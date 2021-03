Még több vállalkozás veheti fel az ingyenhitelt: bővítik az igénylők körét

Jelentősen bővül azoknak a vállalkozásoknak a köre, melyek elsőként igényelhetik a Magyar Fejlesztési Bak (MFB) Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönét. A módosítás célja, hogy azok a vállalkozások is forráshoz juthassanak, melyeket a március 8-tól életbe lépő új korlátozó intézkedések kedvezőtlenül érintenek. A Gazdaság Újraindítási Akcióterv részeként induló hitelprogram március 8-án még az eredeti TEÁOR-számokat tartalmazó termékleírással indul, de rövid időn belül elérhető lesz azon vállalkozások számára is, akik az új korlátozások által érintettek. A hitel feltételei nem változnak, továbbra is nulla százalékos kamat és 100%-os előleg mellett kérhető az MFB Pontok hálózatában, maximum 10 millió forint hitelösszegig.

Az MFB megkezdte a hiteltermék átdolgozását, hogy a legrövidebb időn belül beadhassák hitelkérelmüket az MFB Pontokon azok a vállalkozások is melyeknek az új korlátozó intézkedések miatt jelentősen csökken a bevételük. A jelenlegi 25 ágazatot tartalmazó TEÁOR lista további ágazatokkal és ennek megfelelő TEÁOR számokkal bővül, annak megfelelően, hogy a Kormány a lezárások miatt kiket részesít további bértámogatásban.

A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön hitelprogram küldetése, hogy segítséget nyújtson a Covid-19 járvány gazdasági hatásaival leginkább érintett ágazatokban. A hitel széleskörűen felhasználható a bér, járulék-, rezsi- és működési költségek fedezésére, illetve az újranyitáskor szükséges készletek finanszírozására is. A minimum 1 millió, maximum 10 millió forint hitelösszegig elérhető kölcsön elsősorban a mikro- és kisvállalkozások számára kínál segítséget és megoldást.

A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön a teljes futamidő alatt fix nulla százalékos kamatozású, nem kapcsolódnak hozzá banki költségek (kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj) és akár 0%-os saját forrással is elérhető. A hitelt 10 éves futamidővel és 3 éves törlesztési türelmi idő mellett igényelhetik a vállalkozások, a hitelszerződés megkötését követően 100% előleg folyósításával. A program keretösszege 100 milliárd forint, de a keretösszeg bővíthető, ha a vállalkozások forrásigénye ezt indokolja.

A program az eredetileg meghatározott főtevékenységeket végző vállalkozások számára március 8-tól már elérhető az MFB Pontok hálózatában (a Takarékbank Zrt., a Budapest Bank Zrt., valamint az OTP Bank Nyrt., az MKB Bank Nyrt. és a Gránit Bank Zrt. megkülönböztetett fiókjaiban). A kibővített tevékenységi köröket tartalmazó TEÁOR kódok listáját a döntést követően az mfb.hu és az Összetartók.hu oldalon teszi elérhetővé a Fejlesztési Bank.

