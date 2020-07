Megtört a lendület: sorra mondanak le az ajándékmilliókról a magyar családok

Nem tudta megtörni a koronavírus járvány a babaváró hitel népszerűségét. Már 2020 első negyedévében folyamatosan nőtt az érdeklődés a támogatás iránt, a hitelek állománya is jelentősen bővült, viszont a koronavírus járvány betörésével ez a tendencia látványosan megbicsaklott: ahogy az áprilisiekben, a májusi hitelfelvételi statisztikákban is látható a visszaesés, azonban a babaváró még mindig torony magasan az élen jár a közkedvelt szabad felhasználású személyi kölcsönök között. Ehhez egyértelműen hozzájárultak az igénylés megkönnyítése érdekében hozott kormányzati intézkedések is.



Márciusban még kevésbé, áprilisban viszont annál inkább megmutatkozott a hitelfelvételi statisztikákban a koronavírus hatása: mind a babaváró kölcsönök, mind a lakáshitelek felvétele is meredeken emelkedett még tavasz elején, ezután jelentős visszaesés történt az új szerződéses összegekben. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, májusi statisztikái is azt mutatják: a járvány rányomta a bélyegét a hitelfelvételi kedvre:

Áprilisban a személyi hitelek bezuhanása volt a leglátványosabb, de a járvány éreztette a hatását a lakáshitelek felvételén és a babaváró hiteleken is. A babaváró hitelek új szerződésekre kötött összege áprilisban összlakossági szinten 46 milliárd forint volt, ez a szám pedig még nem volt soha ilyen alacsony a babaváró történetében. Az adatok alapján látható, hogy májusra még mindig nem tudott "magához térni" a hitelpiac, habár a babaváró és a személyi hitelek új szerződésre kötött összege emelkedett, a lakáshitelek még az áprilisinál is alacsonyabb szintre estek vissza. Ennél kevesebb lakáshitel csak 2018 decemberében került kifolyósításra.

Ha összevetjük csak a személyi és babaváró hitelek új szerződésekre felvett összegeit, látható, hogy míg a személyi hitelek a rekordalacsony 12,99 milliárd forintról tudtak jelentősen növekedni már májusban 18,68 milliárdra (43,8 százalékos növekedés), addig az újonnan felvett babaváró hitelek mindössze 46,54-re nőttek a 46,01 milliárd forintról. A lakáshitelek pedig tovább zuhannak.

Ennek magyarázata, hogy amíg a személyi kölcsönökre a járvány szinte azonnal hatással volt, a lakáshitelek és a babaváró hitelek áprilisi statisztikáiban még látszottak az első negyedévben igényelt, de később engedélyezett, kifolyósított kölcsönök. Mivel mind a babaváró támogatás, mind a lakáskölcsön hosszabb átfutási időjűek, ezért amíg a személyi kölcsön kezd felállni a járvány okozta buktából, addig a babavárót és a lakáskölcsönöket csak most - azaz májusban - érte el a krach. (Bár azt hozzá kell tenni, hogy a személyi kölcsönök esésében az is benne volt, illetve van, hogy a válság hatásai is erre a hiteltípusra hatottak a legkedvezőtlenebbül.)

Érdekes viszont, hogy a babaváró hitel nagy előnyhöz jutott, mivel a kijárási korlátozások ideje alatt még lazítottak is az igénylés feltételein, így kevesebben mondtak le valószínűleg hitelfelvételi terveikről a koronavírus miatt, mint például a lakáskölcsönök felvételéről. Most viszont azt látjuk, ez sem volt elég: az igénylések számát mégis visszavethette a járvány, nem is kevéssel.

Hogyha megvizsgáljuk a babaváró hitelek és személyi hitelek állományát, vagyis hogy jelenleg mekkora összeg van kifolyósítva a lakosság részére, látjuk, hogy már nem sok hiányzik a babavárónak, hogy beérje a személyi kölcsönöket, miközben ez a támogatási forma mindössze egy éve indult el. Viszont úgy fest ez még nem most fog bekövetkezni, hiszen a babaváró kölcsönök jelenleg megtorpantak, a személyi hitelek pedig valószínűleg erőteljesebb növekedésnek indulnak majd, ha az áprilisról májusra tapasztalható bővülésből indulunk ki.

