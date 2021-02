Megszólalt az oltási tervről Müller Cecília: 76 ezer ember már a második védőoltását is megkapta

A kedvező járványügyi adatainkat sikerült megőrizni, de továbbra is magas az elhunytak száma - mondta el az operatív törzs február 3-án tartott sajtótájékoztatóján Müller Cecília tisztifőorvos. Hozzátette: komoly jelentősége van annak, hogy folyamatosan zajlik a végőoltások beadása.

Kedvező járványügyi adatainkat sikerült megőrizni, de látjuk azt, hogy továbbra is viszonylag magas az elhunytak száma, bár már napok óta száz alatti számokat látunk - fogalmazott Müller Ceclía országos tisztifőorvos. Hozzátette:

komoly jelentősége van annak, hogy folyamatosan zajlik a védőoltások beadása, minél gyorsabban minél több embert sikerüljön beoltani.

A tisztifőorvos beszélt arról is, hogy vannak olyan országok, ahol ismét növekszik a pozitív esetek száma, ezért is fontos, hogy az oltási tervünket lépésről lépésre végrehajtsuk. Mint mondta, a rendelkezésre álló oltóanyagot folyamatosan rövid időn belül felhasználjuk, majdnem 76 ezer ember már a második védőoltását is megkapta, ezt követően válhatnak védetté a vírusfertőzéssel szemben. Müller azt is kiemelte, hogy

Egyik oltóanyagban sincs élő vírus, ami fertőzést tudna okozni, vagyis az oltástól biztosan nem kapja el senki a koronavírust

A tisztifőorvos beszélt arról is, hogy a tegnapi napon kétszer 20 ezer fő beoltására elegendő Szputnyik V vakcina érkezett az országba. Hozzátette: az orosz vakcina esetében a két oltás különbözik egymástól szemben az eddigi vakcinákkal, melyeknél ugyanazt a vakcinát kellett kétszer beadni.

A tisztifőorvos tájékoztatása szerint egyelőre "csak" a brit mutáns van jelen az országban. "Folyamatosan ellenőrizzük a pozitív mintáinkat annak érdekében, hogy pontosan képet kapjunk az egyes variánsokról, típusokról" - mondta, és hozzátette:

Eddig 22 esetben mutattuk ki a brit variánst, dél-afrikai és brazil variánst Magyarországon eddig nem mutattunk ki.

Müller Cecília azt is bejelentette, hogy a kedvező járványadatok miatt az emberi erőforrások minisztere engedélyezte az egynapos ellátások visszavezetését. Mint mondta, a szájsebészeti és a fül-orr-gégészeti ellátások kivételével a többi beavatkozást megfelelő biztonsági szabályok mellett igénybe lehet majd újra venni. Aki ilyen egynapos ellátást szeretne, annak a beavatkozás előtt 72 órával PCR-tesztet, majd a beavatkozás napján antigén gyorstesztet végeznek.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetője elmondta, február 2-án a magyar rendőrök 187 emberrel szemben intézkedtek maszkviselési kötelezettség elmaradása miatt. Hozzátette: majdnem 2700 hatósági házi karantént rendeltek el tegnap, így több mint 18 ezer ember van jelenleg karanténban.

A koronavírus-járvány hazai kitörése óta számos alkalommal tettünk fel kérdést az operatív törzsnek; így volt ez a mai napon is. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy "lesz-e utókövetése annak, hogy mennyi ideig van jelen az ellenanyag a szervezetben a beoltottaknál. Vizsgálják majd hónapok múlva az ellenanyag szintet például önként jelentkezőknél?" Ahogy eddig egyetlen egyszer sem, úgy ezúttam sem kaptunk választ kérdésünkre. Talán majd legközelebb...