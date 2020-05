Moratórium: befagyasztott folyószámlahitelek? (x)

Kérdések és válaszok folyószámla-hitelekről, hitelkártyákról

A koronavírus-válságjelentősen befolyásolja a lakosság és a vállalakozások hiteltörlesztési képességét egyaránt. A gazdasági hatások miatt nehéz helyzetbe kerülőháztartások tízezrei számára viszont a moratórium azonnali segítséget jelent. Ez alól a hitelkártya- és folyószámlahitelek sem kivételek, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat.







A folyószámlahitel, hitelkártya konstrukciók esetén egy keretösszeg áll rendelkezésünkre, melyet felhasználhatunk, de befizetéseinkkel vissza iskell töltenünk,így ismét lehívhatóvá válik számunkra. Klasszikus értelemben tehát nincs törlesztőrészlet, sem futamidő. Viszont bizonyos költségekkel számolnunk kell, előbbi esetében a felhasználtkölcsönösszeg folyamatosan kamatozik, melyet - általában havonta - meg kell fizetnünk a bank részére, de utóbbinál is adódnak felszámolható díjak (pl. kártyadíj, havi elszámolás díja).



Érdemes figyelni a részletekre



A Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére elrendelt moratóriummal kapcsolatos rendelet általános szabályként azt rögzíti, hogy a fizetési halasztás a legkésőbb 2020. március 18. napján huszonnégy óráigkötött szerződések alapján folyósított kölcsönöket érinti. A folyószámlahitel, hitelkártya, illetve a szakaszos folyósítású vagy szakaszosan lehívható hitelekesetén a 2020. március 18. után folyósított vagy lehívott összegeknéltehát már nemalkalmazható a moratórium,de a március 18-ig kihasznált hitelkeretre igen.



A Magyar Nemzeti Bank értelmezése szerint a fizetési halasztáslezárultával, azaz 2020. december 31- ét követően válik esedékessé a 2020. március 18-ig felvett összegek visszafizetése, a moratórium alatt keletkezett tőke, kamat és díjtartozás megtérítése.



A jegybank a folyószámlahitelek és hitelkártyák esetén is elvárja a bankoktól, hogy az elmaradt kamatokat ne egyszeri törlesztéssel kelljen a hitelfelvevőknek visszafizetnie, hanem hosszabb időszakra szétosztva lehessen. A bank és az ügyfél megegyezésén múlik, hogy mennyi idő alatt kell visszafizetni a moratórium alatt lefagyasztotttartozást.A fizetési halasztás alatt felhalmozódó kamatra pedig annak lejáratát követően további kamat csak akkor számítható fel, ha az ügyfél az esedékes kamatrészletet e megegyezés szerinti határidőben nem rendezi.



Lehetőség a törlesztésre



Természetesen lehetőségünk van arra is, hogy a moratóriummal ne éljünk és a további törlesztés mellett döntsünk. Ezt a szándékunkat jeleznünk kell úgy, hogy a hitelnyújtó bankunknál nyilatkozatot teszünk, de jelzésnek tekinthető az is, ha a törlesztőrészletünketa szokásos módon átutaljuk vagy befizetjük.



A bankok eljárásrendjei eltérhetnek egymástól, de minden esetben tájékoztatjákaz ügyfeleket a törlesztési moratórium alatti teljesítésére vonatkozó bejelentés módjáról. Online és telefonos csatornákon egyaránt megtehető a törlesztésre vonatkozó nyilatkozat, valamint a bankfiókokban is befogadják azokat. Mielőtt nyilatkozatot tennénk, mindenképpen nézzük meg, mire van lehetőségünk saját bankunknál és próbáljuk meg elkerülni a személyes ügyintézést!

(x)