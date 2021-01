Mennyi a havi törlesztője egy 3 millió Ft-os személyi kölcsönnek 2021-ben? (x)

Jelentősen visszaesett tavaly a folyósított személyi kölcsönök mennyisége, aminek a Bankmonitor.hu szakértői szerint nem annyira az érdeklődés hiánya, mint inkább a bankok szigorúbb hitelezési politikája volt az oka. A 2020-ban bevezetett THM-plafon megszűntetése, valamint a fogyasztóbarát személyi kölcsönök megjelenése idén új helyzetet teremtett, ezért megnéztük, milyen havi törlesztőkre számíthatnak azok, akiknek most lenne szükségük gyors fedezet nélküli, szabad felhasználású hitelre.

Két fontos történés is volt év elején a személyi kölcsönökkel kapcsolatban:

Kivezetésre került az úgynevezett THM-plafon, ami gyakorlatilag maximálta a személyi kölcsönök 2020-ban érvényes "árát".

Megjelentek az első fogyasztóbarát minősítésű személyi kölcsönök.

A THM-plafon azt jelentette, hogy a 2020. március 19. után felvett személyi kölcsönök THM értéke 2020. december 31-ig nem haladhatta meg 5 százalékpontnál nagyobb mértékben az aktuális félév első napján érvényes jegybanki alapkamatot, ami július 1-jén 0,75% volt. Persze a dolog annyiban csalóka, hogy a megadott időszakban felvett személyi kölcsönök "ára" idén már nőhetett, így a THM-korlát legfeljebb 9 kilenc hónapra volt érvényes.

Aki 2021-ben venne fel személyi hitelt, az már piaci kamatokkal találkozik, ami a 12 hazai bank ajánlatait összehasonlító Bankmonitor személyi kölcsön kalkulátor szerint alaposan átrendezte a legjobb ajánlatok sorrendjét. Ez összegszerűen nem jelent komoly változást egyébként: ha valaki 2020. decemberben 300 ezer Ft nettó jövedelemmel vett fel 3 millió Ft személyi kölcsönt 5 éves futamidővel, akkor ő jelenleg 59 300 Ft-ot törleszt, míg ha most igényelné ugyanezt, 60 100 Ft-ot kellene fizetnie. Ez havi szinten 800 Ft, míg a teljes futamidő alatt (60 hónap) 48 ezer Ft különbséget jelent.

Megjelentek a fogyasztóbarát személyi kölcsönök

Az idei év egyik "nagy durranása" a személyi hitelek terén, hogy megjelentek az első fogyasztóbarát személyi kölcsönök, amelyeknek egy sor, az MNB által meghatározott feltételnek kell megfelelniük. Ezek nagy része az adósok érdekét szolgálja: például a folyósítási díj "normál" igénylésnél nem lehet több 0,75%-nál, míg online igénylésnél egyáltalán nem számolhatnak fel ilyen költséget a bankok. Az előtörlesztési díj maximumát is alacsonyan szabták meg: legfeljebb 0,5% lehet, amennyiben a hátralévő futamidő több mint 1 év, ha pedig kevesebb, akkor díjmentesen kell ezt biztosítani. A piaci személyi kölcsönöknél a folyósítási és előtörlesztési díj jellemzően 1% szokott lenni.

Jelenleg öt hazai bank kínál fogyasztóbarát személyi kölcsönt, közülük az OTP Bank szerezte meg elsőként a minősítést, sőt ők már el is utalták ez első ilyen hiteleket. Rajtuk kívül a Takarékbank, az Erste Bank, a Cofidis és a Magyar Cetelem Bank tudhat magáénak fogyasztóbarát terméket.

Ezek most a legolcsóbb személyi hitelek

A személyi kölcsönök esetében a kamatot és a felvehető maximális hitelösszeget alapvetően meghatározza az igénylő által igazolt nettó jövedelem nagysága. A kamatot azért, mert a bankok általában kedvezménnyel "jutalmazzák" a magasabb jövedelmet, hiszen így nagyobb esélyt látnak a szerződés szerinti visszafizetésre. (A nagyobb jövedelem egyébként elérhető akár adóstárs bevonásával is, hiszen így kettejük jövedelme összeadódik.) A maximálisan felvehető hitelösszeget pedig azért befolyásolja a kereset, mert a JTM-szabály - jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató - szerint a hiteltörlesztők összege nem haladhatja meg a nettó bevétel 50-60%-át.

Éppen ezért, hogy reális képet kapjunk, különböző nagyságú igazolt jövedelmek esetén is megvizsgáltuk az elérhető kondíciókat. Eszerint egy 3 millió Ft-os hitelhez (5 éves futamidő esetén) 150 ezer Ft nettóval 61 636 Ft havi törlesztővel lehet most hozzájutni, míg 300 ezer Ft nettóval 60 089 Ft a legkedvezőbb ajánlat. Érdekes, hogy a két esetben nem ugyanaz a bank adja a legjobb árat!

Az általunk vizsgált 5 millió Ft-os személyi kölcsönnél (ugyancsak 5 éves futamidő mellett) azonban már nincs különbség a 300 ezer Ft és az 500 ezer Ft jövedelemmel elérhető legjobb ajánlatok között, ami jól mutatja, hogy a bankok nagyjából 300 ezer Ft körül húznak meg egy határt, aminél kedvezőbb kamattal kínálják a hiteleiket.

Maradtak a szigorú feltételek

A hitelhez jutás feltételein egy ideig még nem fognak a bankok jelentősen lazítani, ehhez várhatóan stabilizálódnia kell a gazdasági környezetnek, illetve véget kell érnie a jelen állás szerint 2021. június 30-ig érvényes általános hiteltörlesztési moratóriumnak. A határozott idejű munkaviszonyt azonban sok bank már elfogadja, igaz feltétel, hogy legalább 3-6 hónapja már fennálljon, illetve több pénzintézet ezeket egyedileg bírálja el. Az elvárt legkisebb jövedelem többnyire az aktuális minimálbér összege, de egyes bankok 150 ezer Ft-nál vagy ennél is magasabban húzzák meg a felső határt. A külföldi jövedelem is hitelképes a legtöbb esetben, ám ilyenkor is fel kell készülni az egyedi elbírálásra, valamint arra, hogy a bank magyar jövedelemmel rendelkező adóstárs bevonását kérheti a hitelszerződésbe.

Címlapkép: Getty Images