Lecsaptak az állami ingyenmilliókra a magyarok: még te sem maradtál le

Rengetegen igényeltek csok-ot: a bevezetés óta 304 milliárd forintot utalt ki az állam. Az Emmi szerint a kedvezményes kölcsön is népszerű.

A bevezetés, 2015 júliusa óta 2019 áprilisig eltelt több mint három és fél éves időszakban 104 ezer család vette igénybe a vissza nem térítendő családi otthonteremtési kedvezményt (csok-ot) 304 Mrd Ft összegben - közölte az Emmi a HelloVidék megkeresésére.

Ennek az összegnek kétharmada új otthonok, egyharmada pedig használt lakások (felépítéséhez) megvásárlásához járult hozzá. Kamattámogatott kölcsönt összesen 18 ezer család 166 milliárd forintnyi összegben vett igénybe.

A minisztérium válaszában felidézte, hogy júliustól a családvédelmi akció keretében tovább bővülnek a támogatások: életbe lép a babaváró támogatás, amely akár otthonteremtésre is fordítható, illetve már használt lakásra is felvehető lesz a CSOK mellé igényelhető kedvezményes kamatozású kölcsön. "A kétgyermekes családok 10 millió forintos, a három és többgyermekes családok 15 millió forintos kedvezményes kamatozású kölcsönt kaphatnak használt lakás vagy ház vásárlására is. Eddig csak új lakás építéséhez vagy vásárlásához járt a CSOK-kölcsön 10, illetve 15 millió forint összegig" - írták a HelloVidék megkeresésére.