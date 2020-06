Meg vannak veszve a magyarok ezekért a lakáshitelekért: mindeki a fixet keresi

Április végén átlépte az ezer milliárd forintot az MNB által 2017-ben útjára indított Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek állománya. A valamennyi jelentős bank által kínált kölcsön jellemzően olcsóbb, mint az egyéb fix kamatozású lakáshiteleké, s az ügyfelek nagyobb összeggel, hosszabb futamidőre veszik fel az ezeket. Ma valamennyi fix kamatperiódust tekintve rekordalacsony szinten áll a fogyasztóbarát lakáshitelek teljes hiteldíja.

A három éve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pályázati rendszere révén elindult Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek (MFL) állománya 2020 április végén meghaladta az 1000 milliárd forintot. Ez bő 79 ezer lakossági ügyfélszerződést jelent. Ma minden jelentős hitelintézet kínálja a konstrukciót, közülük számos piaci szereplőnél ez a "slágertermék". Egy átlagos hónapban immár 40-50 milliárd forintnyi az új MFL-folyósítás.

A fogyasztóbarát lakáshitelek átlagos teljes hiteldíjmutató (THM) alapú felára az MNB számításai szerint kb. 0,6 százalékkal alacsonyabb az egyéb hasonló, ám nem minősített banki lakáshitelekéhez képest. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztóbarát lakáshitelek törlesztőrészlete olcsóbb, az ügyfelek összköltsége kisebb.

Az idén április végi adatok szerint ráadásul valamennyi fix kamatperiódust tekintve rekordalacsony vagy ahhoz közeli szinten vannak a fogyasztóbarát lakáshitelek - az ügyfél minden költségét bemutató, állománnyal súlyozott - THM értékei. Áprilisban az állami kamattámogatásos MFL-t így 3,16 százalék, az 5 évig fix kamatú 3,42 százalék, a 10 éves 3,95 százalék a futamidő végéig fix konstrukció pedig 4,76 százalék átlagos THM-mel folyósították a bankok.

Az MFL-nél az átlagos felvett hitelösszeg 12,2 millió forint, az átlagos futamidő 17,5 év, szemben a nem minősített lakáshitelek átlagosan 9 millió forintos hitelösszegével és 16 éves futamidejével. A statisztikák szerint tehát a lakosság bizalmát jelzi, hogy nagyobb összegben és hosszabb futamidőre veszik fel a fogyasztóbarát lakáshitelt, mint más lakáskölcsönöket.

A csak biztonságos fix kamatozással elérhető MFL-nek is köszönhetően az ügyfelek az egyéb lakáshiteleknél is szinte kizárólag a fix kamatot választják a kockázatosabb változó kamatozás helyett. Az MFL-nél ráadásul ezen belül is egyre inkább a minél hosszabb időre történő kamatrögzítést választják az ügyfelek: az idén áprilisban kihelyezett fogyasztóbarát lakáshitelek 91 százaléka így legalább 10 évig fix kamatú, illetve állami támogatásos volt.

Az MFL nem csak lakásvásárlásra, építésre, fejlesztésre vehető igénybe, de az ügyfelek korábbi magasabb/változó kamatozású lakáshiteleiket is kiválthatják ennek segítségével.

A fogyasztóbarát lakáshitelek előnye, hogy referenciaértékhez viszonyított kamatfelár nem haladhatja meg a 3,5 százalékpontot. A hitelbírálati határidő az értékbecslés rendelkezésre állásától számított maximum 15, állami kamattámogatott hitel esetén 25 munkanap, a folyósítási határidő a folyósítási feltételek teljesítésétől számított 2, állami kamattámogatott hitel esetén 5 munkanap.

A folyósítási díj maximum a hitelösszeg 0,75 százaléka (de legfeljebb 150 ezer Ft) lehet, az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1 százalékát, lakástakarék-pénztári betétből pedig a szerződés szerint elérhető megtakarítás, a hozzá kapcsolódó állami támogatás és az azokra jóváírt kamat mértékéig az előtörlesztés díjmentes.

Az MNB folytatja a minősített fogyasztóbarát programot: idén év elejétől már elérhető a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás, s a jegybank előkészíti a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel pályázati rendszerét is.