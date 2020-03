Megszólalt a Takarékbank: jöhetnek a mozgó bankfiókok

A bankok haladéktalanul gondoskodnak a hitelekkel kapcsolatos szerdai, rendkívüli kormányrendelet végrehajtásáról. A rövidesen megjelenő részletes szabályozás értelmében a lehető leggyorsabban átállítják folyamataikat és rendszereiket.

A felelős pénzintézetek elkötelezettek annak érdekében, hogy Magyarország az elérhető legkisebb nemzetgazdasági károkat szenvedje el a világjárvány hatására. Szoros egyeztetéseket folytatnak a szakmai szervezetekkel, valamint a Magyar Bankszövetséggel és a Magyar Nemzeti Bankkal - mutat rá a Takarékbank közleménye.

Mint a legnagyobb hazai fiókhálózatot működtető bank tisztában van vele, hogy a kórházak, a közművek, az élelmiszerboltok és a patikák mellett a pénzintézeteknek is helyt kell állniuk a legnehezebb időszakban is, hogy hosszú távon biztosítsák a pénzforgalmat. Az Takarékbank például az országban egyedülálló mozgó bankfiókjaival olyan településeket is ki tud szolgálni, ahol nincs bankfiók vagy ATM, így segítve az ott élőket.

