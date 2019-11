Mutatjuk, mekkora bírságot kaphat, ha ilyen fával fűt valaki

Franczia Balázs a császárfa egyik alfaját forgalmazza Magyarországon, éppen ezért most azon munkálkodik, hogy eloszlasson minden rémhírt és tévhitet a növénnyel kapcsolatban. Hogy miként nevelhetünk kertünkben ilyen típusú fákat, és hogy milyen veszélyek leselkedhetnek a figyelmetlen palántavásárlókra? Mutatjuk.

Korábban Borovics Attila, a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet igazgatója elmonta a HelloVidéknek, mit lehet tudni az utóbbi időben nagyon sok helyen reklámozott császárfáról. A szakértő akkor úgy vélekedett, hogy a császárfa vagy a hozzá hasonló többi Paulownia fafajták jelenleg invazívnak tekinthetők hazánkban és még a kísérleti célú telepítésük is különös körültekintést igényel.

Használata ma Magyarországon illegális, aki erdészeti vagy ültetvényes célra árulja vagy telepíti, az tudatosan megkerüli a hazai és indokkal szigorú szabályozást

- mondta a szakember. Most Franczia Balázs, a császárfa családjába tartozó Cotevisa 2 Paulownia Clon nevű növény magyarországi terjesztője is nyilatkozott a lapnak, többek között arról is beszélt, hogyan befolyásolja a terjesztést az interneten terjedő rémhírek vagy álhírek sora.

Mint mondja a hazai és az Uniós törvények elég világosan fogalmaznak azzal kapcsolatban, ha az ember egy új növényt szeretne bevezetni a piacra. Megvan ennek a menete és a pontos leírása, ezt kellett lépésről lépésre végigjárnia. Ahogy említi, szerencsére a dokumentációs hátteret javarészt biztosította a fajtatulajdonos, név szerint a Spanyolországban található Cotevisa Kutatóintézet és Laboratórium. Ők elvégezték a növény közösségi bejegyzését, teljes dokumentálását.

Neki már csak a magyarországi forgalmazáshoz szükséges engedélyeket kellett beszereznie.

Franczia Balázs elmondta, hogy magyarországi törvényi szabályozás nem ismer olyat, hogy Paulownia ( ez a császárfák hivatalos neve ). Ráadásul sokan azt sem tudják, hogy a császárfa megnevezés csak egy gyűjtőnév a magyar nyelvben. A császárfa szó nem egy növényt takar, hanem 12 különböző alfajt, valamint számtalan hibridet, melyeken belül a hibrideket is több kisebb csoportba lehetne sorolni. Ráadásul csoportosíthatjuk őket felhasználás szerinti, klímatűrési, növekmény és minőség béli osztásban is.

Sajnos az interneten terjedő marketing kommunikáció sem segít a helyzet tisztázásában

- mondja a szakember, aki szerint vannak olyan hirdetések, amik szupernövénynek tüntetik fel a császárfák családját és akár a globális klímaproblémára is megoldást látnak benne, vagy épp ellenkezőleg!

