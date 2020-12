Maradnál a hitelmoratóriumban? Ezeket a papírokat feltétlenül szerezd be!

Mi lesz a hitelemmel 2020. januárjától? Érvényes rám is a moratórium? Személyi kölcsönre is érvényes? Vállalkozóként is igénybe vehetem? Kötelező, vagy lehet tovább törleszteni? Milyen dokumentumokra van szükségem, ha élni szeretnék vele? Szakértőnk segítségével összeszedtük a meghosszabbított hiteltörlesztési moratóriumra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat.

Október 20-án az Országgyűlés 2021. június 30-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt bevezetett törlesztési moratóriumot egyes kiemelt társadalmi csoportoknak és pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozásoknak. A szabályozás célja, hogy a nyugdíjasoknak, a gyermeket nevelő szülőknek, az álláskeresőknek és a közfoglalkoztatottaknak a jövő év első felében továbbra se kelljen eleget tenniük a hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségüknek. A moratórium változatlanul a 2020. március 18. előtt kötött szerződésekre vonatkozik, a meghosszabbításból kimaradókra pedig hitelfelmondási tilalom érvényes a jövő év közepéig.

A fent meghatározott társadalmi csoportokon kívül a megszorult vállalkozások számára is elérhetővé válik, arról a jövőben fog megjelenni rendelet, hogy mely feltételek teljesítésével kérheti egy vállalkozás a moratórium hosszabbítását.

A négy társadalmi csoportra automatikusan érvényes a hosszabbítás, a vállalkozásoknak viszont kérniük kell. Az egyes bankok azonban nem tudják feltétlenül megítélni kinek jár automatikusan a hosszabbítási lehetőség, emiatt sok esetben igazolást fognak bekérni a határidő kitolását kérőktől. (Van olyan pénzintézet, amely kötelezően elvár igazolásokat is, és van olyan, amelyik csak opcionálisan említi, mint lehetséges elvárást). A dokumentumok, melyekkel a jogosultság igazolható (a legtöbb esetben több dokumentummal is igazolható a jogosultság, az ügyfél választhat melyiket tudja legkönnyebben beszerezni) - hívja fel a figyelmet Árgyelán József, a Bankmonitor szakértője.

A hitelmoratórium a március 18. előtt felvett babaváró támogatásra és csokhoz felvett kölcsön visszafizetésére is vonatkozik. A hitelmoratórium ideje alatt a kezességvállalási díjat sem kell megfizetni, a csokhoz nyújtott állami kamattámogatás maximum 25 éves időszaka pedig meghosszabbítható a moratórium idejével - közölte korábban Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter

A halasztás lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is. Az alábbiakban összeszedtük a legfontosabb lakosság számára fontos tudnivalókat.

Végeredményben mit jelent számomra a hitelmoratórium?

Aki eddig fizette a hitelé, ám most úgy alakult az élete, hogy nem inkább élne a moratóriummal, az megteheti, csak jeleznie kell a bankjánál, hogy szeretné felfüggeszteni a törlesztés. Sőt, fordítva is lehetséges: aki eddig élt a moratóriummal, de januártól ismét szeretné fizetni a hitelét, az minden gond nélkül megteheti. Ez esetben szintén a saját bankjával kell felvennie a kapcsolatot.

További fontos tudnivaló, hogy moratórium hatására nem növekedhet meg majd a törlesztőrészlet, ha vége a hiteltörlesztés felfüggesztésének. Az MNB határozottan kijelentette, hogy a bankoknak olyan megoldásokban kell gondolkodniuk, amelyek nem növelik a moratórium utáni törlesztőrészleteiket az előzőekhez képest. Viszont meghosszabbodik a hitel futamideje a moratórium hatására: az MNB korábban olyan megoldásra szólított fel a bankokat, amelyek nem eredményezik a törlesztőrészletek megnövekedését a moratórium után. Ezt úgy szeretnék elérni, hogy annyival növelik meg a hitelek futamidejét, ami a törlesztőrészleteket a jelenlegi szinten tartják majd.

Hol intézzem a törlesztési moratórium igénylésemet?

Nem szükséges személyesen bemenni a pénzintézetekhez a moratórium meghosszabbítása miatt. A hosszabbításról szóló nyilatkozatot meg lehet adni a legtöbb helyen a honlapon, netbankban, mobilapplikáción keresztül, vagy épp a telefonbank segítségével is.

Kinek érheti meg a moratórium hosszabbítása?

Ennek eldöntéséhez nem árt tisztában lenni a moratórium néhány alapvető tulajdonságával - hívja fel a figyelmet a Bankmonitor szakértője:

Nem jelent tartozáselengedést, a szüneteltetés alatt felhalmozott kamatot utólag kamatmentesen meg kell fizetni a törlesztőrészletekkel együtt.

Nem emelkedhet a moratóriumot követően a törlesztő (kivéve, ha emelkedik kamat)

Meghosszabbodik a futamidő - mivel nem emelkedhet a törlesztőrészlet -, a hosszabbítás mértéke meghaladhatja a moratórium idejének hosszát

1. Akinek fizetési problémája van, vagy attól tart az lehet a jövőben (például olyan ágazatban dolgozik), annak mindenképpen érdemes a moratórium hosszabbítását kihasználnia.



