, viszont ha tegyük fel nem csak a moratóriumot, hanem a THM maximumára vonatkozó rendeletet is meghosszabbítják, a megkötött szerződéskre ugyanúgy azok a feltételek vonatkoznának, mint amik érvényben voltak, mikor aláírták a hitelszerződést. Tehát bárminemű hosszabbítás azon nem változtatott (volna), hogy januártól magasabb törlesztőt vonnak a bankok a személyi hitelesektől, akik a járvány alatt kaptak kölcsönt.

A törlesztési (fizetési) moratóriumot meghosszabbították 2021. június 30-ig, így érvényes 2020. március 19-től minden vállalati és lakossági hitel szerződésre, amit 2020. március 18-án 24 órakor fennálló szerződések alapján már kifizettek. Így azok, akik a járvány alatt vettem fel személyi hitelt, nem dönthetnek úgy a hosszabbítás ellenére sem, hogy belépnek a moratóriumba.

Aki januártól kilépett a moratóriumból, annak pedig elviekben nem emelkedhetett a törlesztőrészlete a járvány előtti állapothoz képest, mivel a rendelet szerint a moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni. Leegyszerűsítve: a törlesztőrészlet marad, a futamidő megnyúlik. Ha valaki mégis azt tapasztalná, hogy nőtt a törlesztőrészlete a moratórium megszüntetését követően, jobb, ha érdeklődik a bankjánál, mi ennek az oka.

Megjelentek a fogyasztóbarát személyi kölcsönök

A 2020-as év sok változást hozott a hitelezésben - pozitív hozadéka, hogy már vannak a piacon minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök is, a lakáskölcsönök és biztosításokhoz hasonlóan. A lakosság számára valószínűsíthetően ezeknek a legvonzóbb tulajdonsága a

végig fix törlesztőrészlet.

Ha összevetjük a múlt évi ajánlatokkal, akkor az látható, hogy az új év még kedvezőbb kölcsönöket hozott, mint a tavalyi. A Pénzcentrum kalkulátorában beállított értékek alapján a Cetelemnek négy fogyasztóbarát kostrukciója is van, és az Erste is bevezetett egyet. Hat pénzintézet kínál olyan THM-mel kölcsönt, hogy a teljes visszafizetendő összeg 4 millió alatt marad (3 milliós kölcsönösszeg esetén 5 év alatt visszatörlesztve).

Látható, hogy a THM-ek gyakran gyak tized százalékokban térnek el, a törlesztőrészletek pár száz, pár ezer forintokkal, viszont a teljes visszafizetendő összegek között ezekből a különbségekből már százezres különbségek is lehetnek. A Takarék Fix Személyi Kölcsön például most 11,24%-os THM-mel vehető fel és 63 913 forintonként kell a banknak visszatörleszteni 3 877 140 forintot, ettől alig tér el az MKB Mosoly Személyi Kölcsön, ami 11.72%-os THM-et kínál, 64 877 forintos törlesztővel, és a végén 3 892 620 forintot kap vissza a bank. Mégis a CIB-nél például azt látjuk, a THM alacsonyabb: 11.56%-os, és a törlesztőrészlet is 65 ezer felett van, a teljes visszafizetendő összeg pedig meghaladja 3,9 millió forintot!

Tehát csak 1-1 adat, törlesztőrészlet, vagy THM összevetése csalóka lehet, kis különbségek okozhatnak nagy eltéréseket. Ezért érdemes alaposan átnézni az ajánlatokat, és használni az összehasonlító kalkulátort, amelyben a saját igényeinkhez, feltételeinkhez igazíthatjuk a kondíciókat, és megtalálhatjuk a számunkra legkedvezőbb ajánlatot.

Címlapkép: Getty Images