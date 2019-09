Lehidalsz, mi derült ki a babaváróról: na ezért nem mindegy, hol veszed fel

Számtalan ügyfél szeretné felvenni a babavárót meglévő hitele kiváltására, és sokan tapasztalják, hogy bankjuk ezt nem engedi. Ha a meglévő jelzáloghitel törlesztője meghaladja a jövedelemarányos törlesztőrészlet szabályokban meghatározott mértéket (fix hiteleknél 50 százalékot), akkor nem vehetjük fel a babavárót akkor sem, ha abból a régi hitelt törlesztenénk. Vagy igen? Erre kerestük a választ cikkünkben. Megkérdeztük a bankokat, hogy ők hogy járnak el ilyen esetekben. Meglepő, de egészen eltérő gyakorlatot látunk. Nem túlzás, ha azt állítjuk: olyan dolgot tudtunk meg a babaváróról, ami miatt egyáltalán nem mindegy, hogy melyik bankot választjuk.

Tegnap érkezett a hír, hogy eddig 31 ezren igényeltek babaváró hitelt, és 19 szerződést már meg is kötöttek. Ez bődületesen nagy szám, és tekintve, hogy legtöbben a maximális összeget igénylik és kapják meg, az érték még bődületesebb. De mire kell a magyaroknak ennyi pénz?

A kérdés költői: a pénz mindig jól jön. Ha másra nem, egy új, eddig elérhetetlen autóra, nyaralásra, medencére, bármire. Persze ne rugaszkodjunk el ennyire a valóságtól: a legtöbben olyan alapvető dolgokra veszik fel a babavárót, mint az autóvásárlás, lakásfelújítás, lakásvásárlás, vagy ahhoz az önrész, és a hitelkiváltás. Mert a 0 százalékos kamatú hitel jobb, mint bármilyen más hitel. Itt azonban van egy kis bökkenő.

Levélben megkeresett minket egy olvasónk, aki fel szerette volna venni a babaváró hitelt, amivel meglévő jelzáloghitelét váltotta volna ki (minden feltételnek megfelelt). A bank azonban nem adta meg neki a hitelt, mert azzal együtt már beleütközött volna a törlesztőrészletet a havi jövedelem 50 százalékában maximáló JTM rendeletbe. Igen ám, de a felvett hitel valójában nem növelte volna a jövedelemarányos törlesztőrészletet, épp ellenkezőleg: mivel kiváltotta volna vele a drágább hitelét, a törlesztő még csökkent is volna. A bank azonban mégsem folyósította a babavárót, mert a folyósításnál már a két hitel törlesztője együtt már meghaladta volna az 50 százalékot. Paradox helyzet. De kinek volt igaza?

Az ügyfélnek mindenképp, hiszen a babavárót saját hitele törlesztésére fordította volna, ezzel pedig csökkent volna a havi törlesztője. A jövedelemarányos törlesztőrészlet tehát nem nőtt volna, hanem csökken, így okkal érzi igazságtalannak és nem átgondoltnak a bank döntését.

A banknak is igaza volt, mert hiszen a babaváró hitel törvényileg garantáltan szabad felhasználású, így a bank nem írhatja elő az ügyfelének, hogy törlesztésre fordítsa azt - és nem is kaphatja meg azt a garanciát, hogy az ügyfél ezt megteszi. Így pedig mindenképp a JTM szabályokat kell figyelembe vennie - hiába ígéri az ügyfél, hogy előtörleszt belőle, a bank nem mérlegelhet.

Faramuci helyzet. Azt hozzátennénk gyorsan a félreértések elkerülése végett, hogy a jelzáloghitelek esetén bevett gyakorlata a banknak, hogy a törlesztésre felvett összeget egyenesen a hitelszámlára utalja, nem is hagyva választást az ügyfélnek - ekkor nem kell a JTM-el foglalkozni, pontosabban annyiban kell, hogy az új hitel törlesztőjét kell csak figyelembe venni, nem a kettőt együtt. De ismételten kiemeljük, a babaváró hitel szabad felhasználású hitel, a banknak semmi joga nincs előírni, hogy azzal a pénzzel az ügyfél mihez kezd.

