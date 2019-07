Megrohamozták a kormányablakokat: a babaváró hitel a legnépszerűbb

A babaváró támogatás a legnépszerűbb a családvédelmi akcióterv négy, július 1-jén elindult támogatása közül - közölte a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára.

Tuzson Bence ismertette, három nap alatt eddig összesen 5500-an nyomták meg a családvédelmi akciótervhez kapcsolódó sorszámhúzó gombot a kormányablakokban, és többen már meg is kapták a tízmilliós babaváró támogatást.

Az ügyintézéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, minden "flottul" megy, az emberek felkészülten érkeznek a kormányablakokba, és átlagosan fél órát töltenek ott.

Kitért arra is, hogy a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának igénylését az interneten is lehet intézni, de ez nem zárja ki a kormányablakos ügyintézést sem. Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kiemelte, Magyarországon alapvető fontosságú a családok erősítése, mivel minél erősebbek a családok, annál erősebb az ország is.

Éppen ezért reméli, hogy a családok a szabad felhasználású babaváró támogatás összegét a családok erősítésére, gyerekvállalásra költik majd - tette hozzá. Beszélt arról is, hogy a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok) által érintett 2500 településen fogy a magyar lakosság, ezért segíteni kell az ottani családok életét.