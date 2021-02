Megszületett az ítélet: az idei év közepére Magyarországon teljesen feloldják a korlátozásokat?

Változatlan stabil kilátással megerősítette pénteken Magyarország államadós-osztályzatát a Fitch Ratings és a Standard & Poor's. A két nemzetközi hitelminősítő egyaránt befektetési ajánlású, "BBB" szintű besorolással tartja nyilván a hosszú futamú szuverén magyar forint- és devizaadósságot. Az S&P a rövid lejáratú magyar adósságkötelezettségekre külön "A-2" minősítést tart érvényben.

A Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítő részlege (S&P Global Ratings) a péntek éjjel Londonban bejelentett megerősítési döntés részletes kifejtésében kiemelte: várakozása szerint a magyar hazai össztermék (GDP) az idén 4,6 százalékkal növekszik. Az S&P közölte: becslése szerint a magyar gazdaság teljesítménye tavaly a koronavírus-járvány okozta válság miatt 6,3 százalékkal csökkent reálértéken.

A Fitch Ratings valamivel derűlátóbb előrejelzése szerint a magyar GDP-érték az idén 4,9 százalékkal, jövőre 5,5 százalékkal bővül. A Fitch szerint a magyar gazdaság növekedésének fő hajtóerői között lesznek az Európai Unió folyósításai, köztük a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítését célzó, Next Generation EU (NGEU) néven meghirdetett 750 milliárd eurós helyreállítási alapból érkező finanszírozások. A cég várakozása szerint Magyarország az NGEU-alapból 7,2 milliárd euró juttatásban és további 10 milliárd euró hitelben részesülhet.

A Fitch Ratings londoni elemzői szerint az NGEU-juttatások 60 százalékát Magyarország valószínűleg 2022-ben hívja le, és ez abban az évben 0,8-szeres szorzóval gyorsítja majd a beruházások értékének növekedését. A Fitch közölte: becslése szerint a hazai össztermékhez mért magyar államháztartási hiány a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság környezetében tavaly 8,9 százalékra nőtt.

A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy a besorolási listáján ugyancsak "BBB" minősítéssel szereplő társállamok államháztartási deficitjeinek mediánszintje tavaly 5,3 százalék. Jóllehet a Magyarországon életbe léptetett költségvetési, makroprudenciális és monetáris válságenyhítő intézkedések együtt elérhették a GDP-érték 30 százalékát, e válaszlépések közvetlen költségvetési hatása azonban a hazai össztermék arányában mérve csak 0,9 százalékpont volt a bevételi oldalon és 9,3 százalékpont a kiadási oldalon a Fitch Ratings számításai szerint - áll a hitelminősítő pénteki londoni elemzésében.

A cég becslése szerint a magyar hazai össztermék tavaly 6,2 százalékkal zuhant.

A Fitch kiemeli ugyanakkor, hogy az általa "BBB" besorolással nyilvántartott szuverén adósok gazdasági visszaesésének mediánüteme ennél nagyobb, valószínűleg 6,9 százalék volt 2020-ban. A hitelminősítő becslése szerint a GDP-arányos magyar államadósság-ráta tavaly 18,5 százalékkal 84 százalékra emelkedett.

A Fitch hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a magyar gazdaság finanszírozási kondíciói kedvezők voltak 2020-ban, és ezt a hosszabb lejáratokat célzó jegybanki mennyiségi enyhítési program, valamint az erőteljes hazai és külső kereslet is segítette. A magyar közadósság szerkezete is javult a legutóbbi években: az adósságállomány devizahányada 2016 óta 10 százalékponttal valamivel 20 százalék alá csökkent 2020 végéig, jóllehet a "BBB" besorolású szuverén adósokra jellemző mediánérték 35,1 százalék - áll a Fitch pénteki elemzésében.

A Fitch értékelése szerint a magyar bankszektor likvid és jó tőkeellátottságú.

A Tier 1 szintű megfelelési mutató a tavalyi harmadik negyedév végén 18 százalék volt -, és az eszközminőség is meglehetősen jó: a nem teljesítő kinnlevőség-állomány a teljes követelésportfolió 3,2 százaléka.

A Standard & Poor's az általa ugyancsak péntek éjjel Londonban bejelentett magyar adósosztályzati megerősítés indoklásában közölte: a jelentős rövid távú bizonytalanságok ellenére azzal számol, hogy a magyar hazai össztermék reálértéken számolva a jövő év közepére újból eléri a koronavírus-járvány előtti szintet.

Az S&P várakozása szerint az idei év közepére Magyarországon teljesen feloldják a korlátozásokat, és ezt a magánszektorbeli fogyasztás ugrásszerű növekedése követi, tekintettel a háztartások magas megtakarítási rátájára.

A hitelminősítő számításai szerint a rendszerszintű banki betétállomány értéke tavaly csaknem 20 százalékkal emelkedett, miközben az átlagos munkanélküliségi ráta alacsony - 4,3 százalék körüli - maradt 2020-ban. A cég szerint a járvány hatása a középtávú növekedési kilátásokra továbbra is bizonytalan. A Standard & Poor's közölte: várakozása az, hogy költségvetési ösztönzés révén a magyar gazdaság növekedési üteme 2022 után is 3 százalék közelében lesz, bár hosszú távon a növekedési kilátásokat szerkezeti kihívások terhelik.

Ezek közé sorolja a hitelminősítő az állami szektor sok gazdasági területen meglévő dominanciáját, a kis- és közepes vállalkozások alacsony termelékenységét, a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat és a szakképzett munkaerő krónikus hiányát.

Az S&P hangsúlyozza ugyanakkor, hogy nem mutatkoznak finanszírozási nyomás jelei, annak ellenére sem, hogy a cég várakozása szerint a magyar államadósság-ráta a következő években is a GDP-érték 80 százaléka környékén marad. A magyar gazdaság külső profilja továbbra is jórészt az adósminőségi megítélés erősségei közé tartozik, a külső egyensúlytalanságok a járvány idején sem nőttek, és a folyómérleg-egyenleg is valószínűleg nagyjából kiegyensúlyozott volt 2020-ban - hangsúlyozza a magyar osztályzat pénteki megerősítéséhez fűzött elemzésében a Standard & Poor's.