2. Ha az számít hogy összegszerűen mennyit fizetsz vissza, akkor ne használd ki a moratóriumot. A futamidő kitolása miatt ugyanis a teljes visszafizetendő összeg valamelyest emelkedni fog (nagyobb mértékben tolják ki a futamidőt, mint a moratórium időszaka volt)

3. Egyáltalán nem mindegy mikor kell megfizetned a részleteket (egy ma megfizetett pénzösszeg nagyobb terhet jelent, mint ha ezt 5 év múlva kellene megfizetni). Ezt is figyelembe véve a nagyobb teljes visszafizetés már nem is olyan jelentős "probléma". Az óvatosaknak éppen ezért érdemes lehet belépni a moratóriumba, a megspórolt törlesztőrészleteket félretéve képezhetnek egy biztonsági tartalékot maguknak. Ha pedig nem történik semmi, akkor az összegből akár részben elő is törleszthetik a hitelüket. Ezzel pénzügyileg közel hasonló helyzetbe kerülnének, mint a moratórium nélkül. Viszont bármilyen vészhelyzetre lenne átmenetileg egy kis félretett tartalék.

4. A Babaváró hitellel rendelkezőknek megéri moratórium. Kamat nem halmozódik fel, a kezességvállalási díjat is elengedik. Kvázi a moratórium lejáratát követően onnan folytatnák a hitelüket, ahol kérték a moratóriumot (ugyanakkora törlesztő, ugyanannyi hátralévő futamidő)



+1 Ha bizonytalan vagy, akkor sincsen gond. A moratórium hosszabbításába ugyanis a jogosultak bármikor beléphetnek június végéig. Sőt a bent maradók is kiléphetnek bármikor, ha átmeneti fizetési problémájuk rendeződne.

Nem vagyok jogosult a moratórium hosszabbítására. Mit tegyek?





Fontos kérdés, hogy mi történik azokkal, akik a moratórium hosszabbítására nem lesznek jogosultak, de az eredeti moratórium érvényes volt rájuk. Az ő hiteleikre felmondási tilalom lép életbe, vagyis a bank nem mondhatja fel a kölcsönt. Illetve a pénzintézeteknek ezen ügyfeleknek fizetéskönnyítési lehetőséget szükséges kidolgozniuk. Vagyis ezen csoport számára is lesz megoldás. Ebben a helyzetben fontos minél előbb felvenni a kapcsolatot a bankkal annak érdekében, hogy minél hamarabb - még a felmondási tilalom ideje alatt - elkészüljön egy a bank és az adós számára is megfelelő megoldás

- mondta el a Pénzcentrumnak Árgyelán József.

Dokumentumok, melyekkel a bank felé jogosultság igazolható Gyermek igazolása:

Gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy

gyermek személyi igazolványa és lakcímkártyája (együttesen), vagy

kormányhivatal által kiadott igazolás a családi pótlék folyósításáról, vagy

kormányhivatal által kiadott igazolás, a gyermeknevelési támogatás folyósításáról, vagy

önkormányzat jegyzője által kiadott igazolás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülésről, vagy

járási hivatal által kiadott igazolás gyermekfelügyeleti támogatásra jogosultságról. Örökbefogadott gyermek:



Az örökbefogadás tényét a gyámhatóság engedélyező határozatával kell igazolni.

Már legalább 12 hetes magzat:

A várandósgondozási kiskönyv 1. és 7. oldalának bemutatásával. Időbeli korlátozás: a szülés várható időpontját követő 30 napig, vagy

orvosi igazolással kell a várandósság betöltött 12. hetét igazolni. Időbeli korlátozás: a szülés várható időpontját követő 30 napig. (Az elhalt magzat, halva születés esete miatt szükséges). 25 év feletti megváltozott munkaképességű gyermek esetén:

Orvosszakértői szerv igazolásával, vagy

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) folyósítását igazoló határozattal kell igazolni. Nyugdíjas igazolása (saját jogú öregségi vagy hozzátartozói nyugdíjas):

A nyugellátás megállapításáról szóló határozat, vagy

nyugdíjas igazolvány, vagy

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolás (pl. az előző évben folyósított ellátás teljes összegéről küldött személyre szóló igazolás (nyugdíjértesítő)), vagy

NYUFIG tárgyévi éves értesítő, vagy

ha a tárgyévben lett nyugdíjas, akkor az Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság által kiadott, ellátást megállapító határozat az elszámolással együttesen. Munkanélküli igazolása:

2020. október 1-et követően meghozott, álláskeresési járadékot megállapító határozat, vagy

2020. október 1-et követően kiállított, a kormányhivatal területileg illetékes munkaügyi kirendeltségének igazolása, hogy állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántartásba vette. Közfoglalkoztatott igazolása:

2020. január 1-ét követően megkötött közfoglalkoztatási szerződés, vagy

2020. január 1-ét követően, a közfoglalkoztató által kiállított igazolás a közfoglalkoztatói jogviszony fennállásáról.

Címlapkép: Getty Images