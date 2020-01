Lelepleztük a bankokat: hiába alacsonyak a kamatok, jóval többet fizetsz a hiteledre

Rengeteg hitelt vesznek fel manapság a magyarok, a lakáshiteleknél is hatalmas volt a keresletélénkülés az elmúlt években, a személyi hiteleknél pedig történelmi rekordot döntött a 2019-es év (ez még a decemberi adatok ismerete nélkül is biztosra vehető). Aki hitelt vesz ma fel, az sok tekintetben könnyebb helyzetben van, mint néhány évvel ezelőtt, hiszen a banki verseny egyrészt lenyomta a kamatokat, másrészt a kihelyezésben is egészen új metódussal találkozhatnak az ügyfelek - különösen igaz ez a személy hitelekre, amit már akár teljesen online is igényelhetnek az ügyfelek.

Ami azonban okot adhat a fejtörésre a hitelfelvevőnek, az az, hogy melyiket vegye figyelembe: a THM-et vagy a kamatot? Sokszor mutatjuk be mi is a különböző statisztikákat, ott általában átlagos kamatokról írunk, pedig sokszor helyénvalóbb lenne inkább az átlagos THM-et figyelembe venni, hiszen ez az a mutató, ami alapján a legpontosabban összehasonlíthatók a hitelek. Előfordulhat ugyanis - bár ez a ritka eset -, hogy az egyéb költségek miatt magasabb az egyik hitel THM-e a másiknál, miközben a kamata alacsonyabb.

A THM, azaz teljes hiteldíj mutató nagy részét ugyan a kamat teszi ki, de tartalmaznia kell minden olyan költséget, amely a hitelfelvételnél felmerül. Így például egészen biztos, hogy a folyósítási díj, a hitelközvetítés díja (ha van ilyen), és a számlavezetési díj. Vannak olyan költségek, amik azonban nem szerepelnek benne, mégpedig azok, amelyek nem kötelező érvénnyel merülnek fel a hitelfelvételkor. Ezek - a teljesség igénye nélkül - a személyi hiteleknél az alábbiak:

szerződésmódosítás díja (ez akár tízezer forintot meghaladó összeg is lehet)

előtörlesztési díj (ami fogyasztási hiteleknél jogszabályilag maximált, mértéke legfeljebb 1 százalék)

ügyintézés díja,

levelezési költség,

késedelmi kamat.

Könnyen belátható, hogy mire jó a THM. Így a bankok különféle hitelei sokkal jobban összehasonlíthatóak lesznek, hiszen a THM figyelembe veszi az egyéb, kötelezően előforduló költségeket is. Ezzel megkerülhető az az eljárás, ha a bank esetleg alacsony kamattal húzza be az ügyfelet, de az egyéb díjak annyival magasabbak a többi bank hitelénél, hogy már így sem éri meg. Ennek ellenére megéri vigyázni, mert még így is előfordulhatnak olyan díjtételek, amik nincsenek benne a THM-ben. Tipikus lehúzás például, ha alacsony kamattal, vagy kamatmentesen kínálják a hitelt, de a gyors folyósításért külön összeget kell fizetni. Ez nem szerepelhet a THM-ben, hiszen az ügyfélnek külön kell azt kérnie. De ilyen például, ha a hitelfelvételi előtti személyes tanácsadás díját is felszámolják, mint kiszállási díj. A hitel összehasonlításánál tehát a THM-et kell figyelembe venni (ahogy az kalkulátorunkban is szerepel), de azt tudni kell, hogy ez sem mindenható mutató.

Mennyi a különbség a gyakorlatban?

Most pedig azt nézzük meg, hogy valójában mennyi a különbség a kamat és a THM között. A THM legnagyobb része a kamat, így aztán a különbség sem annyira jelentős. Az MNB statisztikáiban nemcsak az átlagos kamat, de az átlagos THM alakulását is követi. Ebből az derül ki, hogy az átlagos kamat jelenleg 12,83 százalék, az átlagos THM pedig 13,38. A különbség tehát fél százalékpontos - érdekesség, hogy ez egy évvel ezelőtt mindössze 0,27 százalékpont volt. Úgy látszik tehát, hogy a különbség növekszik.

Érdemes megnézni a konkrét ajánlatokat is kalkulátorunkban, hogy ott mennyi a különbség. Az UniCreditnél például 7,45 százalékos a kamat, a THM mértéke pedig 7,82 százalék. A CIB-nél ugyanezek a számok 7,77 százalék és 8,17. A Raiffeisennél némileg nagyobb a különbség: 7,95 százalék a kamat, 8,71 százalék a THM. A Budapest Banknál a kamat 11,9 százalék a THM 12,8.

A K&H-nál a különbség már több mint egy százalékpontos: 11,99 százalékos kamat mellett 13,76 százalékos a THM. A kamat 13,65 a Cetelemnél, és 15,05a THM. Az Erste 14,99 százalékos kamata mellett 16,59 százalékos THM-et kínál. Az OTP személyi hitelének kamata 18,99 százalék, a THM-e 20,73 százalék. A fenti hiteleket 1 millió forintos összegre néztük meg a kalkulátorunkban, egyéb hitelösszeg mellett természetesen a fenti paraméterek is változtak. Az azonban látszik, hogy minél magasabb egy banki hitel kamata, annál nagyobb a különbség a THM és a kamat között.

