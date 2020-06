Még csak most jön a feketeleves: nagyon megugorhatnak a törlesztők jövőre

Mint bizonyára Te is tudod, a koronavírus járvány negatív gazdasági hatásai miatt hozott egyik intézkedése az volt a kormánynak, hogy maximalizálta a fogyasztási hitelek THM-jét. Sokan nem tudják viszont, hogy a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Amennyiben nem elég körültekintően választ most valaki szolgáltatót, nagyon megütheti a bokáját jövőre. A HelloVidék konkrét példákon mutatta meg, mi vár az igénylőkre.

Mint arról beszámoltunk, a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). A rendelet szerint a zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a THM nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét, azaz jelenleg az 5,75 százalékot (az MNB épp múlt héten vágott az irányadó rátán, mely a hitelkamatokra is hatással van).

A kormány szándéka érthető, ezzel a megoldással ugyanis olcsó pénzügyi segítséget igényelhetnek azok, akik a válság miatt megszorulnak (és mindenki más is), mert például átmenetileg csökkentett munkaidőben foglalkoztatják őket. Azt ugyanakkor sokan nem tudják, hogy a legtöbb bank - élve a hatályos jogszabályok adta lehetőséggel - kizárólag az idei évben biztosítja a kedvezményes kamatot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legtöbb banknál a kedvezményes személyi kölcsön kamata a 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is.

Ez azért is érdekes, mert a személyi kölcsönök piacán mostanra gyakorlatilag eltűntek a változó kamatozású termékek, így még egy 10 millió forintos összeg esetében is, a teljes futamidőre vonatkozóan azonos törlesztőrészlettel kalkulálhatott az igénylő. Aki tehát most nem elég körültekintő, az könnyen belefuthat abba a hibába, hogy a kedvezményes kamaton felvett kölcsönre később a gatyáját is ráfizeti majd.

És a legtöbb banknál konkrétan erre számíthatnak a kölcsönt igénylők. A HelloVidék piaci körképe szerint a legtöbb szolgáltató úgy oldotta meg a termékfejlesztést, hogy megtartották régi konstrukciókat, és azok kamatát igazították a rendeletben meghatározott kamatszinthez, ami azt jelenti, hogy a kamat - és így a törlesztőrészlet is - aszerint változik majd jövőre, hogy mit tudott a konstrukció a válsághelyzet előtt.

Címlapkép: Getty Images