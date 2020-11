Megtaláltuk a hirdetést: ezt a budai ingatlant árulja Biró Ica 100 millióért

Ahogy arról a Pénzcentrum korábban már beszámolt, elhagyná a várost és szabadulna az árverezések és kilakoltatások után egyetlen megmaradt lakásától Bíró Ica, a Metál Lady.

Az egykori fitneszguru a sorozatos kilakoltatások és árverezések után most utolsó megmaradt budapesti ingatlanát árulja, és a közösségi oldalon kéri barátai, rajongói segítségét az eladásban:

Kedves barátaim ! A segítségeteket szeretném kérni ! Elszeretném adni az alábbi fotókon látható ingatlant! A 12- 2 -1 kerületek találkozási pontján a Széll Kálmán, vagyis a volt Moszkva tér közepén helyezkedik el a nemrég felújított épület.. A ház félemeletén,közvetlen a főbejárat fölött, jobbra és ballra lévő ablakok az ingatlan déli fekvésű ablakai. A épület szomszédja a volt nagy posta, ami ma az ország legnagyobb iroda és kulturális központjaként lessz hamarosan átadva. 118m2 az ingatlan nagysága ,irodának,orvosirendelőnek, szalon vagy egyéb üzleti szolgáltatásoknak kiválló, de mint kiadó szobák szolgáltatásnak is remek .A lakásnak, két főbejárata is van ,ezért nagycsaládosok figyelmébe is ajánlom. Kis átalakítással ,sok lehetőségre nyújt lehetőséget ez a központi helyen, Buda szívében lévő ingatlan. Aki tud segítsen megfelelő vevőt találni !

Az lakás hirdetését az ingatlan.com oldalon is megtaláltuk, ahol egy közvetítő segítségével árulja azt Bíró Ica. Itt már az árát is feltüntették: 96,17 millió forintot szeretne kapni a közepes állapotú lakásért, ami a magasföldszinten helyezkedik el. A közös költség 20 ezer forint, a belmagasság 4 méter így igény szerint galériázható is.

ica (2020.11.05.)

(Fotó: Ingatlan.com)