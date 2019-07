Leáll a bivalyerős fájdalomcsillapító gyártása: nem lesz többé elérhető

Ezek voltak 2019. 28. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

Kész, vége: leállítják ennek a bivalyerős fájdalomcsillapítónak a gyártását

Nem gyártja tovább a Richter Gedeon Nyrt. a Fentanyl kábító hatású fájdalomcsillapítót. A gyógyszert műtéti altatásnál, illetve érzéstelenítésnél, vagy súlyos műtéten áteső, nagy rizikójú betegeknek oxigénnel együtt adható fájdalomcsillapítóként. A fentanyl szintetikus opioid, ezáltal a heroin "rokona", viszont a Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központok szerint annál ötvenszer erősebb szer, ezért használható súlyos fájdalmak csillapítására.

Ravasz trükkel húzzák le közúton a magyar autósokat: a hatóság is tehetetlen

Feketézők húzzák le a bajba került autósokat a hazai utakon: az embernek nincs elég baja, ha lerobban a kocsija, még arra is figyelnie kell, milyen autómentő szakit hív segítségül. A laza szabályozás miatt ugyanis sokan engedély nélkül, de ami még rosszabb: tisztességtelenül végzik ezt a tevékenységet. A simlis tréleresek kihasználják a szorult helyzetet, és komoly pénzeket húznak le a bajbajutottakról.

Így lehet 7 fokkal is hidegebb a lakásod, házad klíma nélkül: ez működik

Egy jól felszerelt, jó minőségű eszközökből álló árnyékolástechnikai rendszer 5-7 fokkal is csökkentheti lakóhelyünk hőmérsékletét a nyári hőségben. Sőt, télen is hasznát vesszük, hiszen akkor éppen ellenkezőleg a meleget tartja benn. A komfort érzet mellett ráadásul komoly összegeket takaríthatunk meg a rezsiből is, szakértők szerint 15-25 százalékot is. Ehhez persze be kell ruháznunk, ám a pénzünkért 10-20 évet kibíró eszközöket kapunk. Szakértőkkel beszélgettünk a legmenőbb sötétítéstechnikai trendekről, a legjobb megoldásokról, illetve arról is, hogy 500 ezer forinttól több millió forintig is terjedhet egy sokoldalú rendszer kiépítése. Mindez azonban rengeteg összetevőtől függ, ezeket gyűjtöttük most össze.

Ez is érdekelhet! Ilyen autókat hajtanak a leggazdagabb magyarok: őrületes pénzek repkednek Van itt pénz: 100 milliós Ferrarit, 50 milliós Mercit is vettek már.

Őrület: ennyit keresnek a cseh rendőrök, a magyar zsaruknak ez csak álom

Nem csak itthon, de a környező országokban is komoly gondot okoz a munkaerőhiány: ma már nem informatikusból, orvosból, ápolóból van kevés Közép-Európában, de rendőrből is. Prágán például utcai plakátokon toborozzák a járőröket, amiről az is kiderül, mennyit lehet keresni.

72 éves korukig gályázhatnak a magyarok: tényleg jöhet a sírig tartó munka

Az Eurostat frissen közzéadott jelentése szerint 2100-ra már csupán 7,9 milliónyi magyar ember fog élni Magyarországon. És ha drámai népességfogyás még nem lenne elegendő, akkor azzal is számolni kell, hogy az akkori társadalom brutálisan el is lesz öregedve, legalábbis a maihoz képest mindenképp. Az előjelzések szerint hazánkban 80 év múlva 100 munkaképes korú emberre 55-60 65 évesnél idősebb ember jut majd. Ennyi időnek sem kell azonban eltelnie ahhoz, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer csődöt mondjon, elemzések szerint legalább ahhoz, hogy az elöregedési (függőségi) rátánk stabilan maradjon az elkövetkező évtizedekbe 72 éves korig kellene emelni a nyugdíjkorhatárt, ami ráadásul önmagában még nem is lenne elég ahhoz, hogy megoldja a problémát.

Magyarok százezrei lélegezhetnek fel: nekik is jár a kamatmentes hitel

Sok magyar család van abban a helyzetben, hogy felvennék ugyan a babavárót, de meglévő hitelük miatt nem mernek tovább eladósodni. Van okuk aggódni? Egyáltalán jogosultak ebben az esetben a babaváróra? Ezt számoltuk ki, és azt találtuk, hogy még nagy összegű lakáshitel és kis összegű személyi hitel mellé is simán felvehető a babaváró teljes összege a jelenlegi adósságfék szabályok teljes betartásával, és ehhez egy átlagos magyar nettóbér is bőven elegendő.