Ahelyett, hogy még hosszú sorokon át okoskodnánk itt, és JTM körüli filozófiai értekezésbe menne át a cikk, inkább megkérdeztük a bankokat, hogy járnak el ebben az esetben, nekik ugyanis bevett gyakorlatuk van ezekre az esetekre. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy különböző módon járnak-e el, ha a babaváróval a náluk felvett hitelt, vagy más banknak törlesztett hitelt szeretnének kiváltani az ügyfelek. És mivel a személyi hitel is szabadon felhasználható hiteltermék, ezért azt is megkérdeztük, hogy a személyi hitelek esetén mi a gyakorlat - ha azt hitelkiváltási céllal vennék fel az ügyfelek. Bankonként ismertetjük a válaszokat:

Budapest Bank

A bank azt írja, hogy a babaváróról szóló kormányrendelet alapján a bank a hitelképesség-vizsgálatra vonatkozó szabályokat maga alakítja ki. Ez egy fontos pont, hiszen ez mutatja be, hogy a banki gyakorlat eltérőképp alakul pénzintézetenként, ahogy arra a rendelet lehetőséget ad. A Budapest Bank azt írja, hogy mivel a babaváró kölcsön szabad felhasználású, így folyósításkor a meglévő hiteleket is figyelembe veszi a JTM számításakor. Bővebben nem tértek ki erre, mi azonban ezt a választ úgy értelmezzük, hogy hiába akar előtörleszteni belőle az ügyfél, ha a két hitel egyszerre beleütközik a JTM-korlátba, nem fogja megkapni a hitelt.

A Budapest Bank nem alkalmaz különböző eljárást arra az esetre sem, ha a kiváltandó hitelt az ügyfél náluk vezeti. A személyi kölcsönök esetén azonban máshogy jár el a bank - ekkor lehetőség van a hitelcél "korlátozására". Ha az ügyfél vállaltan előtörlesztésre veszi fel a személyi hitelt, akkor a Budapest Bank csak az új, előtörlesztés utáni törlesztő mértékét viszonyítja a JTM-korláthoz. Magyarul: a személyi hitelből lehet előtörleszteni akkor is, ha a JTM-határt a felvételkor meghaladjuk (de az előtörlesztés után semmiképp), a babavárónál viszont nem. Ne lepődjünk meg ezen: a legtöbb nekünk válaszoló bank így jár el.

CIB

A bank annyit válaszolt, hogy úgynevezett zárt hitelkiváltási folyamatot biztosít: ez azt jelenti, hogy a kiváltott hitel törlesztőjével nem számolnak, mert biztosítani tudják, hogy a kiváltott hitel rendezéséig az ügyfél nem fér hozzá a fennmaradó összeghez. Ezzel minden esetben biztosított a JTM-nek történő megfelelés. Magyarán a CIB-nél meg lehet azt tenni, hogy felvesszük a babavárót akkor is, ha a meglévő hitelünkkel együtt már meghaladnánk a JTM-korlátot, és abból előtörlesztünk. Pontosabban nem is hagy a bank nekünk választást, a felvett babavárót ebben az esetben ugyanis kizárólag hiteltörlesztésre vehetjük fel. A bank nem válaszolta meg, de feltehetően ugyanez a gyakorlat személyi hitel esetén is, és nincs különbség aközött, hogy idegen bank, vagy a CIB meglévő hitelét akarjuk kiváltani a bank új kölcsönével.

K&H

A K&H azt a megoldást alkalmazza, hogy a babaváró felvételekor együttesen vizsgálja az összes meglévő hitel JTM-re gyakorolt hatását. Így aztán náluk vélhetően nem lehet felvenni a babavárót hitelkiváltásra akkor, ha a felvételkor beleütközünk a rendeleti korlátba. A személyi kölcsönök esetén azonban igen, mert ebben az esetben a pénzt nem az ügyfél bankszámlájára utalják, hanem a hitelkiváltás megvalósulására biztosított számlára. Fura, de akárcsak a Budapest Bank, a K&H is eltérő szabályokat alkalmaz a babaváróra és a személyi hitelre.

MKB

Az MKB is a többség által alkalmazott megoldást használja: a babaváró felvételekor nem kér információt arra vonatkozólag, hogy mire fogják azt felhasználni. Így tehát ha valaki felvenni az MKB babaváróját hitelkiváltásra, de ezzel - és a meglévő hiteleivel - a JTM-be ütközik, akkor ezt nem fogja tudni megtenni. A személyi hiteles kérdésünkre a bank nem válaszolt.

