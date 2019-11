Mindenki hazudik a hitelekről: ennyire vannak veszélyben az adósok ma Magyarországon

A lakossági hitelek növekvő állományát látva rendszeresen elhangzik, hogy a lakosság egyre jobban eladósodik. ha ez így van, az azt jelenti, hogy egy nem várt gazdasági visszaesés esetén sokkal többen lesznek bajban, mint pár évvel, a hitelezési láz kezdete előtt. Igaz ez az állítás? Nem, és meg is mutatjuk, miért.

A hitelezési láz még mindig csillapíthatatlanul tombol, sőt, a babaváró támogatás hitel bevezetésével olyan szintre nőtt a havi kereslet, amilyet korábban még soha nem láttunk. Ennek oka nem is kérdéses: az éves szinten közel 10 százalékkal növekvő reálbérek miatt a magyar lakosok is egyre többet engedhetnek meg maguknak. De mi történik akkor, ha beüt a gazdasági lassulás, és már a bérek sem nőnek olyan mértékben? Csillapodik végre a hitelezési láz, és egyébként is, veszélyben lesznek a hitelesek?

Először is azt érdemes tisztázni, hogy tényleg egyre többen adósódnak-e el Magyarországon. Ha csak a kihelyezett összegeket nézzük, akkor kijelenthető, hogy igen: folyamatosan nő a szerződéses összeg, és mind a személyi hitelek, mind a lakáshitelek állománya jelentős mértékben nő. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az eladósodottak száma is nő. Mint ahogy nincs is így - a KHR rendszert üzemeltető BISZ adatai szerint például 2019. szeptemberében kevesebb hitelszerződés volt az országban, mint egy évvel ezelőtt.

Miért lehetséges ez? Nem kell meglepődnünk, az ok ugyanis banális: noha az eladósodottak száma éves összevetésben szinte változatlan, az átlagos hitelösszegek azonban folyamatosan nőnek (ez nem is meglepő a lakásárak növekedését látva). Így nőhetett meg nagy mértékben a szerződées összeg.

A KHR rendszerben nyilvántartott természetes személyek száma ugyanakkor évről évre nő (itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a KHR nem csak a késedelmes, vagy bedőlt hitelek tartalmazza, de az élő hiteleket és a pozitív adósokat is, valamint azokat is adott esetben, akiknek egyszer már volt hitelük). 2018-ban több mint 5 millió fő szerepelt a rendszerben.

Havi bontásban nézve azt látjuk, hogy az éves csökkenés után nyáron nagyot nőtt a rendszerben szereplő személyek száma - ez minden bizonnyal a piacra egyszerre rázúduló babavárónak, valamint a MÁP+-nak köszönhető (előbbi közvetlenül, utóbbi közvetve, a lombardhitelek által növelte az eladósodottak számát).

De akkor nézzük most meg a legfontosabb ábrát. Az alábbi grafikon a mulasztásos hitelek éves darabszámát mutatja éves szinten. Mint az világosan látszik, a csökkenés egyértelmű:

Így aztán kijelenthető, hogy bár az átlagos hitelösszegek, és ezáltal az állomány is nő, a hitelszerződések száma stagnál. A lakosság sérülékenysége így nem nőtt nagy mértékben a hitelfelvételi láz következtében.