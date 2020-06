Mit tehetek, ha nem szeretnék élni a hiteltörlesztési moratóriummal? (x)

Kormányzati kezdeményezésének köszönhetően hazánkban a 2020. március 18. éjfélig folyósított hitelekre törlesztési moratórium érvényes. Ez azt jelenti, hogy ha egy család jövedelmi helyzete úgy kívánja, március 19-e és december 31-e között nem szükséges fizetni a havi törlesztőrészleteket. De mit kell tennünk akkor, ha nem kívánunk élni ezzel a lehetőséggel? Ehhez nyújtunk most részletes útmutatót.

A fizetési haladék automatikusan lépett életbe, ezért akkor, ha a törlesztést inkább a jövő évtől folytatná a hiteladós és bankja nem csoportos beszedéssel vonja le a havi részleteket, nincs teendője, nem kell befizetnie havi törlesztőrészleteit. Ez esetben hitelminősítése nem fog romlani egy későbbi hitelfelvételkor, és büntetésre sem kell számítani.

A fizetési haladék azonban nem kötelező, csupán egy lehetőség. Az adósnak joga van szerződéses kötelezettsége további teljesítésére is. Ezt ilyenkor viszont jeleznie kell hitelintézete felé. Ezenkívül két esetben szükséges még nyilatkozatot tenni: akkor, ha később mégis felfüggesztené az adós a törlesztést, illetve, ha most él a moratóriummal, de még idén egy későbbi időpontban szeretné folytatni a fizetést.

A nyilatkozathoz a hiteladós adataira és a hitelszerződéshez kapcsolódó információkra van szükség. A hitelintézetek honlapján megtalálható a szükséges formanyomtatvány. Fontos, hogy több hitel esetén minden egyes hitellel kapcsolatban külön kell nyilatkozni.

Hogyan nyilatkozzunk?

Ha a törlesztés banki átutalással, esetleg csekkes befizetéssel történik, nem kell külön nyilatkozni, a ráutaló magatartás, azaz a fizetés folytatása is egyértelmű jelzés. A nyilatkozat megtétele leginkább azokban az esetekben lényeges, ahol a bank csoportos beszedési megbízással, azaz automatikusan vonja le az ügyfelek számlájáról a törlesztést. Ezt akkor is meg kell tenni, ha a moratórium mellett dönt, különben az állandó átutalási vagy átvezetési megbízás a megszokottak szerint fog teljesülni.





Elektronikus úton gyorsabb és biztonságosabb



A járványhelyzet végéig biztonságosabb, ha az ügyfelek nem a bankfiókokban, nem személyesen intézik ügyeiket. A hitelintézetek elektronikus csatornáikon keresztül is biztosítják a nyilatkozatok megtételének lehetőségét. Az ügyintézés elfogadott módja egyes bankoknál eltérő lehet, ezért érdemes a honlapon vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül tájékozódni.





A legtöbb banknál lehetőség van igénybe venni az internetbanki és a telebanki szolgáltatásokat, valamint az online nyilatkozattétel is lehetséges. Van, ahol akár postai úton is elfogadják a beérkező dokumentumokat, ami a hagyományos megoldásokat előnyben részesítőknek is kedvez.

Fontos, hogy a nyilatkozat a moratórium időszakában bármikor következmények nélkül visszavonható, hiszen a halasztás az adósok érdekeit szolgálja, a számukra legmegfelelőbb fizetési időzítést támogatja.