OTP

Az OTP hasonló megoldást alkalmaz, mint a CIB: a babaváró felvehető hitelkiváltásra, ekkor ugyanis nem vizsgálják a meglévő hitelek törlesztőjét, csak az új helyzetet. A bank azonban szab ehhez feltételeket: a kiváltandó hitel kizárólag forint alapú személyi kölcsön, Önkéntes Nyugdíjpénztári tagoknak nyújtott személyi kölcsön, áruvásárlási és szolgáltatási kölcsön, vagy tartozásrendező kölcsönből származó tartozás lehet. Meglévő jelzáloghitelt így nem lehet otp-s babaváróval kiváltani, személyi kölcsönt viszont minden gond nélkül. A felvett babavárónak ugyanakkor meg kell haladnia a kiváltandó hitel összegét, legalább 500 ezer forinttal - ez egyben végtörlesztést is jelent tehát. A bank is elismeri, hogy ebben az esetben a babaváró szabad felhasználása korlátozásra kerül, és gyakorlatilag csak a kiváltáson felüli részt kapja kézhez az ügyfél.

Az OTP kiemeli, hogy nem csak a jelzáloghiteleket, de az idegen banknál felvett semmilyen hitelt sem lehet kiváltani babaváróból. Pontosabban de: de csak akkor, ha a kiváltandó hitel és a babaváró a felvételkor együttesen belefér a JTM korlátba, de cikkünk nem ilyen helyzetet vizsgál. A személyi kölcsön az OTP-nál is megkülönböztetett ebben a tekintetben: abból ki lehet váltani idegen banknál felvett személyi kölcsönt.

Takarék

A Takaréknál nincs mód arra, hogy a felvételkor átlépje az ügyfél a JTM-korlátokat (pontosabban fogalmazva, a bank csak az előtörlesztés utáni helyzetet vizsgálja), mert náluk nincs lehetőség a babaváróval történő közvetlen hitelkiváltásra. Így amennyiben az ügyfél nem hitelezhető tovább, a babaváró iránti kérelem akkor is elutasításra kerül, ha abból a régi hitelt törlesztené az ügyfél - így jár el a legtöbb bank. Ebben az esetben megoldás lehet, hogy az ügyfél önerőből rendezze a hitelét. A Takarék nem tesz különbséget saját és "idegen" hitel között ebben a tekintetben.

A Takarék is más szabályokat alkalmaz a személyi kölcsönökre: alacsonyabb összegű hitelt, például áruvásárlási hitelt gond nélkül ki lehet váltani személyi kölcsönből, ekkor a kiváltandó hitel törlesztőjével nem számolnak.

UniCredit

A banknál az ügyfél választhat, hogy szabad célra vagy hitelkiváltásra veszi-e fel a hitelt. Ha az utóbbit választja, akkor a kiváltandó hitelt nem számítják bele a JTM-korlátba: azaz akkor is felvehető a hitel, ha azzal együtt beleütköznénk a JTM-korlátba. Ebben az esetben viszont nem kapjuk kézhez a pénzt, hanem egyesen a bank a hiteltörlesztésre fordítja azt. A banknál ugyanaz a gyakorlat akkor is, ha idegen, és akkor is, ha saját hitelt váltana ki az ügyfél.

Hoppá hoppá, hát itt különbségek vannak!

Bizony ám. Ahogy az látható volt, egyes bank lehetővé teszi, hogy a babavárót teljes egészében bármilyen hitel kiváltására fordítsuk akkor is, ha ezzel a felvételkor a JTM-be ütközünk (hiszen ekkor nem veszik figyelembe a kiváltandó hitelt), mások semmilyen lehetőséget nem adnak, egyes bankok pedig csak bizonyos feltételekkel. Olvasónknak tehát nem volt szerencséje, más banknál viszont gond nélkül próbálkozhat.

Amennyiben nem akarunk egy olyan bankhoz kopogtatni, aki lehetővé teszi nekünk a hitelkiváltást, akkor is van megoldás: például meglévő hitelünk törlesztőjének kitolásával csökkenthetjük a törlesztőnket, szabad teret adva ezzel a babaváró törlesztőjének. Vagy csak egyszerűen olyan banktól vesszük fel, aki erre lehetőséget teremt.