Már az autópiac és a bankok is a koronavírus tüneteit mutatják: mi lesz ebből?

Idén januárban és februárban olyan mértékben eshet az autóeladás Kínában, amire korábban nem volt példa, ráadásul idén már zsinórban harmadik éve eshetnek az eladások, ami szintén példa nélküli. Ráadásul csúnyán fest a kép a bankrészvényeknél is a koronavírus és a kereskedelmi háború miatti feszültségek eszkalóládasa miatt.

A China Passenger Car Association (PCA) előrejelzése szerint idén januárban és februárban 25-30 százalékkal csökkenhet az autóértékesítés Kínában, az év egészében pedig 5 százalékos lehet a visszaesés. A 25-30 százalékoshoz még hasonlót sem regisztráltak a kínai autópiacon, ráadásul az év egészében várható 5 százalékos eséssel már egymást követő harmadik évben csökkennének az eladások a Föld legnagyobb autópiacán, ilyenre sem volt korábban példa - írja a Portfolio.

Az év eleji visszaesés nagyrészt a koronavírussal magyarázható, a potenciális vevők elmaradnak, de a globális járvány hatása egész évben érezhető lehet a kínai autópiacon. Egyébként már a koronavírus megjelenése előtt az volt a várakozás, hogy a kínai újautó-értékesítés esni fog, a koronavírus erre csak rátett egy lapáttal.

Nem csak az autópiacon van már gazdasági hatása az új típusú vírusnak: az Odeon elemzője szerint a Citigroup, a Goldman Sachs, a Regions Financial Corp. és a Truist Financial Corp. részvényeire vonatkozó ajánlását is rontotta, így ezekre most már vételi helyett tartásra vonatkozó jelzést tart érvényben - számolt be a Bloomberg. Dick Bove szerint a koronavírus negatívan hat a fogyasztásra és a termelésre Kínában, és lassítja a globális gazdasági aktivitást is.

Emellett a kereskedelmi háború nem oldódott meg, a Brexit zajlik, a Fed a mérlege csökkentésébe kezdett, a vállalati hitelezés gyengén teljesít, a cégvezetői üzleti bizalom pedig romlik - írja a Portfolio. Bove úgy véli, a bankok "nagyon nehéz" üzleti és banki problémákkal fognak szembenézni, nem igazán látni, hogy javulhatnának a banki eredmények az első félévben és "talán 2020 első felében". A bankoknak nemcsak jobb gazdasági teljesítményre, nagyobb hitelaktivitásra, hanem nagyobb hitelkamat-felárakra is szükségük lenne.

