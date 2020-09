Nagyon rárepültek erre a hitelre a magyarok: repkednek a milliárdok

Idén összesen több mint 100 milliárd forint forrást nyújtottak a lízingtársaságok a vállalkozásoknak a kedvezményes jegybanki konstrukciók - az NHP fix és az áprilisban indult NHP Hajrá - keretében - közölte a Magyar Lízingszövetség. Csak az NHP Hajrához köthető lízingfinanszírozás öt hónap alatt meghaladta a 40 milliárd forintot. Az utóbbi konstrukcióban érintett cégek pedig átlagosan több mint 11 millió forinthoz jutottak a lízingkonstrukciók révén, amelyek átlagos futamideje 5,6 év. A lízingcégek szerint a kedvezményes finanszírozás segítségével megvalósuló eszközbeszerzések, fejlesztések tompítják a járvány negatív hatásait, emellett fontos szerepet kapnak a gazdaság újraindításában.

Bár a koronavírus-járvány szinte minden szektorban komoly visszaesést okozott, több ezer vállalkozás a jegybank kedvezményes programja, az NHP Hajrá keretében lízingforrásokat vett igénybe a beruházások, eszközbeszerzések megvalósítása érdekében - közölte a Magyar Lízingszövetség.

Fölényben a mikrovállalkozások

A szervezet összesítése és a jegybanki adatok szerint a lízingcégek az NHP Hajrá indulásától, azaz április végétől augusztus végéig összesen 3474 vállalkozáshoz helyeztek ki összesen 40,4 milliárd forintot. Egy-egy vállalkozás több mint 11 millió forint kedvezményes forráshoz jutott, az átlagos futamidő pedig 5,6 év.

Tóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára elmondta: A szóban forgó időszakban 2239 mikrovállalkozás kötött 22,3 milliárd forint értékű lízingfinanszírozási szerződést az NHP Hajrá keretében. Ezzel párhuzamosan 797 kisvállalkozás 12,1 milliárd, 438 középvállalkozás 6 milliárd forint lízingforráshoz jutott. Ebből az is látszik, hogy kulcsszerepe van az NHP Hajrának a beruházásoknál és a mikrovállalkozások is nagyon nyitottak a kedvezményes forrásból történő fejlesztésekre, eszközbeszerzésekre.

A Lízingszövetség által készített összefoglalóból kiderül az is, hogy az NHP Hajrá tavaszi rajtja előtt az NHP fix programban juthattak forrásokhoz a vállalkozások. Utóbbi keretében pedig összesen 228 milliárd forintot helyeztek ki a lízingtársaságok a magyarországi mikro, kis- és középvállalkozásokhoz. Az összegnek több mint a negyedét, összesen 60 milliárd forintot ebben az évben helyezték ki a lízingcégek. Ez egyben azt is jelenti, hogy a két NHP-s konstrukción belül csak ebben az évben több mint 100 milliárd forint lízingfinanszírozást vettek igénybe az érintett társaságok.

Tóth Zoltán elmondta azt is: "A korábbi időszakokhoz hasonlóan az idén is a mezőgazdasági gépek és a kishaszongépjárművek lízingjénél veszik a legnagyobb arányban igénybe az ügyfelek az NHP-s konstrukciókat. Ez utóbbiaknál a részesedés növekedése folyamatos, immár az ügyletek közel háromnegyede ebben a konstrukcióban jön létre. Emellett jelentős a jegybanki program aránya az építőgépek, a tehergépjárművek és az egyéb gépek, berendezések lízingfinanszírozásában is."

A lízingcégek jelentős szerepet vállalnak a gazdaság fellendítésében



A jövőről szólva a Magyar Lízingszövetség szakértője közölte: "A koronavírus-járvány miatt rendkívül bizonytalan, hogy az idei évben hogyan teljesít a magyarországi lízingszektor. A jelenlegi adatok és az előrejelzések alapján talán a tavalyi - egyébként rekordnagyságú - kihelyezés 75 százalékát érheti el a lízingpiac." Noha több szektorban megkezdődött a visszakapaszkodás, de a lízingpiac számára legfontosabb területek, többek között a gépjárműpiac és általában a beruházások, eszközbeszerzések alakulása még jelentősen elmarad a korábbi évek szintjétől.

Mindenesetre a fenti számok is mutatják, hogy a lízingcégek jelentős szerepet vállalnak a gazdaság fellendítésében a piaci, valamint az NHP Hajrához köthető konstrukcióikkal.