Kezd visszatérni a házasulási kedv is

A babaváró hitel egyik feltétele a házasság, és hogy a gyermek a házasságkötés után, de még a hitel felvétele előtt szülessen - bár ebben voltak enyhítések a járványidőszakban, amelyek egy része még érvényben van. Így logikus, hogy van összefüggés a házasulási kedv és a babaváró hitel felvétele között. Az utóbbi másfél évben érdekes görbét ír le a házasságkötések havi száma a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint:

Míg 2018. januártól 2019. májusig tartó görbe még az előző évek mintáit követte enyhe emelkedéssel, a babaváró hitel bevezetésének évében már másként alakult a grafikon. 2019 májusától kezd el emelkedni az esküvők száma, és eléggé elválik a megelőző évet mutató görbétől, majd a házasságkötések szempontjából holtszezonnak számító november-december és január hónapokban sem csökken vissza a korábbi szintre, februárban pedig már el is kezdődik az erőteljes emelkedés. Mindez a koronavírus járvány betöréséig tartott. Viszont egészen áprilisig nem csökkent a korábbi év szintje alá a házasságkötések száma. Ez azért beszédes adat.

Májusban fordult a kocka és keresztezte egymást a két vonal: úgy tűnik, aki meg akarta kötni a házasságot a járvány időszakában, az nagyrészt meg is tette, májusban viszont, amikor már nem volt akkora a bizonytalanság, feltehetően sokan visszakoztak.

Az - egyébként 2020 januárjától így is folyamatosan csökkenő - személyi kölcsön kamatokat elég rendesen visszavégta az MNB által bevezetett 5,9%-os THM-plafon. Ezzel kapcsolatban fontos tudni, hogy a THM-plafon 5,9%-ban történő meghatározása, és az átlagos kamatlábak 5,76-5,79%-os mértéke közti eltérés elsősorban - nem a bankok közötti versenyből, hanem - abból adódhat, hogy maga a THM, vagyis a Teljes Hiteldíj Mutató nem csak a kamatot, hanem a hitelfelvételhez elengedhetetlen, az ügyfélre háruló összes járulékos költséget is tartalmazza, ezért lehet eltérés az egyes ajánlatok között.

A THM-korlátnak köszönhetően a bankok jelenlegi ajánlatai jelentősen olcsóbbak lettek: a Pénzcentrum kalkulátorában tetszőleges kondíciókkal kalkulálható ki hitelösszegtől, jövedelemtől függően, melyik bank ajánlata lenne az ügyfél számára a legkedvezőbb. Ezek alapján a számítások alapján látható, hogy egy 60 hónapos futamidőre igényelt 1 millió forintos hitelösszeg melyik banknál mekkora törlesztőrészletet eredményezne:

Azt minden hiteligénylőnek érdemes tudnia, hogy ezek az ajánlatok a jelenleg hatályos rendelet szerint a THM-korlátozásának a végéig szólnak, vagyis 2020. december 31-ig. A kalkulátor azt is megmutatja, később milyen kamatokra lehet számítani. Ebből adódik az az eltérés, hogy bár THM-ek a CIB Bank kivételével (ahol 5,88%-ot ajánlanak), minden banknál 5,9%-on állnak, a törlesztőrészletek néhány forint eltéréssel szintén hasonlóak, viszont a visszafizetendő összeget tekintve akár 300 ezer forintos különbség is lehet bank és bank között.

Azt már múlt hónapban is feltételeztük, hogy a kedvező ajánlatok meghozzák a lakosság kedvét a kölcsönök igényléhez. De mivel ezt rengeteg más tényező is befolyásolja, még nem lehet kijelenteni, melyik lakossági hiteltípus kerül ki győztesen - vagy kevésbé nagy veszteségekkel a járvány okozta válságból a májusi adatok tükrében sem. Az valószínű, hogy a személyi hitelek gyorsabban magukhoz térnek majd, és talán a lakáskölcsönökre fogja legjobban rányomni a bélyeget a válság hatása.