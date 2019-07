Megunhatják a bankok a magyarok rossz szokását: sokan lesznek idegesek

A szabályozási háttérnek köszönhetően már igényelhetőek teljes egészében online személyi kölcsönök - azaz az ügyfeleknek nem kell bemenniük a bankfiókokba. Ha a technológiai háttér is rendelkezésre áll, akkor a 0-24-ben történő folyósítás is lehetséges lesz. Azaz könnyen igényelhetünk személyi kölcsönt akár hétvégén, nyaralás alatt is. A bankok jelenleg a fiókalapú, személyes megoldásokra vannak berendezkedve, könnyen elképzelhető azonban, hogy pár éven belül már csak online lehet majd személyi kölcsönt igényelni. Ebbe a trendbe illeszkedik be az is, hogy a bankok a fiókjaik felét be szeretnék zárni.



A technológiai fejlődés teljesen átszövi mindennapjainkat, már két generáció felnőtt, akinek a szélessávú internet épp olyan fontos követelmény lett, mint a meleg víz. A fiatalok a szórakozást, vásárlást és híreket is az interneten keresztül szerzik meg. A bankolási trendek azonban Európában nem követték le ezt a fejlődést, bár némi felzárkózás most érezhető - mondta el Sárközi Zoltán, a MicroCredit Zrt. vezérigazgatója a vállalat sajtótájékoztatóján. Az EU 2014 óta kezdte meg a jogszabályi háttér kialakítását, 2017-ben elfogadott MNB-rendelet szerint már videós azonosítással is lehet hitelt igényelni (később bevezették a nem valós idejű videós azonosítást is).

Igényeld hiteledet a kanapéról! Használd a Pénzcentrum kalkulátorát!

A MicroCredit személyi kölcsön értékesítésével foglalkozik, ezt pedig a 2017-es őszi MNB engedély tette lehetővé. A vállalat teljesen online biztosítja a hiteleket, ezzel pedig elsők voltak a piacon. 2018. júliusában készültek el. A vállalat azt ígéri, hogy hitelét akár 1 órán belül is megkaphatja az ügyfél. Természetesen a szükséges dokumentumokat itt is fel kell tölteni (vagy e-mailben elküldeni), de a bankszámlakivonatot is fel lehet tüntetni a webes felületen - ebben az esetben a hitelbírálat néhány percig tart - mondta el Sárközi Zoltán.

A bevezetéskor a THM 0 százalék volt, ez az opció a mai napig él még egy darabig a vezérigazgató elmondása szerint. A tegnapi napon indult el a nem valós idejű azonosítás, eddig ezt csak reggel 8 és este 8 között lehetett megtenni. Az új technológiának köszönhetően ezt már bármikor megtehetik.

Ez az előszele lehet annak, hogy a hitelt is 0-24 órában tudják folyósítani.

Jelenleg ez csak az igénylésre vonatkozik. Példaként a vezérigazgató azt mondta, hogy a Franciaországban nyaraló pár például este 10-kor a hotelszobából is meg tudja majd igényelni a hitelt 18 perc alatt, és akár órákon belül a számlán lehet. Ehhez azonban a technológiai háttérnek kell rendelkezésre állnia. A vezérigazgató elmondta, Ki meri jelenteni, hogy a miénk a legjobb személyi kölcsön a piacon.

Bodnár Zsigmond, a technológiai hátterét kidolgozó TechTeamer Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a legfontosabb technológiai újítások a videós azonosítás és az elektronikus aláírás voltak. A banki digitalizáció alatt korábban a háttérfolyamatok digitalizálását értették, 2015-től kezdve azonban megjelent az ügyfél alapú digitlaizációt is. A bankok célja a fiókok számának felére csökkentése Bodnár elmondása szerint.

A digitalizáció gyors, kényelmes, és helyfüggetlen. A bankok ugyanakkor annyira megrögzötten ragaszkodnak a fiókalapú értékesítéshez, hogy az egész működési modelljüket erre alapozták - mondta el a vezérigazgató. Az új technológiák bevezetésétől kezdve 1-1,5 év telik el, mire a bankok azt alkalmazni tudják, ugyanis nem ismerik az új technológiákat - mondta el Bodnár. Hozzátette: a piac ma még nem ismeri az elektronikus aláírással kapcsolatos lehetőségeket, amik már kint vannak a piacon.

A banknak több mint 10 ezer ügyfele van, a futamidőt 90 hónapra lehet igényelni - persze lehet ennél rövidebb idő alatt is végtörleszteni. A digitális megoldások miatt a bank könnyebben meg tudja szólítani a fiatal generációt, az időseket azonban kevésbé. Kérdésre válaszul a vezérigazgató elmondta, hogy a vállalat az alaptőkéjét tulajdonosi hozzájárulásból és kötvénykibicsátásból szerezte.